Apple TV Plus, le cinque serie da guardare tra fine 2022 e inizio 2023

Riteniamo che non ci sia periodo migliore delle vacanze di fine anno per scoprire nuove serie, magari da guardare con più calma durante l’anno successivo, o godersi tutte d’un fiato in queste serate di festa. In questo articolo vogliamo consigliarvi cinque serie TV esclusive Apple, da guardare per l’appunto su Apple TV Plus. Non si tratta delle migliori serie di sempre, neppure elle migliori serie natalizie, ma soltanto di cinque produzioni del 2022 che riteniamo davvero meritevoli di essere ammirate.

Strano quanto basta per appassionarvi episodio dopo episodio, nel tentativo di scoprire davvero cosa si cela dietro la Scissione. Si tratta di un intervento chirurgico che scinde la memoria di alcuni lavoratori della Lumon, che volontariamente decidono di dimenticarsi della loro vita privata durante le 8 ore lavorative, e viceversa. Già, perché quando tornano a casa non ricordano nulla di cosa accade sul posto di lavoro. Non ha nulla a che vedere con Squid Game, ma qualcosa nei misteriosi corridoi della Lumon, e nella sue strane attività, ci hanno portato alla mente il capolavoro coreano.

Tratto da una storia vera racconta la vita dello spacciatore Jimmy Keene, condannato a 10 anni di prigione a cui viene offerta la possibilità di uscire di prigione. Per farlo dovrà trasferirsi in un carcere di massima sicurezza, dove avrà il compito di diventare amico e confessore dell’assassino seriale Larry Hall nel tentativo di fargli confessare il luogo di sepoltura delle sue vittime. Consigliato a chi ha apprezzato la serie Netflix Dahmer, anche se particolarmente diversa nei contenuti.

Parlare di Shining Girls senza rovinare l’esperienza dello spettatore è molto difficile. La trama ruota attorno a Kirby Mazrachi, che a seguito di una brutale aggressione viene proiettata in una realtà che cambia di continuo. Ancor di più quando viene a sapere che un recente omicidio potrebbe essere collegato alla sua vicenda. E’ allora che insieme all’esperto reporter Dan Velazquez, cercherà di comprendere il suo presente, allo scoperta di quel che è accaduto nel suo passato.

Anche in questo caso il mistero e la suspence fanno da padrona. La serie ruota attorno ad un grave trauma cranico occorso alla protagonista Sophie durante un incidente in barca, che perde la memoria e cercherà di rimettere insieme il puzzle della sua vita, con l’aiuto di suo marito e dei suoi amici. Episodio dopo episodio la protagonista capire che forse la versione degli eventi che le è stata presentata non è quella realmente accaduta. Nulla da dire, Apple fa bene i thriller, e questo è certamente uno di quelli che non vi farà scollare dalla poltrona.

Ancora un Thriller nei nostri consiglio Apple TV+. Questa volta è il turno di Suspicione, che ruota attorno a cinque britannici accusati di aver rapito il figlio di una nota magnate delle comunicazioni americana. Inizialmente sembrano tutti ignari spettatori strappati al proprio quotidiano, ma presto verranno a galla affari loschi, sia dai sospetti, che dalle vittime e dalla polizia. Se amate i misteri è la serie giusta.

