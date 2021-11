Offerte Amazon 16 novembre fino al 53% su Apple, Xiaomi, Samsung, Oppo, Corsair, Amazon eero

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

E per il pre-Black Friday:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular

In offerta a 469,00 € – invece di 469,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

OMRON RS7 Intelli IT Misuratore di Pressione da Polso con Sensore di Posizionamento e Connettività Bluetooth, da Usare a Casa e in Viaggio

In offerta a 86,27 € – invece di 99,99 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Twinkly – TWI190SPP Special Edition Stalattite 190 Luci LED RGB+Bianco – Luci Natale LED Regolabili da Smartphone, Cavo Trasparente (5×0,5m) – Abilitate IoT & Razer Chroma, Decorazioni Interni/Esterni

In offerta a 118,99 € – invece di 127,71 €

sconto 7% – fino al scadenza sconosciuta

SwitchBot Thermometer Hygrometer Hygrometer Wireless Indoor – Sensore di umidità della Temperatura, Add SwitchBot Hub Plus/Mini Compatibile con Alexa, Google Home, HomePod, IFTTT

In offerta a 12,60 € – invece di 18,00 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

COOSPO H808S Fascia Cardio Cardiofrequenzimetro Fascia Toracica Bluetooth/ANT+, Sensore di Frequenza Cardiaca Impermeabile IP67 Compatibile con CoospoRide/ wahoo fitness/ strava/ zwift/ DDPY e Altro

In offerta a 36,99 € – invece di 39,99 €

sconto 8% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W

In offerta a 21,00 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MB-ME256HA Evo Select Scheda MicroSD da 256 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso

In offerta a 29,99 € – invece di 61,29 €

sconto 51% – fino al scadenza sconosciuta

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27 Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP Tapo (Tapo L530E)

In offerta a 10,89 € – invece di 14,99 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero

In offerta a 48,45 € – invece di 54,81 €

sconto 12% – fino al scadenza sconosciuta

Severin SM 3583, Montalatte Automatico con Sistema Brevettato a Induzione, Capienza Contenitore 700 ml, Potenza 500 Watt, 4 Temperature Selezionabili, Montaggio Anche a Freddo, Ottimo per Cioccolata

In offerta a 74,90 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Panasonic NN-C69KSMEPG Forno a Microonde Combinato Ventilato 1000W su 5 livelli, 30L, Grill 1000W Quartz su 2 livelli, 30 Programmi Automatici, Speciale Programma Junior Menu, Design Inox e Nero

In offerta a 162,90 € – invece di 329,00 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm) Cassa in Alluminio Argento e Cinturino Sport Bianco

In offerta a 179,00 € – invece di 229,00 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

Novità Apple iPhone 12 (128GB) – viola

In offerta a 822,00 € – invece di 889,00 €

sconto 8% – fino al scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione)

In offerta a 537,35 € – invece di 559,00 €

sconto 4% – fino al scadenza sconosciuta

Samsonite GuardIT 2.0 – Zaino Porta PC, 15.6 Pollici (44 cm – 22.5 L), Nero (Black)

In offerta a 39,99 € – invece di 69,00 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento

In offerta a 131,61 € – invece di 159,00 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

Diprogress DPT203HD DVB-T2 HEVC H265 Decoder con Telecomando Universale 2 in 1

In offerta a 27,00 € – invece di 32,90 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

Electrolux EZF5E40X Forno Elettrico, Acciaio Inossidabile, 57 l, Nero [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 249,00 € – invece di 359,99 €

sconto 31% – fino al scadenza sconosciuta

Oral-B Pro 3-3500 Spazzolino Elettrico 3 Modalità di spazzolamento, Elimina Batteri, Sbiancante Denti, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Black Special Edition

In offerta a 44,99 € – invece di 89,90 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Lampadina LED E27, 15W (equivalenti a 120W), 3000K 1350 lumen,luce bianca calda – Pacco da 6 [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 16,14 € – invece di 18,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Telemetro Laser, papasbox Misuratore Laser Sensore Angolo Elettronico e Funzione Muto, 100 dati, LCD retroilluminato, Distanza, Area e Volume, Angolo, Misura Continua

