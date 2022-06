Offerte Amazon 19 giugno fino al 64% su Apple, Procase, Bontec, Tonor, Sandisk, Baseus

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 111,99 € – invece di 159,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 129,00 € – invece di 185,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirPods (terza generazione) In offerta a 167,99 € – invece di 199,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 789,00 € – invece di 939,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio (PRODUCT)RED con Cinturino Sport (PRODUCT)RED – Regular In offerta a 419,00 € – invece di 469,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1629,00 € – invece di 1629,00 €

sconto 0%

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 512GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1859,00 € – invece di 1859,00 €

sconto 0%

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 909,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore duo MagSafe In offerta a 95,99 € – invece di 149,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus Power Bank 20000mAh con 22,5W Caricatore Portatile a 3 Porte USB C Batteria Esterna Portatile con Display LED per iPhone 12 PRO Max, iPad, Mac, Samsung, Huawei, Xiaomi, Nintendo, Switch- Nero In offerta a 25,49 € – invece di 39,99 €

sconto 36% – fino a 19 giu 22

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 13/iPhone 12 Serie, Bianco In offerta a 35,99 € – invece di 45,99 €

sconto 22% – fino a 19 giu 22

Altoparlanti desktop Creative Pebble Plus 2.1 alimentati tramite USB con subwoofer down-firing e driver far-field, potenza totale fino a 8 W RMS per PC e portatili (Nero) In offerta a 29,95 € – invece di 35,44 €

sconto 15% – fino a 19 giu 22

Cavo da HDMI a VGA, BENFEI 4,5M 1080P Full HD Cavo Placcato in Oro (da maschio a maschio), Nero In offerta a 12,74 € – invece di 18,99 €

sconto 33% – fino a 19 giu 22

Baseus 11 in 1 Docking Station Hub USB C Triple Display Adattatore USB C Hub con 2 4K HDMI, VGA, 3 USB 3.0, 60W PD, Lettore di schede SD/TF, Ethernet, Audio da 3,5 mm per MacBook Pro/Air e Windows In offerta a 76,49 € – invece di 119,99 €

sconto 36% – fino a 19 giu 22

BONTEC Braccio Monitor Singolo per Schermo LED LCD da 13 a 32 Pollici, Ergonomica Inclinazione e Rotazione Braccio Monitor Scrivania con Morsetto, Dimensioni VESA: 75×75-100×100 mm In offerta a 32,29 € – invece di 41,99 €

sconto 23% – fino a 19 giu 22

atolla 5 in 1 Lettore di Schede, Lettore Schede SD/Micro SD(TF), 3 Porta Trasmissione Dati, con Interruttori Individuali e LEDs, Compatibile con MacBook/Windows In offerta a 14,44 € – invece di 19,99 €

sconto 28% – fino a 19 giu 22

BONTEC Staffa TV a Parete per TV LCD LED Plasma e Curvi da 37-82 Pollici, Inclinabile Supporto da Parete per TV, Max VESA 600x400mm, Fino a 60 kg In offerta a 26,34 € – invece di 49,99 €

sconto 47% – fino a 19 giu 22

BONTEC Staffa TV per Televisori da 23-55 Pollici a LED, LCD, Plasma e Curvi, Inclinabile Ultra Sottile Supporto TV Parete Fino a 45 kg, Max. VESA 400x400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi In offerta a 20,39 € – invece di 29,99 €

sconto 32% – fino a 19 giu 22

BONTEC Supporto TV da Pavimento con Ruote Carrello, Staffa Porta Mobile Supporto per Schermi 23″-60″ Plasma/LCD/LED, Con portata max. 25 kg In offerta a 79,04 € – invece di 91,99 €

sconto 14% – fino a 19 giu 22

NETGEAR Switch PoE 16 porte Unmanaged GS316P, Switch Ethernet Gigabit con 16 PoE+ a 115 W, montaggio desktop o a parete In offerta a 159,99 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 2 lug 22

ProCase Custodia per iPad Air 5 2022 [A2588/A2589/A2591]/Air 4 /iPad 10.9 2020 Cover[A2324/A2072/A2316/A2325], [Supporta Ricarica di Pencil 2]Smart Cover Leggero Traslucida Smerigliata -Azul Celeste In offerta a 11,89 € – invece di 19,99 €

sconto 41% – fino a 19 giu 22

ProCase Custodia per iPad Air 5 2022 [A2588/A2589/A2591]/Air 4 /iPad 10.9 2020 Cover[A2324/A2072/A2316/A2325], [Supporta Ricarica di Pencil 2]Smart Cover Leggero Traslucida Smerigliata -Smeraldo In offerta a 11,89 € – invece di 19,99 €

sconto 41% – fino a 19 giu 22

HONOR Band 6 Orologio-Smartband Fitness Tracker, 1.47″ AMOLED Display, SpO2 Monitor, Cardiofrequenzimetro Contapassi, Durata Della Batteria 14 Giorni, 10 modalità allenamento, Salute delle donne, Rosa In offerta a 42,41 € – invece di 79,00 €

sconto 46% – fino a 19 giu 22

Imou Telecamera WiFi Interno 1080P Videocamera Sorveglianza Interno WiFi + 32G MicroSD, Rilevamento Umano, Tracciamento del Movimento, Visione Notturna & Audio Bidirezionale, Compatibile con Alexa In offerta a 33,99 € – invece di 49,99 €

sconto 32% – fino a 19 giu 22

Imou 4MP Telecamera Wi-Fi Interno Videocamera Sorveglianza 2K+, Rilevamento Umano, Audio Bidirezionale, Tracciamento di Movimento con Sirena, Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, 2,4Ghz Ranger 2C In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 19 giu 22

