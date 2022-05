Offerte Amazon 22 maggio fino al 53% su Apple, Candy, Samsung, Netgear, Lexar, Neewer

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 736,81 € – invece di 899,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 318,82 € – invece di 389,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Grigio siderale (5ª generazione) In offerta a 1228,57 € – invece di 1499,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (5ª generazione) In offerta a 1089,00 € – invece di 1329,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Azzurro (5a Generazione) In offerta a 851,56 € – invece di 1039,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Argento In offerta a 1212,00 € – invece di 1479,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (5ª generazione) In offerta a 999,09 € – invece di 1219,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2624,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 671,25 € – invece di 819,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 11 (128GB) – nero In offerta a 567,00 € – invece di 669,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Lavazza A Modo Mio Voicy, Macchina Caffè Espresso con Alexa Integrata e Controllo Smart Home, per Capsule Lavazza A Modo Mio, Nera In offerta a 159,73 € – invece di 249,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 35,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 109,00 € – invece di 149,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1408,00 € – invece di 1719,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Magic Mouse In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 433,00 € – invece di 529,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 699,00 € – invece di 889,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

DJI Mini SE Drone con Fotocamera con Stabilizzatore a 3 Assi, Fotocamera 2.7K, GPS, Autonomia di 30 min, Peso Ridotto, Mini Drone da Meno di 249 g / 0,55 lb, Resistenza al Vento di Livello 5, Grigio In offerta a 245,79 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

realme 9 Pro 5G Smartphone, Batteria potente da 5.000 mAh, Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 120 Hz, Dual Sim, 6+128 GB,Midnight Black In offerta a 257,49 € – invece di 329,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 34,99 € – invece di 44,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Bose Cuffie wireless SoundLink Around Ear II – Nere In offerta a 171,79 € – invece di 229,95 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

HP – PC Pavilion 15-eh1019nl Notebook, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Display 15.6” FHD IPS, Audio Bang & Olfusen, Lettore Impronte Digitali, Argento In offerta a 599,99 € – invece di 849,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

LG 24GN53A UltraGear Gaming Monitor 24″ Full HD 1ms, 1920×1080, AMD FreeSync 144Hz, HDMI 1.4 (HDCP 2.2), Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a 149,99 € – invece di 219,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor HRM U28E570DSL, Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), Pannello TN, 60 Hz, 1 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 219,90 € – invece di 329,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

WD 4TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 88,00 € – invece di 132,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

INIU Power Bank, 22,5W Ricarica Rapida 20000mAh Caricatore Portatile PD3.0 QC4.0, Powerbank 3A USB C (Input&Output) con Torcia Pacco Batteria per iPhone 13 12 X Pro Samsung S21 iPad Huawei Xiaomi ecc. In offerta a 26,34 € – invece di 32,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

EZVIZ C3W Telecamera WiFi Esterno 1080P Con Visione Notturna a Colori, Sistema d’Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile Con Alexa, Avvisi vocali personalizzabili, Impermeabile IP67 In offerta a 66,08 € – invece di 129,99 €

sconto 49% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Campingaz BBQ A Roccia Lavica Xpert 100 L Plus Rocky, Barbecue Grill Compatto A Due Bruciatori, 98 x 48 x 124 cm, Nero Argento In offerta a 113,31 € – invece di 127,90 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Sony BRAVIA KD-65X80JP Smart TV 65 Pollici, 4K Ultra HD Led, HDR Con Google TV, Nero In offerta a 799,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 33% – fino a 28 mag 22

NETGEAR Switch Ethernet 8 porte Unmanaged GS108GE, Switch Gigabit con opzioni di Montaggio desktop o a parete e assistenza limitata a vita In offerta a 26,99 € – invece di 36,99 €

sconto 27% – fino a 5 giu 22

Netgear EX6130 Ripetitore WiFi AC1200, Velocità Passthrough, Range Extender Universale, Presa Passante, Access Point, Antenne Esterne In offerta a 41,99 € – invece di 56,90 €

sconto 26% – fino a 22 mag 22

Netgear Orbi Pro Router Mesh Wi-Fi 6 Tri-Band per l’Azienda o la Casa (SXR80), 4 SSID, VLAN, QoS, Copertura fino a 200 m² e 80 Dispositivi, AX6000 (fino a 6 Gbps) In offerta a 349,99 € – invece di 499,99 €

sconto 30% – fino a 22 mag 22

NETGEAR Ripetitore WiFi 6 Mesh AX1800 EAX20, WiFi Extender con 4 Porte Lan e 4 Stream, Ripetitore WiFi Wireless Compatibile con Modem Fibra e Adsl In offerta a 122,40 € – invece di 169,99 €

sconto 28% – fino a 29 mag 22

NETGEAR Switch Ethernet Plus 8 porte GS108E, Switch Gigabit con opzioni di montaggio desktop o a parete e assistenza limitata a vita In offerta a 31,99 € – invece di 58,20 €

sconto 45% – fino a 29 mag 22

NETGEAR Switch Ethernet Plus 8 Porte GS308E, Hub di Rete Domestica, Switch Gigabit per Ufficio, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop o a Parete In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino a 5 giu 22

