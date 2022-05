Offerte Amazon 26 maggio fino al 56% su Apple, Xiaomi, SanDisk, Seagate, JBL, Eastpak

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 419,00 € – invece di 469,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm) Cassa in Alluminio Grigio Siderale e Cinturino Sport Nero In offerta a 199,99 € – invece di 229,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) In offerta a 189,00 € – invece di 279,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 11 – Smartphone 4+128GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Graphite Grey (IT + 2 anni garanzia) Alexa mani libere In offerta a 174,72 € – invece di 249,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Cuffie Wireless Senza Cavi, Cancellazione Rumore Con Dual Mic, Compatibile Con iOS E Android, Bianco In offerta a 25,99 € – invece di 59,00 €

sconto 56% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart Band 6 Strap (3 pack) Black/Orange/Blue, Leggero e Comodo da Indossare, Materiale in TPU, Installazione Semplice, Versione Italiana In offerta a 20,52 € – invece di 20,52 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda Di Memoria microSDXC Da 128 GB, Nero Rosso In offerta a 35,13 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO, Scheda Di Memoria Da 64 GB SDXC Fino A 170 MBs, Nero In offerta a 23,28 € – invece di 36,06 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SEAGATE ST2000DM008 BARRACUDA – Unità disco interna, 2 TB, Velocità di rotazione 7200 giri/min, SATA da 6 Gbit/s, 3,5″ In offerta a 49,40 € – invece di 70,74 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL GO 3 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 5 h di Autonomia, USB, Blu In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 39,99 € – invece di 45,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Power Bank, INIU Ultra Compact 10000mAh 22.5W PD 3.0 QC4.0 LED Display 10000mAh Powerbank, Mini Batteria Esterna con 3 uscite da 5V/3A Powerbank per iPhone 13 AirPods iPad Samsung Xiaomi HUAWEI ECC. In offerta a 21,24 € – invece di 24,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Olakin Adattatore USB C Maschio a USB 3.0 Femmina, [4 Pezzi] Adattatore USB A a Tipo-C, Adattatore OTG da Thunderbolt 3 a USB, Adattatore Cavo Caricatore Tipo C a USB A In offerta a 3,99 € – invece di 4,29 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Huawei AP71 – Cavo dati Super Charge Protocol, Per dispositivi con connettore USB Type-C, Bianco, 1 m In offerta a 4,99 € – invece di 11,31 €

sconto 56% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Portafoglio Uomo Piccolo Sottile RFID Blocking Primo Strato Pelle con Tirare Tasca,Fermasoldi,Tasca per Monete,11 Carta di Credito&Finestra ID,Minimalist Portafogli con Confezione Regalo per Uomo In offerta a 12,32 € – invece di 12,97 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Domogenic® Set da Viaggio 7 Pezzi Organizer Valigie Beauty Case Cubi organizzatori Compressione Divisori Separatori Sacchetti Valigia per Vestiti Abiti Packing Cube con Porta Scarpe e Laundry Bag In offerta a 34,50 € – invece di 34,50 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Vicloon Porta Carte, RFID e NFC Blocking Porta Tessere Credito in Acciaio Inox per Uomini e Donne,Portafoglio Elegante Viaggi Business,ID,Assicurazioni,di Debito ecc In offerta a 6,99 € – invece di 7,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eastpak PADDED PAK’R Zaino, 40 cm, 24 L, Fiery Orange (Arancia) In offerta a 47,39 € – invece di 50,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsonite Flux Spinner S Bagaglio a Mano Espandibile, 55 cm, 44 L, Blu (Navy Blue) In offerta a 186,74 € – invece di 219,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

morpilot Coltello Svizzero e Torcia LED Potente Set 15 in 1 Coltello Multiuso, Torce Tattica 5 Modalità 500LM Impermeabile IPX4 Portatile per Campeggio In offerta a 9,99 € – invece di 11,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Trapano Avvitatore Batteria 18V, HYCHIKA Avvitatore a Batteria 2 Velocità 35Nm da 2.0Ah, Ricarica Rapida in 1 ora, 22 Accessori Inclusi In offerta a 53,87 € – invece di 75,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Einhell Twinpack Power X-Change Due Batterie Da 4,0 Ah, 12 x 7.5 x 7 Cm, Rosso Nero In offerta a 71,90 € – invece di 139,95 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).