In offerta a 19,54 € – invece di 23,50 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

meross Presa Intelligente Italiana Smart Plug(Type L), Spina WiFi, Compatibile con HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16A, 2,4GHz, 2 Pezzi

In offerta a 30,99 € – invece di 39,99 €

sconto 23% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Presa Intelligente Compatibile con HomeKit, Presa WLAN meross, Spina Smart(Type F), Compatibile con Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16 A, 2,4 GHz, 2 Pezzi

In offerta a 29,74 € – invece di 34,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Nuovo sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3 pezzi

In offerta a 194 – invece di 299

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Nuovo sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo

In offerta a 97 – invece di 149

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Ti presentiamo l’Extender Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 – Estendi la tua rete eero

In offerta a 71 – invece di 109

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero

In offerta a 62 – invece di 99

sconto 37% – fino al 29 nov 21

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero � pacchetto da 3 dispositivi

In offerta a 181 – invece di 259

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero Pro � pacchetto da 3 dispositivi

In offerta a 246 – invece di 469

sconto 48% – fino al 29 nov 21

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Pro

In offerta a 90 – invece di 169

sconto 47% – fino al 29 nov 21

Xiaomi Mi 10T Lite – Smartphone 6+128GB, 6,67� FHD+ DotDisplay, Snapdragon 750G, 64MP AI Quad Camera, 4820mAh, Blu (Atlantic Blue)

In offerta a 239 – invece di 279,9

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Sennheiser HD 25 Special Edition Headphones for Monitoring/DJ

In offerta a 152,99 – invece di 199

sconto 23% – fino al 29 nov 21

OPPO Reno4 Z Smartphone 5G, 184g, Display 6.57″ FHD+ LCD, 4 Fotocamere 48MP, RAM 8GB + ROM 128GB non Espandibile, Batteria 4000mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, [Versione Italiana], Ink Black

In offerta a 229 – invece di 399

sconto 43% – fino al 29 nov 21

realme 8 Smartphone, Quad camera da 64 MP con AI, Display Super AMOLED da 6.4�, Ricarica rapida da 30W, Grande batteria da 5.000mAh, Dual Sim, NFC, 6+128GB, Punk Black

In offerta a 187 – invece di 229

sconto 18% – fino al 29 nov 21

realme 8 Pro Smartphone, Ultra Quad Camera da 108 MP, Display Super AMOLED da 16,3 cm (6,4″), Ricarica SuperDart da 50W, Grande batteria da 4.500 mAh, Dual Sim, NFC, 8+128GB, Infinite Black/Nero

In offerta a 285 – invece di 299

sconto 5% – fino al 29 nov 21

Samsung Smartphone Galaxy A02s 4G 6.5 Pollici Infinity-V HD + 3 Fotocamere Posteriori, 3GB RAM e 32GB di Memoria Interna Espandibile � Batteria 5.000 mAh e Ricarica Rapida Bianca [Versione Italiana]

In offerta a 151,82 – invece di 159

sconto 5% – fino al 29 nov 21

Samsung Galaxy M32 Batteria da 5.000 mAh Smartphone Android 11 Schermo Super AMOLED da 6.4 Pollici RAM 6GB Memoria interna 128GB White 2021 [Versione Italiana]

In offerta a 269 – invece di 299

sconto 10% – fino al 16 nov 21

Samsung Galaxy M12 Smartphone Android 11 Display da 6,5 Pollici 4 GB di RAM e 64 GB di Memoria Interna Espandibile Batteria da 5.000 mAh Nero [Versione Italiana]

In offerta a 159,9 – invece di 179

sconto 11% – fino al 16 nov 21

Samsung Galaxy M12 Smartphone Android 11 Display da 6,5 Pollici 6 GB di RAM e 128 GB di Memoria Interna Espandibile Batteria da 5.000 mAh Black [Versione Italiana]