Imou Telecamera Wi-Fi Interno, 1080P Videocamera di Sorveglianza, Tracciamento del Movimento con Sirena, Telecamera WiFi con Rilevamento Umano, Audio Bidirezionale, Funziona con Alexa, 2,4G, Ranger 2C In offerta a 25,49 € – invece di 39,99 €

sconto 36% – fino a 19 giu 22

ANNKE Kit Videosorveglianza WiFi 3MP, NVR 8CH 5MP e 4 Telecamere wireless con disco rigido da 1TB, supporta visione notturna IR, registrazione audio, compatibile con Alexa In offerta a 246,49 € – invece di 319,99 €

sconto 23% – fino a 19 giu 22

Seiko Orologio Analogico Quarzo Giapponese Uomo con Cinturino in Vera Pelle SSB385P1 In offerta a 154,10 € – invece di 189,00 €

sconto 18% – fino a 26 giu 22

Braun BN0211BKSLMHG Orologio da uomo con display analogico e braccialetto in acciaio INOX, Nero/Argento In offerta a 95,20 € – invece di 240,00 €

sconto 60% – fino a 26 giu 22

Braun Orologio Analogico Classico Quarzo Unisex con Cinturino in Pelle AW10 In offerta a 126,00 € – invece di 216,49 €

sconto 42% – fino a 26 giu 22

Neewer NW-800 Microfono a Condensatore Professionale per Trasmissioni Registrazioni in Studio & NW-35 Braccio a Forbici Sospensione per Microfono con Supporto Anti-vibrazione e Serratura da Tavolo In offerta a 30,59 € – invece di 44,99 €

sconto 32% – fino a 19 giu 22

Neewer®, alimentazione Phantom, 1 canale, da 48 V, colore: nero, con adattatore e un cavo XLR Audio per tutti i microfoni a condensatore e le apparecchiature di registrazione In offerta a 25,06 € – invece di 31,99 €

sconto 22% – fino a 19 giu 22

Microfono a Condensatore, TONOR Mic Cardioide USB con Frequenza di campionamento 192kHz/24Bit/Braccio/Supporto Antiurto per Streaming, Registrazione, Gioco, Podcasting, Voice Over, YouTube, TC-2030 In offerta a 63,74 € – invece di 122,99 €

sconto 48% – fino a 19 giu 22

TIGER ACG4-BL Chitarra elettroacustica 4/4 misura intera per principianti con equalizzatore a 3 bande integrato – La confezione include custodia, tracolla e corde di ricambio – Blu In offerta a 102,50 € – invece di 142,99 €

sconto 28% – fino a 26 giu 22

Eko – RANGER CW EQ BLACK Chitarra Acustica Elettrificata Fasce e Fondo Tiglio Manico Betulla, Colore Nero In offerta a 118,40 € – invece di 173,00 €

sconto 32% – fino a 26 giu 22

Brennenstuhl, Lampada portatile con batteria ricaricabile a 4 LED HL DA 40 MH 200lm In offerta a 17,80 € – invece di 24,50 €

sconto 27% – fino a 26 giu 22

Pentole Agnelli Linea Alluminio 3 mm Professionale Casseruola Alta con Manico Inox, Argento, 32 cm In offerta a 53,23 € – invece di 80,95 €

sconto 34% – fino a 25 giu 22

Tognana Mythos Batteria 9 Pezzi, Alluminio, Nero, 24 cm In offerta a 104,27 € – invece di 290,03 €

sconto 64% – fino a 25 giu 22

Lisciani Giochi- Montessori La Mia Casa dei Giochi Educativi, Multicolore, 88782 In offerta a 39,60 € – invece di 54,99 €

sconto 28% – fino a 26 giu 22

Lisciani Giochi – Crazy Science Dottor Slime Camaleonte Tutti Colori, 89246 In offerta a 17,10 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino a 26 giu 22

Lisciani Giochi Sandy Sea Magico Secchiello 1 Kg In offerta a 14,50 € – invece di 19,99 €

sconto 27% – fino a 26 giu 22

Lisciani Giochi – Barbie Dream Summer Villa con Doll, 76932 In offerta a 42,50 € – invece di 54,99 €

sconto 23% – fino a 26 giu 22

Asmodee- Century Il Nuovo Mondo Gioco da Tavolo, Colore, 7508 In offerta a 20,60 € – invece di 34,90 €

sconto 41% – fino a 26 giu 22

Asmodee- Evolution, 0485 In offerta a 31,10 € – invece di 39,90 €

sconto 22% – fino a 26 giu 22

Asmodee – Pandemia: La Cura, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8384 In offerta a 18,80 € – invece di 39,90 €

sconto 53% – fino a 26 giu 22

Intex 56475Np Sala Da Bagno Gonfiabile Per Famiglie, 2.29 M X 2.29 M X 66 Cm, Azzurro Bianco In offerta a 36,10 € – invece di 70,00 €

sconto 48% – fino a 26 giu 22

Intex 57190NP Swim Center Family Lounge Piscina, 229 x 218 x 76 cm In offerta a 45,80 € – invece di 80,00 €

sconto 43% – fino a 26 giu 22

Intex 57291 Mega Unicorn Island, 251x163x145 cm In offerta a 20,50 € – invece di 53,00 €

sconto 61% – fino a 26 giu 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).