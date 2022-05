Offerte Amazon 21 maggio fino al 64% su Apple, AVM, Samsung, GoPro, Echo, Sony, Seagate, JBL, Joby, Lisciani, Hasbro

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

iVoler Cinturino Mi Band 6/6 NFC/Mi Band 5/Amazfit Band 5, [20 Colori] Bracciale Cinturini di Ricambio per Xiaomi Mi Band 5/6 Cinturino di Ricambio Morbido, Traspirante, Resistente al Sudore

In offerta a 9,34 € – invece di 20,99 €

sconto 56% – fino a 22 mag 22

iVoler Porta Cellulare da Auto [2 Pezzi] Supporto Smartphone per Auto Porta Cellulare Auto Supporto Auto Smartphone per Samsung Huawei ASUS Zenfone – Argento

In offerta a 9,34 € – invece di 20,99 €

sconto 56% – fino a 22 mag 22

iVoler Supporto Cellulare Auto Magnetico Porta Cellulare da Auto, Universale Calamita per Cellulare Auto per iPhone 13 Pro Max 12 Samsung Galaxy Xiaomi e Altro Smartphone o Dispositivo GPS – Nero

In offerta a 9,34 € – invece di 19,99 €

sconto 53% – fino a 22 mag 22

JBL JR310BT Cuffie Wireless per Bambini con Limitatore di Volume e Bluetooth, Cuffie On Ear Senza Fili con Microfono, Pieghevoli, Leggere e Comode, fino a 30h di Autonomia, Verde

In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 22 mag 22

JBL JR460NC Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth per Bambini con Limitatore di Volume e Cancellazione Attiva del Rumore, Microfono Integrato, fino a 20h di Autonomia, Bianco

In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a 22 mag 22

JBL LIVE PRO+ TWS Cuffie In-Ear True Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili con Triplo Microfono Integrato e Cancellazione Attiva del Rumore, Impermeabili IPX4, fino a 28h di Autonomia, Pink

In offerta a 103,90 € – invece di 179,00 €

sconto 42% – fino a 29 mag 22

iClever HS19 Cuffie per Bambini Sopra l’Orecchio, Cuffie per Bambini Stereo HD con Microfono, Limitatore di Volume 85/94dB, Funzione di Condivisione, Cuffie Pieghevoli per Scuola/PC/Kindle (Red)

In offerta a 14,44 € – invece di 19,99 €

sconto 28% – fino a 22 mag 22

ICZI Hub USB 3.0, Compatto e Ultrasottile 4 Porte Splitter Dati USB con Cavo Lungo 4 piedi Adatto per MacBook Pro, Mac Mini, iMac, Android TV box, Nintendo Wii, Notebook ?

In offerta a 14,44 € – invece di 19,99 €

sconto 28% – fino a 22 mag 22

JOBY GorillaPod 3K Vert Kit, Treppiede 3K Compatto Flessibile e BallHead 3K con Staffa a L Verticale per Modalità Paesaggio e Ritratto con Fotocamera Mirrorless fino a 3kg

In offerta a 55,99 € – invece di 79,05 €

sconto 29% – fino a 23 mag 22

JOBY GorillaPod Magnetic 325, Mini Treppiede Flessibile con Piedini Magnetici e Testa a Sfera Integrata per Fotocamere Compatte e 360°, Portata Max 325 g, JB01506-BWW

In offerta a 19,99 € – invece di 34,99 €

sconto 43% – fino a 23 mag 22

Joby JB01510-BWW GorillaPod 3K Treppiede, Supporto Treppiede Leggero Flessibile per Fotocamere DSLR e CSC/Mirrorless, Portata Max 3 kg

In offerta a 30,99 € – invece di 59,99 €

sconto 48% – fino a 23 mag 22

JOBY Kit GorillaPod 1K con Attacco GripTight PRO.Treppiede 1K Compatto e Flessibile e BallHead 1K con Attacco per Smartphone, Modalità Orizzontale o Verticale. Sostiene fino a 1kg.

In offerta a 44,99 € – invece di 59,95 €

sconto 25% – fino a 23 mag 22

JOBY Kit GorillaPod 1K, Treppiede Compatto Flessibile con Testa a Sfera per Fotocamere Compatte Avanzate e CSC/Mirrorless, Portata Max 1 kg, JB01503-BWW

In offerta a 32,99 € – invece di 64,99 €

sconto 49% – fino a 23 mag 22

JOBY Kit GorillaPod 5K con Attacco GripTight PRO. Treppiede GorillaPod 5K in Alluminio Flessibile e BallHead 5K con Attacco per Smartphone, Modalità Orizzontale o Verticale. Sostiene fino a 5 kg.

