Offerte Amazon 25 settembre fino al 78%: Invicta, Ezviz, Eastpak, DeLonghi, Ariete

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

EZVIZ C6CN 1080p Telecamera di Sorveglianza, 360° WiFi Videocamera Interno, Audio Bidirezionale, Maschera Intelligente della Privacy, tracciamento del movimento, Cloud, Compatibile con Alexa – In offerta a 45,59 – invece di 69,99

sconto 35% – fino al 25 set 20

Ezviz ezCube Pro 1080p Telecamera di Sorveglianza, Prima Generazione, WiFi IP Interno Wireless, Audio Bidirezionale, Baby Monitor, Visione Notturna, Servizio di Cloud, Compatibile con Alexa In offerta a 33,99 – invece di 50

sconto 32% – fino al 25 set 20

EZVIZ ezTube 1080p Telecamera Ip Wi-Fi Da Esterno da Sorveglianza Con Visione Notturna Fino 30 m, IP66, Sistema d’allarme Con Luce Stroboscopica E Sirena Compatibile Con Alexa, Bianco, Single lens In offerta a 58,79 – invece di 79,99

sconto 27% – fino al 25 set 20

EZVIZ C1mini 1080p Telecamera di Sorveglianza, WiFi Videocamera IP Interno, Audio Bidirezionale, Baby Monitor, Visione Notturna fino a 12 m, Servizio di Cloud, Compatibile con Alexa In offerta a 29,99 – invece di 39,99

sconto 25% – fino al 25 set 20

EZVIZ C3W 1080p Telecamera Ip Wi-Fi Da Esterno Con Visione Notturna A Colori Sistema D’Allarme Con Luce Stroboscopica E Sirena Compatibile Con Alexa, Bianco, Single lens In offerta a 90,99 – invece di 129,99

sconto 30% – fino al 25 set 20

AFAITH Bastone Selfie per GoPro, Impugnatura Impermeabile Regolabile monopiede per Osmo Action Camera,Gopro Hero Hero7 Black,Hero 6/5 4 3, SJCAM, Xiaomi Yi Action Camera In offerta a 9,3 – invece di 10,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Inateck Case HDD 2.5 SATA USB 3.0 per SATA HDD/SSD 9.5mm/7mm 2.5 Pollici, Supporta UASP, Compatibile con Samsung, WD, Toshiba, Seagate, Hitachi, ECC, Tool Free. In offerta a 8,49 – invece di 9,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Anker Caricatore Wireless PowerWave 7.5 Stand, Qi-Certificato, Ricarica Veloce per iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XR, Xs, X, 8, Samsung Galaxy S10 S9 S8, Note 10 Note 9 e altri (nessun adattatore CA) In offerta a 21,24 – invece di 30,09

sconto 29% – fino al 27 set 20

ESR Cover Compatibile con iPhone 11 PRO, Custodia Essential Zero, Sottile e Trasparente Compatibile con iPhone 11 PRO da 5.8″, Custodia Morbida in Silicone Flessibile -Trasparente In offerta a 6,36 – invece di 7,99

sconto 20% – fino al 27 set 20

GameSir T4 PRO Controller di Gioco Wireless Bluetooth per Windows 7 8 10 PC/iOS/Android/Switch, Joystick Gamepad Ricaricabile per Giochi MFi, Design Semitrasparente con retroilluminazione a LED In offerta a 32,29 – invece di 37,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

GeekerChip Mouse Bluetooth,Mouse Wireless Ricaricabile,Mouse Senza Fili Silenzioso a due Modalità (BluetoothT 5.1+2.4G),3 Livelli DPI(800/1200/1600) Regolabili per PC e Tablet(Nero) In offerta a 9,34 – invece di 13,59

sconto 31% – fino al 27 set 20

Gigaset S650H Telefono Cordless DECT Aggiuntivo, Nero [Italia] In offerta a 68,11 – invece di 84,95

sconto 20% – fino al 30 set 20

Smart Striscia LED 5M Dreamcolor Alexa, Govee Strisce 5050 SMD WIFI Compatibile Musica Colore Kit Google Home per IOS e Android, Giardino, Bar, Festa, 12V 1.5A In offerta a 30,22 – invece di 43,99

sconto 31% – fino al 22 set 20

Striscia LED, Govee Strisce LED 5M RGB 5050 con 44 Tasti Telecomando IR, 20 Colori 8 Modalità e 6 Opzioni DIY, Luci Led Colorate per Decorazioni, Cucina, Bar, Festa, 12V 1.5A, Facile Installazione In offerta a 14,44 – invece di 16,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

i-Buy Custodia Rigid Compatibile con MacBook Air 13 Pollici A1369 A1466 2010-2017 + Copertura della Tastiera in Silicone + Pellicola Protettiva + Spina della Polvere – Grigio In offerta a 8,96 – invece di 11,63

sconto 23% – fino al 29 set 20

Asus PEN 2 SA200H Mouse In offerta a 46,31 – invece di 52,93

sconto 13% – fino al 30 set 20

EBL Caricabatterie 8 slot per AA e AAA NI-MH NI-CD Batterie Ricaricabili, Confezione con 4 pcs 2800mAh AA Pile Ricaricabili e 4 pcs 1100mAh AAA Pile Ricaricabili In offerta a 18,69 – invece di 21,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

