Offerte Amazon 26 marzo fino al 67% su Apple, LG, Sandisk, Samsung, Seagate, Tronsmart

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 801,00 € – invece di 939,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro In offerta a 826,32 € – invece di 939,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 389,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 959,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 21,99 € – invece di 25,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A12, Smartphone, Display 6.5″ HD+, 4 Fotocamere Posteriori, 64 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 205 g, Ricarica Rapida [Versione Italiana], Nero In offerta a 155,00 € – invece di 179,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/32GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con Cappuccio Protettivo e Anello Portachiavi in Colori Multipli In offerta a 5,69 € – invece di 6,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk iXpand Go 128 GB Unità Flash USB per Backup di iPhone e iPad In offerta a 47,90 € – invece di 72,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 64 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30 In offerta a 19,25 € – invece di 36,06 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 128 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,128 GB In offerta a 19,25 € – invece di 57,99 €

sconto 67% – fino a scadenza sconosciuta

WD 5TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 103,00 € – invece di 171,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Smart Monitor M5 (S27AM502), Flat 27″, 16:9, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB In offerta a 209,90 € – invece di 279,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM503), Flat 32″, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco In offerta a 269,90 € – invece di 379,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor LED T35F (F27T352), Flat, 27″, 1920 x 1080 (Full HD), IPS, Bezeless, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Eye Saver Mode, Dark Blue Grey In offerta a 167,82 € – invece di 167,82 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

LG 50UP75006LF Smart TV LED 4K Ultra HD 50” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Compatibile con Google Assistant e Alexa [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 361,00 € – invece di 599,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Google Wifi – Router mesh, confezione, set di 3, per una connessione affidabile, copertura fino a 85 m² quadrati per punto In offerta a 199,99 € – invece di 199,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Wacom One By Wacom Medium Tavoletta Grafica con Penna, Compatibile con Windows, Mac, Chromebook, Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 39,90 € – invece di 79,90 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless Touch TV, Facili Controlli Multimediali e Touchpad Integrato, Tastiera HTPC per TV Collegata al PC, Windows, Android, Chrome OS, Laptop, Italiano QWERTY – Nero In offerta a 25,90 € – invece di 45,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Microsoft – Adattatore per Windows (Xbox One) In offerta a 10,00 € – invece di 29,99 €

sconto 67% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon – Adattatore Ethernet per Fire TV In offerta a 14,99 € – invece di 14,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Treppiedi leggero per fotocamera, con custodia, da 41,91 a 127 cm In offerta a 17,03 € – invece di 17,03 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Supporto Girevole da Tavolo per TV da 32-55 Pollici – Piedistallo per TV Regolabile in Altezza con Base in Vetro Temperato, VESA Max 400x400mm, Fino a 40 kg In offerta a 26,34 € – invece di 39,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Rankie Adattatore USB C Alta velocità USB Tipo C a USB-A 3,0, Pacco da 2, Nero In offerta a 4,48 € – invece di 4,98 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Seagate One Touch, 5 TB, Hard Disk Esterno, Nero-Grigio, USB 3.0, PC e Mac, 4 Mesi di Adobe Creative Cloud e 2 Anni Rescue Services, Amazon Special Edition (STKC5000410) In offerta a 135,99 € – invece di 174,99 €

sconto 22% – fino a 1 apr 22

Tronsmart Mega Pro Cassa Altoparlante Bluetooth 60W Wireless Waterproof Speaker Bluetooth con Deep Stereo, IPX5 Impermeabile, 10400mAh Batteria Power Bank, NFC e Pannello Touch LED In offerta a 93,49 € – invece di 115,99 €

sconto 19% – fino a 27 mar 22

Samson Cuffie cablate tradizionali SR850, nere m In offerta a 29,30 € – invece di 40,00 €

sconto 27% – fino a 2 apr 22

Microfono a Cardioide Condensatore USB per i video giochi, 192kHz/24 bit, kit microfono per computer PC TONOR, con regolazione del volume, monitoraggio a latenza zero per streaming, podcasting, TC40 In offerta a 59,49 € – invece di 119,99 €

sconto 50% – fino a 27 mar 22

TONOR Microfono Dinamico Professionale 4,8m Cavo per DVD/TV/KTV Audio/Risuonatore In offerta a 22,99 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino a 27 mar 22