In offerta a 179,9 – invece di 199

sconto 10% – fino al 16 nov 21

25�Note Glockenspiel, 2�Bacchette

In offerta a 24,24 – invece di 37,99

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Mad About CLG1-14-PACK Pacchetto chitarra classica spagnola per bambini misura 1/4

In offerta a 38,99 – invece di 45,99

sconto 15% – fino al 29 nov 21

TIGER Supporto Microfono Carry Bag, Adatto Fino A 4

In offerta a 16,46 – invece di 34,99

sconto 53% – fino al 29 nov 21

TIGER Principianti e Ukulele Soprano, Ukulele e Borsa, Rosso

In offerta a 27,99 – invece di 32,99

sconto 15% – fino al 29 nov 21

TIGER Music Pst14-Bk – Panca per Pianoforte, colore Nero, 57 cm

In offerta a 78,19 – invece di 98,99

sconto 21% – fino al 29 nov 21

TIGER – Pedale per Cassa

In offerta a 26,87 – invece di 36,99

sconto 27% – fino al 29 nov 21

TIGER – Set Chitarra 4/4 da Concerto, colore Naturale

In offerta a 72,79 – invece di 86,99

sconto 16% – fino al 29 nov 21

Corsair SABRE PRO CHAMPION SERIES Mouse Gaming Forma Ergonomica per Giocatori di eSports, Leggero un Peso di Solo 69 g, Cavo Paracord Flessibile, Tasti CORSAIR QUICKSTRIKE con gap nullo, Nero

In offerta a 34,99 – invece di 54,99

sconto 36% – fino al 21 nov 21

Corsair HS75 XB WIRELESS Cuffie Gaming con Microfono per Xbox Series X e Xbox One (Lcollegati Direttamente Senza Adattatore Wireless, Audio Dolby Atmos, Microfono Unidirezionale) Nero

In offerta a 109,99 – invece di 179,99

sconto 39% – fino al 21 nov 21

Corsair iCUE LS100 Smart Lighting Strip, Strip LED, 250 mm + 450 mm

In offerta a 59,99 – invece di 86,9

sconto 31% – fino al 21 nov 21

Corsair SABRE RGB PRO WIRELESS CHAMPION SERIES, Mouse Gaming Wireless Ultraleggero per FPS/MOBA (Tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS, Sensore Ottico CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI) Nero

In offerta a 79,99 – invece di 99,99

sconto 20% – fino al 21 nov 21

Corsair VOID ELITE Wireless Cuffie Gaming con Microfono, Audio 7.1 , Wireless 2.4 GHz a Bassa Latenza, 12 metri di portata, Personalizzabili Illuminazione con PC, PS4 Compatibilit�, Bianco

In offerta a 79,99 – invece di 109,99

sconto 27% – fino al 21 nov 21

Corsair M65 PRO RGB Mouse Ottico da Gioco, RGB Retroilluminato, 12000 DPI, FPS, con Cavo, Sistema di regolazione del peso, Nero

In offerta a 39,99 – invece di 69,99

sconto 43% – fino al 21 nov 21

Corsair MM300 Tappetino per Mouse da Gioco, Formato Esteso, Nero/Grigio

In offerta a 19,99 – invece di 34,99

sconto 43% – fino al 21 nov 21

Corsair K55 RGB PRO XT Tastiera Gaming a Membrana Cablata, Retroilluminazione RGB, 6 Tasti Macro con Integrazione Software Elgato, Resistente all’infiltrazione di Polvere e Liquidi, QWERTY, Nero

In offerta a 49,99 – invece di 79,99

sconto 38% – fino al 21 nov 21

Corsair K68 LED Rosso Tastiera Meccanica Gaming Cherry MX Red, Lineare e Veloce, Retroilluminato LED Rosso, Resistente all�Infiltrazione di Polvere e Liquidi, Italiano, QWERTY, Nero

In offerta a 74,99 – invece di 99,99

sconto 25% – fino al 21 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).