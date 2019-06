macOS Catalina svela 8 nuove GPU AMD Radeon non ancora presentate

Oltre agli aggiornamenti periodici hardware dei MacBook esistenti negli scorsi giorni sono stati anticipati diversi nuovi MacBook Pro e non, in arrivo nei prossimi mesi: tra questi potrebbero esserci le macchine che ospiteranno le nuove GPU AMD Radeon di cui si sono trovati i riferimenti in macOS 10.15 Catalina versione beta 2.

Apple ha svelato i nuovi sistemi operativi alla WWDC 2019 e in attesa dei lavori in corso per il rilascio della versione definitiva in autunno, sono disponibili diverse beta per sviluppatori e pubbliche.

Proprio nel codice di macOS Catalina beta 2 lo sviluppatore Steve Moser ha individuato il supporto per 8 nuove GPU AMD Radeon di cui si sa poco o nulla perché non sono ancora state ufficialmente presente d AMD. Qui di seguito riportiamo l’elenco dei nuovi processori grafici:

Radeon RX Vega 20 GL XT WKS

Radeon RX Vega 20 GL XT Server

Radeon RX Vega 20 XTA

Radeon RX Vega 20 XLA

Radeon RX Vega 20 XTX

Radeon RX Vega UNKNOWN

Radeon Pro Vega 20 XTA

Radeon Pro Vega 20 XLA /cc

Tutte le GPU della serie RX sono indicate come prototipi. I due modelli Pro Vega 20 potrebbero essere schede video forse destinate ai nuovi Mac Pro 2019 in arrivo entro la fine di quest’anno. Invece i modelli della serie RX potrebbero essere GPU destinate al MacBook Pro 15” top di gamma, in sostituzione delle AMD Radeon Vega 20 e Vega 16 ora proposte in fase di configurazione personalizzata.

Oltre agli iPhone 2019 Apple potrebbe presentare novità hardware durante il keynote di settembre, anche se in passato Cupertino ha dedicato l’evento di settembre esclusivamente a iPhone per poi introdurre novità iPad e Mac in ottobre.

Tutto quello che c’è da sapere sui MacBook Pro 2019 è riassunto in questo articolo. Le novità di macOS 10.15 Catalina sono riassunte qui.