Offerte Amazon 5 maggio fino al 62% su Apple, Xiaomi, Soundcore, Razer, Benq, JBL, D-link

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2440,97 € – invece di 2849,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirPods (terza generazione) In offerta a 169,99 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovo Apple AirPods Max – Celeste In offerta a 399,90 € – invece di 629,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 mini), Rosso In offerta a 19,90 € – invece di 55,00 €

sconto 64% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 11 4GB+128GB Snapdragon® 680 Processore,6.43″ FHD+ AMOLED DotDisplay,(50MP+8MP+2MP+2MP) Quada Camare con NFC,Dual SIM + microSD Versione Globale(Blu) In offerta a 179,45 € – invece di 188,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi LED TV 4S 109,2 cm (43″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero LED TV 4S, 109,2 cm (43″), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero In offerta a 256,73 € – invece di 479,00 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Chiavetta USB C 128 GB, Ansodo Type C Pen Drive 128 Giga Portatile Pennetta USB 128gb 2 in 1 OTG USB C Flash Drive 128 GB per USB-C Smartphone, Laptop, PC, Tablet, Auto, TV. (Verde) In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda Di Memoria microSDXC Da 128 GB, Nero Rosso In offerta a 35,13 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore microSD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30 In offerta a 112,14 € – invece di 219,99 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-V8V500 980 SSD Interno da 500GB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 59,65 € – invece di 65,38 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie SSD 870 EVO, 250 GB, Fattore di forma 2.5”, Tecnologia Intelligent Turbo Write, Software Magician 6, Colore Nero In offerta a 48,99 € – invece di 48,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

WD 4TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 89,60 € – invece di 132,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Flex – Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa In offerta a 14,99 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

NOW Smart Stick con i primi 2 Mesi di Sport Inclusi, Chiavetta TV In offerta a 14,90 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 39,99 € – invece di 64,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Aston Micophones, microfono a condensatore professionale Spirit con diaframma largo e modello polare In offerta a 290,00 € – invece di 377,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Smartwares 5000.035 Lampione Classico in Ghisa, Lanterna classica, Alluminio/Vetro, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Soundcore Cuffie Bluetooth Life P2, Auricolari Bluetooth con 4 microfoni, 40 Ore di Riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori CVC 8.0, Driver in grafene, Cuffie Wireless per Lavoro e Viaggio In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 8 mag 2022

Soundcore Cuffie cancellazione Attiva Rumore Anker Life Q20+, 40 Ore di ripr, Audio Alta risol, App, 2 dispositivi, Cuscinetti in Memory Foam, Cuffie Bluetooth da Viaggio e per l?Ufficio a casa In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 8 mag 2022

Soundcore di Anker Life Note 3S Auricolari True Wireless, Suono Potente, 4 microfoni per chiamate nitide, Comfort Superiore,Ricarica Wireless, 35 ore di riproduzione con Ricarica Rapida, App Soundcore In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 8 mag 2022

Cuffie wireless con cancellazione rumore multimodalità Soundcore Anker Life A2 NC, ANC Bluetooth a 6 microfoni, chiamate extra nitide, 35h di riproduzione, deep bass, ricarica veloce, trasparenza In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a 8 mag 2022

Cuffie bluetooth Anker Soundcore Life P3, Cancellazione attiva rumore multim, Bassi potenti, 6 Mic, 35 Ore di ripr, Ricarica Wireless, App, Suono Personalizzato, Modalità Gioco In offerta a 63,99 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino a 8 mag 2022

Cuffie True Wireless Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker, cancellazione attiva mirata del rumore, PureNote, 6 mic per chiamate, 26h di svago, EQ personalizzato HearID, Bluetooth 5, ricarica wireless In offerta a 66,04 € – invece di 129,99 €

sconto 49% – fino a 8 mag 2022

Realme – Buds Q2, Auricolari wireless TWS Bluetooth 5.0 con cancellazione del rumore, 20 ore di riproduzione, modalità di gioco In offerta a 21,24 € – invece di 36,99 €

sconto 43% – fino a 8 mag 2022

BenQ EX2780Q Monitor da Gaming 27 Pollici 2K QHD HDRi 144Hz FreeSync, IPS, USB-C, Compatibile con PS5/Xbox X In offerta a 279,00 € – invece di 399,00 €

sconto 30% – fino a 8 mag 2022

BenQ MOBIUZ EX2710Q Monitor da gaming 27 QHD FHD HDRi IPS HDRi, 1ms a 165Hz, FreeSync Premium In offerta a 379,00 € – invece di 599,00 €

