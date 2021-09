Offerte Amazon 1 settembre fino al 56%: Apple, Anker, Amazon Echo, Fire Stick TV, LG, Kindle

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2020 Apple iMac Display Retina 5K (27″, 8GB RAM, 512GB Archiviazione SSD) In offerta a 1799,00 € – invece di 2299,00 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,15 € – invece di 45,00 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Ciabatta Smart Intelligente Multipresa Wifi – 4 Schuko 4 Porte USB, Funzione Timer Protezione da Sovraccarico 2400W 10A, Compatibile con HomeKit, SmartThings, Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 23,99 € – invece di 47,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = 3HCO4LRU – fino al scadenza sconosciuta

Songmics OBG28BR Sedia da Gaming, Altezza Regolabile, Braccioli Pieghevoli, Meccanismo di Inclinazione, per Gioco da Computer, Portata Massima: 150 kg, Nero/Grigio/Rosso In offerta a 78,99 € – invece di 94,51 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Smart Monitor M5 (S27AM502), Flat 27″, 16:9, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 199,90 € – invece di 279,00 €

sconto 28% – fino al scadenza sconosciuta

Panasonic Everyday Power Batteria Alcalina AA, 40 per Pacco In offerta a 12,79 € – invece di 21,52 €

sconto 41% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici, senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E] In offerta a 224,90 € – invece di 279,90 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 10S – Smartphone 6GB+64GB, 6.43” AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G95, 64MP Quad Camera, 5000mAh, Ocean Blue (Official Version+2 Year Xiaomi Warranty) In offerta a 199,90 € – invece di 249,90 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart, Display LCD TFT 1.4”, Fino a 9 Giorni di Autonomia con una Ricarica, GPS integrato, Monitora 11 Tipologie di Sport, Nero, Versione Italiana In offerta a 48,99 € – invece di 69,99 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Epson WorkForce WF-2830DWF Multifunzione a Getto d’Inchiostro 4-in-1, Stampa 5.760 x 1.440 dpi, Scansione, Copia, Fax, ADF, Wi-Fi, Cartucce Singole, LCD da 3.7 cm, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 89,90 €

sconto 11% – fino al scadenza sconosciuta

Lexar Unità a Stato Solido SATA III da 2.5 inch, 6 Gb/s, 256GB Lexar NS100 In offerta a 29,78 € – invece di 42,22 €

sconto 29% – fino al scadenza sconosciuta

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Matte Black In offerta a 104,90 € – invece di 229,00 €

sconto 54% – fino al scadenza sconosciuta

AVM FRITZ! 2400 Ripetitore / estensore segnale WiFi AC+N (Dual Band fino a 1.733 MBit/s a 5GHz + 600MBit/s a 2,4 GHz), Bianco In offerta a 78,39 € – invece di 89,99 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

LG SP8YA Soundbar TV 440W 3.1.2 Canali Meridian con Subwoofer Wireless, Bluetooth, Tecnologia DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Audio Alta Risoluzione, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI in/out In offerta a 399,00 € – invece di 799,00 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Oral-B iO 7n Spazzolino da denti elettrico, 1 manico nero ricaricabile con tecnologia magnetica di Braun, 1 testina di ricambio, 1 astuccio da viaggio Premium, schermo bianco e nero In offerta a 149,90 € – invece di 219,99 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Microsoft Office Home & Student 2019 | si installa su un solo dispositivo PC (Windows 10) o Mac | 1 licenza perpetua | Codice di attivazione via email In offerta a 99,99 € – invece di 149,00 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Razer Viper Mini Gaming Mouse, Gioco Design Ambidestro, Solo 61 G, Sensore Ottico da 8500 DPI, Cavo Razer SpeedFlex e Illuminazione RGB Chroma, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Sony WF-1000XM3 – Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 24 ore (Nero) In offerta a 109,00 € – invece di 250,00 €

sconto 56% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Cuffie Wireless 5.0, Cuffie Senza Fili Over Ear con Microfono, Auricolare Stereo Hi-fi, Modalità Cablata Wireless, 25 ore di Riproduzione per Bambini, Adulti, TV, PC, Lezioni Online, Ufficio a Casa In offerta a 15,29 € – invece di 20,99 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

ALFAMED 20 Mascherine FFP2 Nere Certificate CE, Prodotte 100% In ITALIA, Imbustate Singolarmente, Dispositivo Medico Professionale, Mascherina ffp2 Protettiva 5 Strati, Adulto. In offerta a 14,99 € – invece di 24,00 €

sconto 38% – fino al scadenza sconosciuta

Anker Caricatore Nano iPhone, 20 W PIQ 3.0, mini caricatore PowerPort III USB-C per iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro (cavo di ricarica non incluso) In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino al 5 set 21

Anker PowerCore III 10000 mAh, batteria esterna senza fili, 10 K, certificazione Qi, 18 W, ricarica rapida USB-C per iPhone X, 11, 11 Pro, iPad, AirPods, e altro ancora In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 5 set 21

Anker Stazione di RIC. Wireless Prodotti Apple, Supporto 3 in 1 PowerWave con certif. Qi per Apple iWatch, iPhone SE/11/Pro Max/XS, AirPods PRO (Senza Cavo di RIC. per Watch e Adattatore CA) In offerta a 34,49 € – invece di 45,99 €

sconto 25% – fino al 5 set 21

Caricatore wireless Anker PowerWave Pad, Qi da 7.5 W per iPhone SE 2020/11/11 Pro/11 Pro Max/AirPods, ricarica rapida da 10 W per Galaxy S20/S10/S9/Note 10/Note 9 (senza adatt. CA), nero In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino al 5 set 21

Soundcore Flare 2 Altoparlante Bluetooth Anker, impermeabile IPX7, audio a 360° per riproduzione, altoparlante wireless da 20 W con PartyCast, regolazione equalizzazione, 12 ore di riproduzione In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino al 5 set 21

Amazon Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa, Dispositivo Certificato per gli umani In offerta a 17,99 € – invece di 24,99 €

sconto 28% – fino al 10 set 21

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità, hub per Casa Intelligente e Alexa – Bianco ghiaccio In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al 10 set 21

Echo Auto – Porta Alexa in auto con te In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino al 10 set 21

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 21,99 € – invece di 49,99 €

sconto 56% – fino al 10 set 21

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino al 10 set 21

Echo Flex – Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa In offerta a 14,99 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino al 10 set 21

Echo Show 5 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Antracite In offerta a 49,99 € – invece di 89,99 €

sconto 44% – fino al 10 set 21

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Antracite In offerta a 64,99 € – invece di 109,99 €

sconto 41% – fino al 10 set 21

Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 54,99 € – invece di 84,99 €

sconto 35% – fino al 10 set 21

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 15 set 21

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD | Modello 2021 In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al 8 set 21

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 8 set 21

Presentiamo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino al 8 set 21

Kindle Paperwhite, resistente all’acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, 8 GB, con pubblicità In offerta a 104,99 € – invece di 129,99 €

sconto 19% – fino al 8 set 21

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Bianco In offerta a 64,99 € – invece di 79,99 €

sconto 19% – fino al 2 set 21

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Nero In offerta a 64,99 € – invece di 79,99 €

sconto 19% – fino al 2 set 21

Kindle, ora con luce frontale integrata – Nero In offerta a 74,99 € – invece di 89,99 €

sconto 17% – fino al 2 set 21

Kindle, ora con luce frontale integrata – Bianco In offerta a 74,99 € – invece di 89,99 €

sconto 17% – fino al 2 set 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