In offerta a 94,99 € – invece di 145,00 €

sconto 34% – fino a 23 mag 22

JOBY Treppiede GorillaPod Action, Mini Treppiede Flessibile con Attacco per GoPro, 360° e Altre Action Camera, Portata Max 500 g, JB01300-BWW

In offerta a 25,99 € – invece di 47,99 €

sconto 46% – fino a 23 mag 22

Lisciani Giochi – Crazy Science Draghi e Dinosauri, Colore, 89390

In offerta a 14,90 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino a 29 mag 22

Lisciani Giochi 75874 Bing Banchetto Educativo Baby

In offerta a 25,04 € – invece di 34,99 €

sconto 28% – fino a 23 mag 22

Lisciani Giochi Peppa Pig Zainetto Costruzioni Baby 36 Pezzi, 82674

In offerta a 10,50 € – invece di 24,99 €

sconto 58% – fino a 23 mag 22

Lisciani Giochi- Kids Love Monsters Mucus Monster Gioco, Multicolore, 82766

In offerta a 15,30 € – invece di 29,99 €

sconto 49% – fino a 29 mag 22

Liscianigiochi And The Bear Masha Zainetto Baby Blocks, 88751

In offerta a 14,99 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino a 23 mag 22

Liscianigiochi- Bing Zainetto Costruzioni Baby Gioco per Bambini, Colore Rosso, size#1.value, 76611

In offerta a 14,99 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino a 23 mag 22

Liscianigiochi- Montessori Le Lavagne Educative, Colore, 89093

In offerta a 10,99 € – invece di 16,99 €

sconto 35% – fino a 23 mag 22

Monopoly – One Piece – Gioco in Scatola – Edizione italiana

In offerta a 33,00 € – invece di 39,99 €

sconto 17% – fino a 29 mag 22

Hasbro Gaming Cluedo col fantasma di Mrs. White

In offerta a 24,60 € – invece di 33,99 €

sconto 28% – fino a 29 mag 22

Hasbro Monopoly Ghostbusters Edition gioco da tavolo Monopoly per bambini dagli 8 anni in su, E9479103

In offerta a 21,00 € – invece di 42,99 €

sconto 51% – fino a 29 mag 22

Hasbro Monopoly: Serie Rustica, Gioco in Scatola in Legno

In offerta a 35,20 € – invece di 44,99 €

sconto 22% – fino a 29 mag 22

Hasbro E8977EU4 Nerf Fortnite – SMG-E, Blaster Motorizzato con Clip di 6 Dardi, Include 6 Dardi Ufficiali Nerf Elite, Multicolore

In offerta a 26,60 € – invece di 32,99 €

sconto 19% – fino a 29 mag 22

Invicta S.P.A. New Tech, Trolley Unisex – Bambini, Rosa, Taglia Unica

In offerta a 87,92 € – invece di 109,90 €

sconto 20% – fino a 22 mag 22

Invicta S.P.A. Square Street Jungle, Zaino 19-28 L Estensibile Unisex – Bambini, Rosa, Taglia Unica

In offerta a 55,92 € – invece di 69,90 €

sconto 20% – fino a 22 mag 22

Trolley Invicta, Wildflowers, Cross-Over System, Nero, 2 in 1 con Sallacci per uso Zaino, Viaggio & Scuola

In offerta a 61,37 € – invece di 89,90 €

sconto 32% – fino a 22 mag 22

Zaino Benin M Invicta, Streak, Nero, 28 Lt, Doppio Scomparto, Scuola e Tempo Libero

In offerta a 26,60 € – invece di 59,90 €

sconto 56% – fino a 29 mag 22

Zaino Format Invicta, Kupang, Nero, 31 Lt, Doppio Scomparto, Scuola e Tempo Libero

In offerta a 50,59 € – invece di 79,90 €

sconto 37% – fino a 22 mag 22

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte

In offerta a 894,90 € – invece di 1059,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (6ª generazione)

In offerta a 458,00 € – invece di 559,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (5a Generazione)

In offerta a 572,89 € – invece di 699,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (3ª generazione)

In offerta a 736,00 € – invece di 899,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione)

