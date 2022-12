Offerte Amazon 2 dicembre fino al 57% su Apple, Samsung, Kindle, Lenovo, Logitech, Beats, HP

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 709,00 € – invece di 859,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 264,00 € – invece di 299,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Tablet, 8.7 Pollici, Wi-Fi, RAM 3 GB, Memoria 32 GB, Tablet Android 11, Grigio [Versione italiana] 2021 In offerta a 119,00 € – invece di 169,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 89,99 € – invece di 109,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Ti presentiamo Kindle Scribe | Il primo Kindle per la lettura e la scrittura, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi | Con penna premium | 32 GB In offerta a 419,00 € – invece di 419,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Lenovo C27-35 Monitor – Display 27″ Full HD, Pannello VA, Bordi Ultrasottili, AMD FreeSync, Cavo HDMI incluso, 4ms, 75Hz, Input HDMI + VGA, Raven Black In offerta a 139,00 € – invece di 179,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

LG 27UN880 UltraHD 4K ERGO Monitor 27″ LED IPS HDR 400, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB 3.0, Audio Stereo 10W, AUX, ERGO Stand, Flicker Safe, Nero In offerta a 479,90 € – invece di 699,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston XS2000 Portable SSD 1000G -SXS2000/1000G In offerta a 118,99 € – invece di 205,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Keys Tastiera, Layout Inglese Qwerty, Nero (Grafite) In offerta a 70,99 € – invece di 134,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Signature M650 L Mouse Wireless Full Size, Per Mani Grandi, Clic Silenziosi, Tasti Laterali Personalizzabili, Bluetooth, Compatibilità Multidispositivo, Bianco In offerta a 29,99 € – invece di 53,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Beats Fit Pro – Auricolari true wireless con cancellazione del rumore – rating di grado IPX4, compatibili con Apple e Android, Bluetooth® di Classe 1, microfono integrato – Nero In offerta a 189,99 € – invece di 249,95 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Antracite In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante intelligente con orologio e integrazione Alexa | Azzurro tenue In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

HP DeskJet 2720e, Stampante Multifunzione, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+ In offerta a 49,90 € – invece di 59,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Caricatore Wireless, INIU 15W Ricarica Rapida Wireless Phone Charger Holder Wireless Luce adattiv Supporto Telefono per iPhone 14 13 12 11 Pro Max Mini SE X XR Samsung Galaxy S22 S21 Google Pixel LG In offerta a 12,99 € – invece di 29,98 €

sconto 57% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

INIU Caricatore Auto, [USB C 30W+USB A 30W] Accendisigari USB 5A PD QC3.0 Ricarica rapida Caricabatterie Auto, Presa usb auto in metallo per iPhone 14 13 12 Pro Max Samsung Huawei iPad MacBook AirPods In offerta a 9,99 € – invece di 17,93 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Schermo Proiettore con Supporto 120 Pollici 4K HD 16:9 Telo Proiettore Anti Rughe Pieghevole Portatile Lavabile, Schermo Doppia Faccia con Borsa per il Trasporto, Schermo Proiezione Esterno per Teatro In offerta a 87,99 € – invece di 116,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White&ColorAmbiance Daylo, Lampada da parete smart per esterni, LED integrato, Alluminio, Nero [Classe di efficienza energetica A+] 1 confezione In offerta a 99,00 € – invece di 129,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Lucine Led Decorative Catena Luminosa – 25M 250 Led luci natale esterno Interni con spina,Perlina Della Lampada Oversize,Telecomando 8 Modalità Impermeabile Per Decorazioni Natalizie Feste Matrimonio In offerta a 18,99 € – invece di 21,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Twinkly Icicle – Stallatite di Luci LED Controllabile da App con 190 LED AWW (Ambra, Bianco Caldo, Bianco Freddo). Filo Trasparente. Decorazione Luminosa Intelligente per Interni ed Esterni In offerta a 95,93 € – invece di 119,90 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Twinkly Light Tree – App-controlled Flag-pole Christmas Tree with 1000 RGB+W (16 million colors + pure Warm White) LEDs. 20 ft / 6 m, Black. Outdoor smart Christmas lighting decoration In offerta a 420,60 € – invece di 555,60 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Twinkly Dots – Stringa di Luci LED Flessibile Controllabile da App con 400 LED RGB (16 Milioni di Colori). 20 Metri. Filo Nero. Decorazione Luminosa Intelligente per Interni ed Esterni In offerta a 130,38 € – invece di 154,90 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Osram LED Base Classic A, a forma di lampadina con base E27, non dimmerabile, sostituisce 60 Watt, opaco, bianco caldo – 2700 Kelvin, confezione da 40 pz. In offerta a 43,96 € – invece di 64,37 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Misuratore Laser 50m,USB Carica Rapida, TECCPO telemetro laser, Decorazione d’interni, Sensore Angolo Elettronico, 99 dati, Funzione muto, 2,25”LCD retroilluminato, Distanza, Area e Volume, Angolo In offerta a 35,99 € – invece di 62,99 €

sconto 43% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Digiquest Decoder Tivùsat Ti9, DVB-S2- con telecomando 2 in 1, Nero, carta Tivusat inclusa, funzione di registrazione attivabile In offerta a 89,99 € – invece di 129,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Professional Goniometro GAM 220 MF (Calcolo Degli Angoli, Campo di Misura: 0 – 220º, Lunghezza: 40 cm) In offerta a 173,89 € – invece di 250,10 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).