sconto 37% – fino a 8 mag 2022

BenQ MOBIUZ EX2710R Monitor da gaming curvo per SimRacing da 27? 2K QHD HDRi 1000R, 165Hz, 1ms MPRT, compatibile con PS5/Xbox X In offerta a 299,00 € – invece di 619,00 €

sconto 52% – fino a 8 mag 2022

BenQ MOBIUZ EX3210R Monitor da gaming curvo per SimRacing da 31,5? 2K HDRi 1000R, 165Hz, MPRTdi 1 ms, compatibile con PS5/Xbox X In offerta a 499,00 € – invece di 699,00 €

sconto 29% – fino a 8 mag 2022

BenQ MOBIUZ EX3415R 34 pollici Curved SimRacing Monitor 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDRi In offerta a 799,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 24% – fino a 8 mag 2022

Razer DeathAdder Essential – Mouse da gioco essenziale con sensore ottico da 6.400 DPI – Mouse da gioco essenziale con sensore ottico da 6.400 DPI (Forma ergonomica,5 pulsanti hyperesponse) Nero In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 8 mag 2022

Razer Huntsman Elite USB QWERTY Inglese US, Nero In offerta a 149,99 € – invece di 209,99 €

sconto 29% – fino a 8 mag 2022

Razer Huntsman Tournament Edition – Tastiera da Gioco con Tasti Ottici Lineari Razer (Tasti PBT a Doppia Iniezione, Cavo Type-C Staccabile, Durata Fino a 100 milioni di Battute), Europeo Layout, Nero In offerta a 109,99 € – invece di 149,99 €

sconto 27% – fino a 8 mag 2022

Razer Iskur – Sedia da Gioco Premium con Supporto Lombare Integrato Sedia da Scrivania/da Ufficio, Multistrato in Finta Pelle, Imbottitura in Schiuma, Imbottitura Per La Testa, Altezza Regolabile Tessuto Standard In offerta a 449,99 € – invece di 549,99 €

sconto 18% – fino a 8 mag 2022

Razer Kishi Per Android/Xbox Xcloud Controller Di Gioco Per Smartphone, Connessione USB-C, Design Ergonomico, Adattamento Individuale per Telefoni Cellulari, Stick Analogico, Latenza Bassa, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a 8 mag 2022

Razer Ornata V2 Tastiera Gaming con Mecha-Membrana, con Illuminazione Razer Chroma RGB, Switch Meccanico, Layout Italiano In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino a 8 mag 2022

Razer Orochi V2, il Mouse Wireless da Gaming Compatto e Leggero, Bianco (Mercury) In offerta a 69,99 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino a 8 mag 2022

Razer Viper Mini Gaming Mouse, Gioco Design Ambidestro, Solo 61 G, Sensore Ottico da 8500 DPI, Cavo Razer SpeedFlex e Illuminazione RGB Chroma, Nero In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 8 mag 2022

Universal Xbox Pro Charging Stand Carbon Black In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 8 mag 2022

JBL Quantum 350 Cuffie Gaming Over-Ear Wireless, Headset da Gaming con Microfono Boom Direzionale Removibile, Compatibilità Multipiattaforma PC e Console, Nero In offerta a 89,99 € – invece di 119,00 €

sconto 24% – fino a 8 mag 2022

JBL Quantum 400 Cuffie Gaming Over-Ear con Filo USB, Headset da gioco con Microfono, Surround su PC e RGB, compatibilità Multipiattaforma PC e Console, Colore Nero In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a 8 mag 2022

JBL Quantum ONE Cuffie Gaming Over-Ear con Cavo USB, Headset da gioco con Microfono, QuantumSPHERE 360 con Sensori di Movimento della Testa, compatibilità Multipiattaforma PC e Console, Nero In offerta a 149,99 € – invece di 249,00 €

sconto 40% – fino a 8 mag 2022

JBL Reflect Mini NC TWS Cuffie In-Ear True Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili Waterproof IPX7 con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 21h di Autonomia, Blu In offerta a 114,90 € – invece di 149,00 €

sconto 23% – fino a 15 mag 2022

D-Link COVR-X1862 Sistema Wi-Fi 6 AX1800 Mesh per l’intera casa (confezione da 2), fino a 420 mq, 2 porte Gigabit, MU-MIMO, WPA3, Parental Control. Funziona con l’Assistente Alexa/Google. In offerta a 100,01 € – invece di 148,72 €

