Offerte Amazon del weekend, fino al 75%: Trust, Xiaomi, Samsung, Otterbox, Netgear

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

MIFA A20 Soundbox Altoparlante Bluetooth Portatile 30W, Tutto in alluminio, Tecnologia TWS e DSP Suono Stereo & Bass, Litio Ricaricabile da 4.000 mAh, Microfono Integrato, Slot per Scheda TF, AUX-IN – In offerta a 25,99 – invece di 39,99

sconto 35% – fino al 27 set 20

MiraBox scheda USB 3.0 HDMI Game Capture 1080p 60 fps HD video registratore portatile dispositivo Live Streaming per Windows Linux Mac sistema Superior bassa latenza Technology In offerta a 76,49 – invece di 89,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Netgear GS305E Switch Ethernet 5 porte, Switch Gigabit Smat Plus, hub ethernet desktop in metallo, Nero In offerta a 24,9 – invece di 29,9

sconto 17% – fino al 4 ott 20

Netgear GS348 Switch Ethernet 48 porte Gigabit, Switch Unmanaged desktop/rackmount, struttura in metallo senza ventole In offerta a 195,9 – invece di 329,9

sconto 41% – fino al 27 set 20

NETGEAR Orbi RBK50 Sistema Wi-fi Mesh Potente, Router + Satellite, Copertura Fino a 350 m² , Velocità AC3000 Triband, Sicurezza Informatica Armor In offerta a 349,99 – invece di 486,9

sconto 28% – fino al 4 ott 20

NETGEAR Switch 8 Porte Gigabit Ethernet Unmanaged GS308, Hub di Rete Domestica, Switch Ethernet per Ufficio, Plug-and-Play, Struttura in Metallo, Montaggio su Tavolo o a Parete In offerta a 23,49 – invece di 27,99

sconto 16% – fino al 26 set 20

SAMSUNG Galaxy Buds Live R180 – Auricolari Senza Fili con riduzione Attiva del Rumore, Mystic Bronzo In offerta a 220,47 – invece di 225,02

sconto 2% – fino al 29 set 20

TOSHIBA HDTB410EK3AA Canvio Basics, Disco Rigido Esterno Portatile, USB 3.0, 1 TB, Nero In offerta a 48,15 – invece di 80

sconto 40% – fino al 27 set 20

Razer Kraken Gaming Headset, le Cuffie Cablate Per il Gaming Multipiattaforma Per Pc, Ps4, Xbox One + Switch, Driver da 50 Mm, Cavo Audio da 3.5 Mm con Controlli su Filo, Bianco (Mercury) In offerta a 69,99 – invece di 97,59

sconto 28% – fino al 4 ott 20

RAMPOW Cavo USB C a USB C?Carica Rapida,60W con Power Delivery? Cavo Type C Compatibile per MacBook PRO 2016/2017,Samsung S8 / S9,Nexus 5X/6P,OnePlus 2 – Nylon Intrecciato,Grigio siderale, 2M/6,6ft In offerta a 7,21 – invece di 13,99

sconto 48% – fino al 27 set 20

RAMPOW Cavo USB C a USB C 3.2 Gen 2×2, Cavo Thunderbolt 3 Ricarica Rapida con PD 20V/5A 100W, [email protected] per MacBook PRO 16” 2019/2017, iMac, Samsung S10/S9, Huawei P30/P20, Nintendo Switch y más – 1M In offerta a 11,89 – invece di 13,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Tronsmart Cuffie da Gioco-Suono Surround 7.1-Cuffie Gaming per PS4-Glary-Cancellazione del Rumore Cuffie Over-ear con Microfono,Grandi Altoparlanti da 50mm/Cancellazione Rumore/ Suono Stereo In offerta a 25,15 – invece di 35,99

sconto 30% – fino al 27 set 20

ORICO Enclosure Esterna da USB 3.0 a SATA III Hard Disk Esterno per HDD SATA da 2,5 Pollici HDD/SSD da 7 mm e 9,5 mm Compatibile Senza Strumenti con Samsung, WD, Toshiba, Seagate ECC. [Supporto UASP] In offerta a 7,64 – invece di 8,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

ORICO Involucro Esterno USB 3.0 SuperSpeed Case per Disco Rigido 3.5 pollici SATA HDD e SSD, installazione senza attrezzi Supporto UASP (3588US3-Nero) In offerta a 19,54 – invece di 22,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

OtterBox 77-55901 Custodia Serie Defender Protezione Multistrato per Samsung Note 8, Nero In offerta a 17,9 – invece di 49,99

sconto 64% – fino al 29 set 20

OtterBox 77-60074 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per Iphone Xs Max, Nero In offerta a 9,9 – invece di 39,99

sconto 75% – fino al 29 set 20

Panasonic KX-TGD312JTB Telefono Cordless Digitale DUO, LCD Monocromatico In offerta a 40,99 – invece di 54,99

sconto 25% – fino al 26 set 20

Termometro Frontale a Infrarossi, UNTIRE Termometro Digitale Senza Contatto Adatto per Neonati, Bambini, Adulti, Letture istantanee Accurate – In offerta a 30,59 – invece di 45,99

sconto 33% – fino al 27 set 20

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro Ripetitore Wireless, Velocità 300 Mbps, Prolunga del Segnale Wi-Fi, 2 Antenne, Massimo 64 Dispositivi In offerta a 13,99 – invece di 17,99