In offerta a 318,82 € – invece di 389,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular

In offerta a 389,00 € – invece di 439,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione)

In offerta a 123,99 € – invece di 135,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – (PRODUCT) RED

In offerta a 19,99 € – invece di 55,00 €

sconto 64% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano

In offerta a 163,91 € – invece di 199,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 2400 International , ripetitore/estensore segnale Wi-Fi AC+N (Dual Band fino a 1.733 MBit/s a 5GHz + 600MBit/s a 2,4 GHz), Rete Mesh, 1x Gigabit-LAN, WPS, interfaccia in italiano

In offerta a 87,65 € – invece di 109,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

GoPro HERO10 Black – Action Camera impermeabile con LCD anteriore e schermi posteriori touch, Video Ultra HD 5.3K60, Foto da 23 MP, Streaming live 1080p, Webcam, Stabilizzazione, Nero (Black)

In offerta a 355,00 € – invece di 529,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, S Pen, Tablet, Display 10.4″ WUXGA, TFT, 64 GB Espandibili, RAM 4GB, Batteria 7040 mAh, Ricarica Rapida, WiFi, Android 11, Versione Italiana, Oxford Grey

In offerta a 270,38 € – invece di 399,90 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite

In offerta a 24,99 € – invece di 59,99 €

sconto 58% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Bianco ghiaccio

In offerta a 44,99 € – invece di 84,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Memoria SD-XC 64 GB Serie G Tough – Lettura 300 MB/s, Scrittura 299 MB/s, Resistente a Condizioni Estreme, SF64TG

In offerta a 69,98 € – invece di 140,00 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

SEAGATE ST2000DM008 BARRACUDA – Unità disco interna, 2 TB, Velocità di rotazione 7200 giri/min, SATA da 6 Gbit/s, 3,5″

In offerta a 49,50 € – invece di 70,74 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.2 Gen 1, USB C & USB A, Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Supporta OTG, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Auto, TV, Smartphone Type C, Android

In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless Touch TV, Facili Controlli Multimediali e Touchpad Integrato, Tastiera HTPC per TV Collegata al PC, Windows, Android, Chrome OS, Laptop, Italiano QWERTY – Nero

In offerta a 29,99 € – invece di 45,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Avviatore Emergenza per Auto- 800A 13200mAh Avviatore Portatile per Motore Benzina, Impermeabile IP67, fino a 5,0L Ges o 4,0L Diesel, 12V Jump Starter, Torcia a LED, Porta USB da per Smartphone

In offerta a 49,99 € – invece di 90,00 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

MOTOPOWER MP00205A 12V 800mA Completamente Automatico Caricabatterie/manutentore per Auto, Moto, ATV, Camper, Powersports, Barca e Altro Ancora. Intelligente, Compatto ed Ecologico

In offerta a 23,50 € – invece di 26,50 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Matita colorata Multi-Funzione – STABILO woody 3 in 1 – ARTY – Astuccio da 6 – con Temperino – Colori assortiti

In offerta a 11,75 € – invece di 16,50 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Uni-Ball M PC8K BI Marcatore Uni Posca a Tempera, a Scalpello, 8 mm, Bianco

In offerta a 6,02 € – invece di 10,33 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Nilox, Spray Aria Compressa, Bomboletta Spray ad Aria Compressa per la Pulizia di Notebook, Stampanti e Device, con Cannuccia per Pulizia Precisa e Delicata, Senza Residui, Formato 400 ml

In offerta a 3,99 € – invece di 4,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Link SP35 Spray Alcool Isopropilico, 400 ml- l’imballaggio può variare

In offerta a 5,90 € – invece di 8,98 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Etavio Temperamatite Elettrico Temperini Elettrici,Temperino con Serbatoio Affilatura Manuale ed Elettrica con Lame Sostituibili,Alimentato Batteria,Antiscivolo,Sicuro Tempera Matite Per Bambini

In offerta a 9,39 € – invece di 10,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics Distruggidocumenti 6 Fogli, Taglio A Micro Frammenti Con Funzione Distruggi Carte Di Credito & Fogli Per Affilare E Lubrificare Distruggidocumenti, Confezione Da 24

In offerta a 64,59 € – invece di 68,44 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Mascherine FFP2 NR certificate CE – MZC-KZ – EN 149 2001 + A1 2009 – Confezionate in 10 comode buste da 5 mascherine

In offerta a 13,99 € – invece di 13,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).