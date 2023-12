Offerte Amazon 7 dicembre fino al 69% su Apple, HP, Asus, LG, Samsung, Microsoft, Aqara

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo per 7 giorni

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 852,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio blu In offerta a 1149,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 (512 GB) – nero In offerta a 1249,00 € – invece di 1359,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) – nero In offerta a 1049,00 € – invece di 1129,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 Plus (256 GB) – giallo In offerta a 1149,00 € – invece di 1259,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41mm Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color grafite e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on In offerta a 579,99 € – invece di 809,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 489,00 €

sconto 12% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 249,00 € – invece di 319,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 99,00 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 89,00 € – invece di 119,00 €

sconto 25% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri In offerta a 189,00 € – invece di 205,00 €

sconto 8% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 106,00 € – invece di 135,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 85,00 € – invece di 109,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 97 € – invece di 149,00 €

sconto 35% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 239,00 € – invece di 279,00 €

sconto 14% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Altre Offerte

ASUS Zenfone 10, EU Official, Blue, 256GB Storage and 8GB RAM, Compact Size 5,9 Inches, 50MP Gimbal Camera, Snapdragon 8 Gen 2 In offerta a 699,00 € – invece di 849,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HP Laptop 15s-eq2012sl, AMD Ryzen 3 5300U, RAM 8GB DDR4, SSD NVMe 256GB, AMD Radeon, Display 15,6″ FHD, Antiriflesso, Ultraslim, Wi-Fi, BLE, Webcam HD, Lettore di Schede, Windows 11, Argento In offerta a 349,99 € – invece di 579,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 27UL500P Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 5ms, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Bianco In offerta a 199,99 € – invece di 286,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C34G55), Curvo (1000R), 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms (MPRT), FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Flicker Free In offerta a 411,45 € – invece di 491,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli In offerta a 9,99 € – invece di 19,95 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5″ SATA Rev 3.0, 480GB – SA400S37/480G In offerta a 30,50 € – invece di 66,99 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk 128GB Extreme PRO scheda SDXC + RescuePro Deluxe fino a 200 MB/s UHS-I Class 10 U3 V30 In offerta a 29,14 € – invece di 54,62 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE1T0R SSD Esterno Portatile da 1 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Blu In offerta a 87,99 € – invece di 169,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE2T0S SSD Esterno portatile da 2 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Nero In offerta a 145,00 € – invece di 259,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ESR Caricabatterie da Auto MagSafe, Caricatore Wireless Magnetico da 15W, Supporto per iPhone 15/14/13/12, per Il cruscotto/Bocchetta dell’Aria, Ricarica Rapida, Nero In offerta a 34,99 € – invece di 45,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

INIU Cavo USB Type Cavo USB A a USB C 3,1A Ricarica Rapida [3Pezzi/0,5+2+2m] Lega Intrecciato in Nylon QC 3,0 Cavo Tipo C per iPhone 15 Samsung S22 Xiaomi Huawei Pixel OnePlus Realme Switch ECC. In offerta a 9,99 € – invece di 13,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Studio | Il nostro altoparlante Wi-Fi e Bluetooth con il migliore audio di sempre, con Dolby Atmos, audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa | Bianco ghiaccio In offerta a 179,99 € – invece di 239,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Audio-Technica ATH-SQ1TW Cuffie senza fili – Navy/Rosso In offerta a 59,00 € – invece di 83,66 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

CME U2MIDI Pro – Interfaccia MIDI USB professionale – Cavo MIDI-USB 1-in-1-out da 2 m – Adattatore USB-MIDI Plug & Play per computer/laptop/PC a strumento/dispositivo MIDI In offerta a 19,99 € – invece di 21,99 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Microsoft 365 Family – Fino a 6 persone – Per PC/Mac/tablet/cellulari Abbonamento di 12 + 3 mesi – codice via email + McAfee Total Protection – 6 dispositivi – abbonamento 12 mesi – codice via email In offerta a 56,99 € – invece di 184,42 €