sconto 22% – fino al 29 set 20

Xiaomi POCO X3 NFC, Smartphone 6+128GB, display 6,67? FHD+, Snapdragon 732G, 64MP AI Quad-Camera, batteria 5160mAh, Grigio (Shadow Gray) (Versione ufficiale + garanzia 2 anni) In offerta a 249,9 – invece di 226,67

sconto -10% – fino al 30 set 20

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Smartphone, 64 + 6 GB, MTK Helio G90T Octa Core, Quad Camera (64MP + 8MP + 2MP + 2MP), Mineral Grey (Versione Italiana, garanzia EU) In offerta a 216 – invece di 259,9

sconto 17% – fino al 28 set 20

Smartphone UMIDIGI A5 PRO, Cellulare 16MP Triple Camera 4GB+32GB(Espandibile 256GB), Triple Slot, Batteria 4150mAh, Android 9.0 Pie Octa Core 6.3″ FHD+ Waterdrop Screen Glass Back – Breathing Crystal In offerta a 99,99 – invece di 119,99

sconto 17% – fino al 27 set 20

Smartwatch Orologio Fitness Donna, UMIDIGI Uwatch 2S Fitness Tracker Bluetooth Smart Watch Impermeabile 5ATM Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Sportivo Activity Tracker per Android iOS-Oro Rosa In offerta a 25,49 – invece di 29,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Smartwatch UMIDIGI Uwatch 2S, Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Bluetooth Smart Watch Impermeabile 5ATM Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Sportivo Activity Tracker per Android iOS – Bianca In offerta a 25,49 – invece di 29,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Videoproiettore, WiMiUS 5800 Lumen Mini Proiettore Portatile Nativa 1280 * 720P Full HD LED Suppoto 1080P Home Theater proiettore Con 200 ” Displa con TV / PS4 / PC / AV / VGA / USB / HDMI In offerta a 67,99 – invece di 79,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Trust Mydo Mouse Ottico, Nero In offerta a 12,99 – invece di 17,99

sconto 28% – fino al 30 set 20

Trust Gaming GXT 161 Mouse da Gioco Wireless con Batteria Ricaricabile Integrata e Illuminazione RBG, Sensore Ottico 3.000 DPI, Nero In offerta a 33,9 – invece di 39,99

sconto 15% – fino al 30 set 20

Trust Gaming GXT 838 Azor Tastiera e Mouse Gaming, Nero In offerta a 24,99 – invece di 30,99

sconto 19% – fino al 30 set 20

Tiakia Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Bici Smartphone in Metallo, Porta Cellulare Bici Universale per 4.7-7.2 Pollici Smartphone, Porta Cellulare Moto Rotazione a 360°, per Manubrio 22-33mm,C In offerta a 16,99 – invece di 19,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Cellulari Smartphone Offerte, UMIDIGI X Sensore di impronte sotto lo schermo 6.35″ AMOLED 48MP Tripla Fotocamera posteriore 128GB NFC Helio P60 4150mAh Global Version ? Fiamma Nero In offerta a 169,99 – invece di 199,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

ThermoPro TP01S Termometro da Cucina Lettura Istantanea con Sonda Lunga Termometro Carne Digitale per Cottura Alimenti Latte Dolci Olio Liquidi Cibo Barbecue In offerta a 10,19 – invece di 16,99

sconto 40% – fino al 27 set 20

Verbatim DVD-R 16x Speed 4,7GB , confezione da 25 In offerta a 13,35 – invece di 16,98

sconto 21% – fino al 30 set 20

Rowenta RH6921, Cleaner X-PERT 3.60, Scopa Elettrica, 45 minuti di Autonomia, Peso di 2,2 Kg, Grigia & Blu In offerta a 129,99 – invece di 206,25

sconto 37% – fino al 26 set 20

SAMSONITE LAPTOP BACKPACK 15.6″ (GREY/BLACK) -XBR Zaino Casual, 49 cm, Grigio In offerta a 91,7 – invece di 135

sconto 32% – fino al 27 set 20

Samsonite X’Blade 3.0 Travel Garment Bag 55 Cm, 48 L, Nero In offerta a 56,3 – invece di 139

sconto 59% – fino al 27 set 20

SAMSONITE XBR -XBR ZAINO PORTA PC 15.6″ Nero (Black) 48 x 37.5 x 25 cm In offerta a 101,9 – invece di 145

sconto 30% – fino al 27 set 20

Luce Notte LED, OMERIL USB Ricaricabile Luce Armadio con Sensore di Movimento e Luce, 3 Modalità di Illuminazione, Luce Notte con Striscia Magnetica Adesiva per Armadio, Corridoio, Cucina, Scale, Car In offerta a 8,48 – invece di 9,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Luce Notturna LED, OMERIL [2 Pezzi] Luce Notturna con Sensore di Movimento, Luce Notte LED con 3 Modalità di Illuminazione e Luminosità Regolabile per Corridoio, Scale, Soggiorno, Cucina, Bambini In offerta a 15,29 – invece di 25,99

sconto 41% – fino al 27 set 20

Lampada Frontale LED, OMERIL Super Luminoso Torcia Frontale Ricaricabile con 2000 LM e 3 modalità, Zoomabile Luce Frontale Impermeabile Lampada da Testa per Campeggio, Speleologia, Pesca, Ciclismo In offerta a 14,44 – invece di 19,99

sconto 28% – fino al 27 set 20

Samsung Aspirazione Jet Wall Mount Aspirapolvere Senza Fili, 150 W, Base 2 in 1, Bianco/Argento In offerta a 329 – invece di 439

sconto 25% – fino al 5 ott 20

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).