EBL Caricabatterie con 8 Slot per AA e AAA NI-MH NI-CD Batterie Ricaricabili, Caricatore Intelligente con LED per Pile Ricaricabili – In offerta a 10,19 – invece di 11,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Filament TPU 1.75mm Black, Eryone TPU Filament 1.75mm, 3D Printing Filament TPU for 3D Printer, 0.5kg 1 Spool In offerta a 19,54 – invece di 22,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Filamento PETG 1,75 mm Bianco, ERYONE PETG filamento per stampante 3D e penna 3D, 1 kg, 1 Spool In offerta a 22,09 – invece di 25,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Filamento PLA 1,75 mm Argento Seta, ERYONE Filamento Setoso PLA 1,75 mm, Filamento Stampa 3D PLA per Stampante 3D e Penna 3D, 1 kg 1 Bobina In offerta a 22,09 – invece di 25,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Filamento PLA 1,75 mm Rame di Seta, ERYONE Filamento Setoso PLA 1,75 mm, Filamento Stampa 3D PLA per Stampante 3D e Penna 3D, 1 kg 1 Bobina In offerta a 22,09 – invece di 25,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Filamento PLA 1,75 mm Blu Chiaro Glow In the Dark, Fluorescenza Blu In Assenza di luce, GEEETECH Stampante 3D Filamento PLA 1 kg bobina In offerta a 23,79 – invece di 27,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Filamento PLA 1.75mm Grigio Bianco, PLA Fluorescente, GEEETECH Stampante 3D Filamento PLA Glow In The Dark 1kg Spool In offerta a 18,99 – invece di 27,99

sconto 32% – fino al 27 set 20

Antenna Interna TV, 1byone Antenna per DTT DVB-T/DVB-T 2 per TV con Digitale, Antenna HDTV Super Sottile VHF/UHF/FM, 0,5 mm per Ricezione Perfetta, con 4m di Cavo, Alte Prestazioni-Nera In offerta a 14,44 – invece di 15,99

sconto 10% – fino al 27 set 20

ECOVACS Deebot U2 PRO, robot aspirapolvere e lavapavimenti con 3 livelli di aspirazione, accessorio per animali domestici incluso, fino a 150 min di attività, controllo tramite app, Alexa In offerta a 229 – invece di 269,98

sconto 15% – fino al 27 set 20

Aicok Mini Frullatore, Frullatore per Frullati e Smoothie con 2 Portatile Bottiglie in Tritan(600 e 330ml), 4 Lame in Acciaio Inox, 300 W, 23000 giri/min, senza BPA Blender Smoothie Maker In offerta a 24,64 – invece di 35,99

sconto 32% – fino al 27 set 20

Eastpak Austin+ Zaino, 42 cm, 18 L, Grigio (Sunday Grey) In offerta a 17,6 – invece di 43,13

sconto 59% – fino al 27 set 20

Eastpak Jr Borsa A Tracolla, 33 cm, 11.5 L, Grigio (Sunday Grey) In offerta a 25,8 – invece di 42

sconto 39% – fino al 4 ott 20

Eastpak Oval Zippl’r Astuccio, 22 cm, Grigio (Sunday Grey) In offerta a 14 – invece di 20

sconto 30% – fino al 4 ott 20

Eastpak Reader M + Borsone, 63 cm, 51.5 L, Nero (Black) In offerta a 49 – invece di 80

sconto 39% – fino al 27 set 20

Eastpak Talky Marsupio sportivo, 23 cm, 2 L, Nero In offerta a 21,1 – invece di 25

sconto 16% – fino al 27 set 20

Eastpak Tranverz L Valigia, 79 cm, 121 L, Grigio (Sunday Grey) In offerta a 85,5 – invece di 170

sconto 50% – fino al 27 set 20

De’Longhi Alicia PLUS EMKP 42.B Caffettiera Moka Elettrica 2-4 Tazze, 450 W, Grigio/Nero In offerta a 51,99 – invece di 84

sconto 38% – fino al 30 set 20

De’Longhi Dedica EC685.R Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., 1350 W, Rosso In offerta a 142,99 – invece di 230

sconto 38% – fino al 30 set 20

De’Longhi Magnifica S ECAM21.110.B Macchina da Caffè Automatica per Espresso e Cappuccino, Caffè in Grani o in Polvere, 1450 W, Nero In offerta a 289,99 – invece di 520

sconto 44% – fino al 30 set 20

Aicok Tritatutto da Cucina Elettrico 1.2L Tritatutto Elettrico in Vetro, Mini Frullatore Tritatutto con 4 Lame, Mini Tritatutto Adatto per Pesto, Cipolle, Carne, Spezie, Nero In offerta a 24,64 – invece di 45,99

sconto 46% – fino al 27 set 20

Estrattore di Succo a Freddo Aicok, Estrattore di Frutta e Verdura con Motore Silenzioso e Funzione Inversa, Spremiagrumi a Freddo Facile da Pulire con Pennello, senza BPA In offerta a 63,74 – invece di 79,99

sconto 20% – fino al 27 set 20

Ariete 185 Party Time ? Macchina per hamburger, 1200 W, doppia piastra antiaderente, colore: rosso In offerta a 30,49 – invece di 56,25

sconto 46% – fino al 30 set 20

AGPTEK Camere d’Aria XIAOMI 2 Pezzi, Doppio Spessore 1.8 MM Addensato Sostituibile per XIAOMI Motorino M365 ?2 Stick per Pneumatici In offerta a 12,23 – invece di 17,99

sconto 32% – fino al 27 set 20

Invicta 0072 Pro Diver – Scuba Orologio da Uomo acciaio inossidabile Quarzo quadrante nero In offerta a 72,23 – invece di 329

sconto 78% – fino al 4 ott 20

Invicta 3644 Speedway Orologio da Unisex acciaio inossidabile Quarzo quadrante blu In offerta a 106,25 – invece di 249

sconto 57% – fino al 4 ott 20

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).