Nighthawk A7000 Adattatore USB WiFi AC1900, Antenne ad Alto Guadagno per PC: Laptop e Desktop, Compatibile con Tutti i Router WiFi In offerta a 54,99 € – invece di 74,90 €

sconto 27% – fino a 29 mag 22

Neewer 18? Luce Anulare RGB 288 Bulbi LED da Selfie con Supporto Clip per Smartphone, Telecomando & Stativo, Dimmerabile & 9 Modalità di Scene, per Truccatura Streaming YouTube TikTok Twitter ecc. In offerta a 139,81 € – invece di 149,99 €

sconto 7% – fino a 22 mag 22

Neewer DSLR Video Rig a Spalla, Sistema di Produzioni Film per Fotocamere Videocamere con Supporto a Spalla, Asta 15mm, Impugnatura & Matte Box, Adatto a Canon/Nikon/Sony/Pentax/Fujifilm/Panasonic In offerta a 61,19 € – invece di 72,99 €

sconto 16% – fino a 22 mag 22

Neewer Fondale Foto Studio 2.6 X 3 Metri Supporto per Sistema di Fondo con Fondale di 1,8 x 2,8 Metri in Tessuto (Bianco, Nero, Verde) per Ritratti Prodotti Ripresa Video In offerta a 81,16 € – invece di 97,99 €

sconto 17% – fino a 22 mag 22

Neewer Kit di 2pz Luce LED RGB P280 per Video con Batterie, a Controllo APP CRI97+ 3200-5600K 360° Colore Pieno 9 Scene Applicabili, con Diffusore Rimovibile, per YouTube Fotografia In offerta a 147,04 € – invece di 174,99 €

sconto 16% – fino a 22 mag 22

Neewer NW-700 – Microfono Professionale a condensatore kit + 48 V alimentazione Phantom, con caricabatteria e un cavo audio per Microfono a Condensatore XLR, Nero In offerta a 57,79 € – invece di 68,99 €

sconto 16% – fino a 22 mag 22

Lexar Micro SD 64 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 9,34 € – invece di 18,99 €

sconto 51% – fino a 22 mag 22

Lexar Scheda SD 256 GB, Scheda di Memoria SDXC fino a 120 MB/s in Lettura, fino a 45 MB/s in Scrittura, UHS-I, U3, V30, C10, Full-HD e 4K UHD (LSDESXX256G-BNNNG) In offerta a 36,54 € – invece di 43,00 €

sconto 15% – fino a 22 mag 22

Schede Lexar Professional 1066x 256GB microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s (LMS1066256G-BNAAG) In offerta a 44,10 € – invece di 61,95 €

sconto 29% – fino a 29 mag 22

Candy – CCVB 15/1, Cantinetta vino integrabile, 7 bottiglie, anti-UV, compressore antivibrazioni, luce LED interna, 39 dBA, nero In offerta a 318,25 € – invece di 450,00 €

sconto 29% – fino a 28 mag 22

Candy Brava CDIMN 2D620PB/E Lavastoviglie da Incasso a Scomparsa Totale, 16 Coperti, Smart, Wi-Fi + Bluetooth, Sistema Acquastop, 59.8x55x82 cm, Nero, Classe E In offerta a 469,94 € – invece di 490,00 €

sconto 4% – fino a 28 mag 22

Candy Brava CDIN 1L360PB Lavastoviglie A Scomparsa, 13 Coperti, Smart, Wi-Fi + Bluetooth, da Incasso, 60x55x82 cm, Inox In offerta a 339,48 € – invece di 429,00 €

sconto 21% – fino a 28 mag 22

Candy CBD 485D1E/1-S Lavasciuga a incasso, 8/5 kg, 1400 giri, Carica Frontale, 60x53x82 cm, Bianco, Classe D/E In offerta a 439,00 € – invece di 699,00 €

sconto 37% – fino a 28 mag 22

Candy CBW 48TWME-S – Lavatrice Carica Frontale da incasso, 8 kg, 1400 rpm, Motore BPM Inverter, 48 dba, Classe energetica A, Bianco In offerta a 452,99 € – invece di 699,00 €

sconto 35% – fino a 28 mag 22

Candy CCTOS 542XHN Frigo Piccolo con Congelatore, 109 Litri, Monoporta, da Tavolo, Camera, Ufficio, Campeggio, Silenzioso, Temperatura Regolabile, Libera Installazione, 55x58x85 cm, Inox In offerta a 241,77 € – invece di 379,00 €

sconto 36% – fino a 28 mag 22

Candy CITT642C Piano Cottura a Induzione, 4 fuochi, Vetroceramica, da Incasso, Power Management, Touch, Grill, Blocco Sicurezza Bambino, 59x55x52 cm, Nero In offerta a 235,87 € – invece di 260,00 €

sconto 9% – fino a 28 mag 22

Candy CKBBF 172/1 Frigorifero Combinato ad Incasso NO FROST, Classe energetica F In offerta a 439,01 € – invece di 656,00 €

