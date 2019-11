I giradischi Pro-Ject in edizione limitata dedicata alle leggende della musica

Quest’anno Babbo Natale ha pensato a un regalo speciale: si chiama Pro-Ject Artist Collection, la collezione di giradischi dedicata ad artisti e gruppi famosi che hanno fatto la storia della musica, con una linea di modelli tutti in tiratura limitata.

La gamma

La gamma più nutrita è quella dedicata ai Beatles, declinata in molti modelli diversi, dallo stravagante The Beatles Yellow Submarine a forma di sommergibile, fino a The Beatles White Album, il primo giradischi “completamente bianco” al mondo.

Tra gli altri della serie c’è il Sgt. Pepper Limited Edition, nella sua finitura noce laccata su un telaio in MDF a struttura non risonante in configurazione sandwich. Essential III Sgt. Pepper’s Drum ha invece dei colori particolari, base blu e grafica a contrasto sotto il piatto girevole in acrilico che grazie alla trasparenza rende visibile il disegno, per un colpo d’occhio particolare e originale.

Stravagante The Beatles 1964 Recordplayer, con una grafica che riproduce fedelmente su fondo bianco le copie dei biglietti e gli opuscoli originali del loro tour leggendario avvenuto tra il 1962 e il 1966.

Ma molti altri sono i modelli disponibili. Da poco a catalogo c’è ad esempio Ringo Starr Peace & Love, che nasce dalla collaborazione tra Pro-Ject e Universal Music Group per festeggiare il trentesimo anniversario di Ringo Starr e della sua All-Starr Band. Rolling Stones Recordplayer celebra invece il leggendario gruppo ed è impreziosito con la grafica che più li ricorda (sia in nero che in bianco).

Molto bello anche George Harrison Recordplayer, caratterizzato da un suo ritratto incorniciato da disegni indiani: l’opera è creata dallo Studio Number One su progetto originale di Shepard Fairey, uno degli artisti di strada più rispettati dalla famiglia Harrison. Infine Hard Rock Cafè Turntable, che celebra il famoso marchio con una grafica bianco su nero particolarmente originale.

La tecnologia

Tutti i modelli Pro-Ject Artist Collection, non sono solo belli e curati dal punto di vista estetico, ma sono anche – anzi soprattutto – degli ottimi giradischi, come da tradizione Pro-Ject. Per buona parte dei modelli la base è quella di Essential III declinata secondo il disegno, con o senza piatto in acrilico. Fanno eccezione The Beatles 1964 che è derivato da un Debut Carbon, White Album e Sgt. Pepper entrambi su base 2Xperience e infine Yellow Submarine che data la forma è un progetto completamente a parte. Sono tutti dotati di testina Ortofon comunque di alto livello e di qualità diversa secondo il tipo di giradischi.

Gli Artist Collection sono giradischi su base rigida con motore in corrente alternata e controllo elettronico dei giri, trazione a cinghia, piedini antirisonanti e braccio in alluminio nei modelli economici, oppure in carbonio in quelli più prestigiosi.

Tutti i prodotti di Pro-Ject sono distribuiti in Italia da Audiogamma. Nel caso della nuova Artist Collection, di seguito riportiamo l’elenco dei prezzi dei singoli modelli con il relativo collegamento per l’acquisto su Amazon: