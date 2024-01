Microfono Lavalier DJI è l’accessorio da comprare subito per DJI Mic e Mic 2

DJI ha presentato Mic 2, una versione di seconda generazione del suo microfono wireless, già disponibile in diverse configurazioni per una persona e due, con funzionalità migliorate per la qualità della registrazione audio e nella creazione di contenuti: tanti gli accessori che ruotano attorno a questo microfono, tra questi Lavalier DJI, già disponibile su Amazon.

Il microfono Lavalier DJI per DJI Mic 2 (che funziona anche con il primo modello) presenta un design rotante unico che consente una registrazione ancora più flessibile. La sua struttura impedisce che il cavo si scolleghi accidentalmente.

DJI Lavalier Mic è compatto e facile da nascondere, rendendolo l’accessorio ideale per interviste, vlog, live streaming e altro ancora. In questo modo è possibile registrare discretamente ottenendo tracce audio di qualità superiore.

È dotato di un connettore TRS da 3,5 mm ad angolo retto, mentre la clip del microfono integrata assicura un posizionamento sicuro sul colletto di una giacca, oppure anche sotto una camicia. È dotato di una protezione in schiuma che ripara il microfono dal vento, così da offrire sempre registrazioni senza distorsioni o disturbi indesiderati.

Microfono Lavalier DJI, prezzo e disponibilità

E’ compatibile con il nuovo microfono senza fili DJI Mic 2, ma anche con il precedente modello. Già disponibile per la prenotazione su Amazon, costa 39 euro e si acquista direttamente da qui.

Per tutte le informazioni su DJI Mic 2 il collegamento da seguire è direttamente questo. Tra le ultime novità DJI ricordiamo il potente drone FlyCart 30 progettato per effettuare consegne fino a 30 kg di carico e fino a 16 km di distanza: tutti i dettagli in questo articolo.

