Realme prima a copiare male Dynamic Island su Android

Era solo una questione di tempo: dopo le app, alla fine è arrivato anche il primo Android che si ispira, per modo di dire, a iPhone 14 Pro e alla sua Dynamic Island: come promesso Realme sarà il primo produttore ad imitare Apple.

Quando ha rilasciato iPhone 14 Pro e Pro Max l’anno scorso, Apple ha fatto davvero centro con la sua Dynamic Island, apprezza da tutti, concorrenti inclusi. Con l’isola dinamica non solo Apple ha dato un nuovo volto estetico ad iPhone, ma ha trasformato la necessità del foro per la fotocamera frontale in una vera opportunità per offrire nuove funzioni.

L’idea, come accennato, è piaciuta a tutti ed era inevitabile che alcuni produttori Android la copiassero. Già poche ore dopo la presentazione di Apple, Realme aveva chiarito la sua intenzione di clonare la funzione, e ora sembra che sia imminente il rilascio di uno smartphone con la Dynamic Island.