sconto 69% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SwitchBot Telecamera WiFi Interno, Videocamera Sorveglianza WiFi 1080P, Tracciamento del Movimento, Telecamera WiFi con Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Funziona con Alexa, Rotazione a 360° In offerta a 19,99 € – invece di 39,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo P125M Matter Presa Smart Italiana, Monitoraggio Energia, WiFi Intelligente Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Vocale e Remoto, Tempo di Preselezione In offerta a 12,99 € – invece di 14,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Aqara Interruttore Wireless Remoto H1, Richiede AQARA HUB, Zigbee 3.0, Telecomando Configurabile con 7 Funzioni Senza Installazione per Case Intelligenti, Compatibile con Apple HomeKit, IFTTT In offerta a 26,99 € – invece di 35,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nanoleaf Matter Essentials Lightstrip Starter Kit, 5M LED Striscia RGBW Smart – Luci Led 16M Colori, Matter over Thread, Bluetooth, Funziona con Google Home Apple, Sincronia Musica e Monitor [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 59,99 € – invece di 80,34 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi MI-BHR4838GL Barra Luminosa da Monitor In offerta a 44,99 € – invece di 65,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Robot Vacuum E12, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Livelli Regolazione Acqua, Slim Design, Xiaomi Home App, Smart Google Home e Alexa In offerta a 149,99 € – invece di 239,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Robot Vacuum X10+, Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione Laser 3D e Sistema S-Cross AI, Stazione di Pulizia Smart, Sollevamento Panni Automatico,Google e Alexa In offerta a 769,00 € – invece di 1189,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

BenQ EW2480 Monitor FHD | 23.8 Pollici IPS LED HDR HDMI 2.0

In offerta a 151,99 – invece di 189

sconto 20% – fino a 10 dic 23

Click qui per approfondire

DYNASONIC 3º Generazione Microfono Karaoke Bluetooth, Regalo per Bambini, Giocattolo per Ragazzi, Modello 025-18 LUZ

In offerta a 50 – invece di 69

sconto 28% – fino a 9 dic 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Magnetica per iPhone 15 PRO Max, Compatibile con MagSafe, Custodia con HaloLock, Protezione di Livello Militare, Resistente all’ingiallimento, Retro Resistente ai Graffi,Nero Opaco

In offerta a 16,14 – invece di 19,99

sconto 19% – fino a 10 dic 23

Click qui per approfondire

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite

In offerta a 24,99 – invece di 64,99

sconto 62% – fino a 28 dic 23

Click qui per approfondire

OUKITEL C36 Smartphone Android 13, 12GB RAM e 128GB ROM(1TB Espandibile), Telefono Display LCD HD+ 6.56″, Batteria 5150mAh, Fotocamere 13MP, Telefoni Cellulari, Dual SIM 3 Slot/5G-WiFi/GPS/Face ID/OTG

In offerta a 109,99 – invece di 169,99

sconto 35% – fino a 10 dic 23

Click qui per approfondire

OUKITEL C36 Smartphone Android 13, 12GB RAM e 128GB ROM(1TB Espandibile), Telefono Display LCD HD+ 6.56″, Batteria 5150mAh, Fotocamere 13MP, Telefoni Cellulari, Dual SIM 3 Slot/5G-WiFi/GPS/Face ID/OTG

In offerta a 109,99 – invece di 169,99

sconto 35% – fino a 10 dic 23

Click qui per approfondire

NBA 2K24 (Black Mamba Edition)

In offerta a 56,04 – invece di 101

sconto 45% – fino a 20 dic 23

Click qui per approfondire

NBA 2K24 (Amazon Edition)

In offerta a 46,38 – invece di 81

sconto 43% – fino a 20 dic 23

Click qui per approfondire

Grand Theft Auto V

In offerta a 24,67 – invece di 41

sconto 40% – fino a 20 dic 23

Click qui per approfondire

THE QUARRY PS4

In offerta a 24,67 – invece di 71

sconto 65% – fino a 20 dic 23

Click qui per approfondire

THE QUARRY PS5

In offerta a 31,59 – invece di 76

sconto 58% – fino a 20 dic 23

Click qui per approfondire

WWE 2K23 – Xbox 1

In offerta a 26,6 – invece di 71

sconto 63% – fino a 20 dic 23

Click qui per approfondire

LEGO 2K Drive nintendo_switch, Standard

In offerta a 28,34 – invece di 61

sconto 54% – fino a 20 dic 23

Click qui per approfondire

NBA 2K24 (Amazon Edition)

In offerta a 60,14 – invece di 81

sconto 26% – fino a 20 dic 23

Click qui per approfondire

LEGO 2K Drive playstation_4, Standard

In offerta a 24,67 – invece di 61

sconto 60% – fino a 20 dic 23

Click qui per approfondire

LEGO 2K Drive xbox_series_x, Standard

In offerta a 33,24 – invece di 71

sconto 53% – fino a 20 dic 23

Click qui per approfondire

LEGO 2K Drive playstation_4, Awesome Edition

In offerta a 49,13 – invece di 101

sconto 51% – fino a 20 dic 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).