sconto 33% – fino a 8 mag 2022

D-Link COVR-X1863 Sistema Wi-Fi 6 AX1800 Mesh per l’intera casa (confezione da 3), fino a 600 mq, 2 porte Gigabit, MU-MIMO, WPA3, Parental Control. Funziona con l’Assistente Alexa/Google. In offerta a 212,41 € – invece di 249,90 €

sconto 15% – fino a 8 mag 2022

D-Link DAP-1610 Range Extender Ripetitore Wi-Fi AC1200 Dual Band, 1200 Mbps,1 Porta LAN, Fast Ethernet, Compatibilità Universale In offerta a 31,36 € – invece di 49,99 €

sconto 37% – fino a 8 mag 2022

D-Link DWR-960 Router LTE Cat 7 Wi-Fi AC1200, Router Mobile 4G/3G, Multi WAN, Porte Gigabit, Slot per SIM Card Integrato, Doppio Firewall e Internet Fail-Safe In offerta a 119,31 € – invece di 234,95 €

sconto 49% – fino a 8 mag 2022

D-Link DIR-X1550 Router EXO AX1500 Wi-Fi 6 Mesh con porta WAN e 4 porte LAN, MU-MIMO, gestione della banda SmartConnect. Si integra con Amazon Alexa e Gooogle Assistant. In offerta a 68,59 € – invece di 109,90 €

sconto 38% – fino a 8 mag 2022

D-Link DIR-X5460 Router EXO AX5400 Wi-Fi 6 con porta WAN e 4 porte LAN, MU-MIMO, gestione della banda SmartConnect, WPA3, Speedtest integrato. Si integra con Amazon Alexa e Gooogle Assistant. In offerta a 164,03 € – invece di 229,99 €

sconto 29% – fino a 8 mag 2022

D-Link DSP-W218 Mini Smart Plug Wi-Fi con controllo energetico, per controllare lo spegnimento degli elettrodomestici o impostare programmazioni, funziona con Amazon Alexa, Google Home In offerta a 20,70 € – invece di 39,99 €

sconto 48% – fino a 8 mag 2022

D-Link DUB-M810 Hub USB di Tipo C 8 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080 p, 2 Porte USB 3.0 e USB 2.0, Lettore di Schede SD e MicroSD, Porta Rete RJ45 1 Gbps, Un USB C di Ricarica fino a 100 W In offerta a 52,69 € – invece di 69,90 €

sconto 25% – fino a 8 mag 2022

D-Link Videocamera mydlink DCS-8526LH Wi-Fi Pan&Tilt Full HD 1080p con rilevamento della persona (AI), Visione notturna, Registrazione video su cloud o microSD, Funziona con Alexa e Google Assistant In offerta a 91,38 € – invece di 174,90 €

sconto 48% – fino a 8 mag 2022

D-Link DCS-8000LHV2 Mini Telecamera Full HD con Intelligenza Artificiale, Wi-Fi, Visualizzazione Grandangolare 120°, 1080p In offerta a 54,11 € – invece di 70,90 €

sconto 24% – fino a 8 mag 2022

D-Link DCS-8300LHV2 Videocamera mydlink Wi-Fi Full HD, visione notturna, rilevamento basato su AI, rilevamento movimenti e suoni, audio a 2 vie, registrazione su cloud gratuita o microSD, WPA3 In offerta a 56,48 € – invece di 83,90 €

sconto 33% – fino a 8 mag 2022

D-Link DCS-8302LH Telecamera per Esterni Mydlink, Full HD, Wi-Fi, Visione Notturna, Intelligenza Artificiale, Audio a 2 vie, Sirena da 85 dB, Registrazioni su SD o Cloud, Alexa, Assistente Google In offerta a 86,67 € – invece di 119,99 €

sconto 28% – fino a 8 mag 2022

D-Link DCS-8515LH Telecamera di Sorveglianza HD, Motorizzata, Motion Tracking Automatico, Audio a 2 Vie, Slot per Micro SD, Funziona con Alexa In offerta a 53,13 € – invece di 139,99 €

sconto 62% – fino a 8 mag 2022

D-Link DCS-8635LH Videocamera Wi-Fi per esterni mydlink 2K QHD Pan & Zoom, visione notturna, registrazione cloud/SD, rilevamento persona/veicolo/rottura vetri basato su AI, sirena 90 dB, IP65 In offerta a 106,43 € – invece di 149,60 €

sconto 29% – fino a 8 mag 2022

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).