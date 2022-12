Mercato dei mini LED traballa, Apple punterà sempre più sugli OLED

Uno dei principali fornitori mini-LED di Apple afferma che la domanda di questa tecnologia per i display nei prodotti di consumo si sta riducendo perché Apple mira a spostare la sua linea iPad e MacBook verso display OLED nei prossimi anni.

Un nuovo rapporto di DigiTimes che cita fonti del settore all’interno di Epistar, che da tempo fornisce display mini-LED ad Apple, affermando che la domanda di display mini-LED per l’uso nei dispositivi elettronici di consumo sta diminuendo. La tecnologia, invece, troverà sempre più spazio nei sistemi di infotainment delle auto durante il corso del 2023.

Un rapporto della scorsa settimana aveva suggerito che Samsung sta ora dando la priorità allo sviluppo di tipi specifici di display OLED che Apple prevede di utilizzare nei prossimi modelli di iPad Pro. Ricordiamo che secondo i rapporti, Apple dovrebbe annunciare il primo iPad Pro con display OLED nel 2024, e questo ha indotto i fornitori di mini-LED a guardare altre applicazioni per i propri display, secondo il rapporto.

Oltre a un iPad Pro OLED, si ritiene anche che Apple lancerà un MacBook Air da 13 pollici con un display OLED nel 2024. Apple sta anche considerando di utilizzare un pannello OLED in un prossimo aggiornamento di iPhone SE, anche se più probabile che l’azienda deciderà di utilizzare in questo modello di smartphone un display LCD o OLED, come peraltro pensa anche l’affidabile analista di display Ross Young.

Lo stesso ha previsto anche l’arrivo di un nuovo monitor esterno Apple 27 pollici mini LED, che potrebbe arrivare a inizio 2023, più o meno in contemporanea con MacBook Air 15” di cui abbiamo già parlato in un altro articolo di macitynet.