sconto 33% – fino a 28 mag 22

Candy CKBBS 174 FT/N Frigorifero Combinato Ventilato, Installazione Incasso, 250 Litri, A++ In offerta a 600,00 € – invece di 630,00 €

sconto 5% – fino a 28 mag 22

Candy CMXG 30DS Forno Microonde Combinato con Grill, 30 Litri, 900 W, 5 Livelli di Potenza, 40 Programmi Automatici con App Cook-in, Libera Installazione 52×43.5×32.6 cm, Inox In offerta a 116,69 € – invece di 199,00 €

sconto 41% – fino a 28 mag 22

Candy CS1292DE-11 Lavatrice Smart a Carica Frontale, 9 Kg, 1200 Giri, Connettività NFC, Libera Installazione, 60X52X85 cm, Bianco, Classe D In offerta a 365,00 € – invece di 399,99 €

sconto 9% – fino a 28 mag 22

Candy MIC 201 EX Forno a Microonde da Incasso con Grill, 20 Litri, 800 Watt, 5 Livelli di Potenza, 8 Programmi Automatici, Funzione Scongelamento, 59.5×34.3×38.2xm, Acciaio Inox In offerta a 166,46 € – invece di 239,99 €

sconto 31% – fino a 28 mag 22

Candy ROE H9A2TCEX-S – Asciugatrice da 9 Kg con Pompa di calore, Classe A++ In offerta a 418,99 € – invece di 599,00 €

sconto 30% – fino a 28 mag 22

Candy Smart CSS341252DE/2-11 Lavatrice a Carica Frontale, 5 Kg, 1200 Giri, Connettività NFC, Libera Installazione, 60x38x85 cm, Bianco, Classe D In offerta a 349,00 € – invece di 480,00 €

sconto 27% – fino a 28 mag 22

Candy Smart Pro BCTD H7A1TE-S – Asciugatrice a pompa di calore, asciugatrice integrata, 7 kg, cassetto Easy Case 5L, Wi-Fi, stiratura facile, certificato Woolmark, 67 dba, classe A+ In offerta a 449,99 € – invece di 640,00 €

sconto 30% – fino a 28 mag 22

CMG2071DS Con grill 20 Litri 700 W In offerta a 86,00 € – invece di 109,99 €

sconto 22% – fino a 28 mag 22

DIVO G25CR Con grill 25 Litri 900 W In offerta a 126,00 € – invece di 199,99 €

sconto 37% – fino a 28 mag 22

Candy Brava CDIH 2T1047 Lavastoviglie Slim da Incasso, a Scomparsa, 10 Coperti, 8 Programmi, Touch, Partenza Ritardata, 45x56x82 cm, Argentato In offerta a 354,00 € – invece di 549,00 €

sconto 36% – fino a 28 mag 22

Samsung Microonde MC28M6085KS/ETHOTBLAST, Tecnologia Slim Fly, Funzione Lievitazione e Yogurt, Rivestimento Ceramic Inside, ECO Mode, Crusty Plate, Colore Nero In offerta a 169,00 € – invece di 289,00 €

sconto 42% – fino a 31 mag 22

Samsung Microonde Glass Design Microonde con Funzione Vapore e Piatto Doratore, Colore Porcellana, 35 Litri, 7 velocità In offerta a 299,00 € – invece di 449,00 €

sconto 33% – fino a 31 mag 22

Samsung RS6HA8880S9/EF Frigorifero Side by Side con Family Hub, Frigorifero 389 Litri, Capacità Congelatore 225 Litri, 406 KwH/Anno In offerta a 1649,00 € – invece di 1999,00 €

sconto 18% – fino a 31 mag 22

Samsung Jet 60 Turbo VS15A6031R1/ET, Aspirapolvere Senza Fili Scopa Elettrica Ricaricabile, Senza Sacco, Potenza 150W, Durata Carica fino a 40 Minuti, 4 accessori inclusi, Mint In offerta a 266,00 € – invece di 449,00 €

sconto 41% – fino a 31 mag 22

Samsung VR05R5050WK/ET Robot 2 in 1 Aspira e Lava, Motore BLDC 5 W, Wi-Fi Programmabile da Remoto, 3400mAh, 34 x 8.5 x 34 cm, Nero In offerta a 189,00 € – invece di 399,00 €

sconto 53% – fino a 31 mag 22

Samsung Asciugatrice DV80T7220BT/S3 con AI Control, Asciugatura Ultra-Veloce in 81 minuti, Igienizzante, Air Wash, Prevenzione Pieghe, Tecnologia Optimal Dry, Filtro 2 in 1, Bianco, Oblò Nero In offerta a 599,00 € – invece di 1249,00 €

sconto 52% – fino a 31 mag 22

Samsung Purificatore d’Aria Cube AX47R9080SS 47 m2, tecnologia Wind Free In offerta a 399,00 € – invece di 437,00 €

sconto 9% – fino a 31 mag 22

Samsung RB33J3315SA/EF Frigorifero Combinato Serie 3000, Total No Frost, Compressore Digital Inverter, 328 L, Inox Opaco In offerta a 449,00 € – invece di 949,00 €

sconto 53% – fino a 31 mag 22