Amazfit GTR 2e Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED Da 1,39?, 90 Modalità di Allenamento, 5 ATM Impermeabile, Durata della batteria di 24 giorni, Monitor del Sonno, Uomo, Donna In offerta a 99,90 € – invece di 109,90 €

sconto 9% – fino a 27 mar 22

Amazfit GTR 2e Smartwatch Orologio Intelligente AMOLED da 1,30″, 90 Modalità di Allenamento, 5 ATM Impermeabile, Durata della Batteria di 24 giorni, Monitor del Sonno, Uomo, Donna, Verde In offerta a 99,90 € – invece di 109,90 €

sconto 9% – fino a 27 mar 22

OMOTON Supporto Tablet Regolabile, Porta Tablet, Dock da Tavolo per Corsi Online e Video, Universale Stand in Alluminio per iPad Air 4, iPad 9, PRO 12.9, Samsung Galaxy Tab, Altri Tablet, Argento In offerta a 16,14 € – invece di 29,99 €

sconto 46% – fino a 27 mar 22

WiMiUS Proiettore WiFi Bluetooth, 6000 Lumen Mini Videoproiettore Portatile 1080P Full HD Proiettore Home Cinema Wireless WiFi Compatibile iOS,Android,Laptop,PS4 (Borsa per proiettore Inclusa) In offerta a 101,99 € – invece di 129,99 €

sconto 22% – fino a 27 mar 22

YABER Proiettore 2.4G/5G WiFi, 8500 Lumens Bluetooth Videoproiettore 1080P Proiettore Full HD Supporto 4K[Borsa per proiettore incluso]4D/4P Keystone Correction&Zoom Home Cinema per iOS/Android/PPT In offerta a 203,99 € – invece di 469,99 €

sconto 57% – fino a 27 mar 22

BONTEC Staffa TV per 37-80 Pollici LCD/LED/Plasma e Curvi Screens, Girevole ed Estendibile Supporto TV Parete con Doppio Braccio, Ultra Forte Resistente 65 kg, Max. VESA 600x400mm con Cavo HDMI e Livella a Bolla In offerta a 54,39 € – invece di 67,99 €

sconto 20% – fino a 27 mar 22

BONTEC Staffa TV per Televisori da 23-55 Pollici a LED, LCD, Plasma e Curvi, Inclinabile Ultra Sottile Supporto TV Parete Fino a 45 kg, Max. VESA 400x400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi In offerta a 20,39 € – invece di 29,99 €

sconto 32% – fino a 27 mar 22

Le Mans 66 – Ford Vs Ferrari 4K (2 Blu Ray) In offerta a 16,10 € – invece di 26,99 €

sconto 40% – fino a 2 apr 22

Terminator – Destino Oscuro 4K (2 Blu Ray) In offerta a 14,60 € – invece di 26,99 €

sconto 46% – fino a 2 apr 22

Star Wars L’Ascesa Di Skywalker 4K Uhd (3 Blu Ray) In offerta a 13,60 € – invece di 27,99 €

sconto 51% – fino a 2 apr 22

ThiEYE Carview 3 Dash Cam Specchietto 10″ 2.5K+1080P Doppia 170° Touchscreen Telecamera GPS per Auto Sensore Sony, Sensore G, Registrazione Loop, Visione Notturna, Monitor Parcheggio e Scheda SD 32GB In offerta a 118,99 € – invece di 169,99 €

sconto 30% – fino a 27 mar 22

L’Alba Dei Morti Viventi (Limited Edition) (2 Blu Ray) In offerta a 15,90 € – invece di 24,99 €

sconto 36% – fino a 2 apr 22

Quarto Potere (4K Ultra HD + Blu-Ray) (2 Blu Ray) In offerta a 28,30 € – invece di 39,99 €

sconto 29% – fino a 2 apr 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).