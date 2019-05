Recensione caricatore wireless per auto Choetech, robusto e resistente

Sono sempre più i dispositivi che accettano la ricarica wireless, che sembra essere esplosa su quasi tutti i top di gamma, soprattutto dopo che anche Apple ha accolto lo standard Qi a partire da iPhone 8 e iPhone X. Per questo, i produttori si sono sbizzarriti nel crearne di diversi, ed offrire soluzioni differenti, anche per la ricarica wireless in auto. In prova l’ultimo di Choetech.

La prima caratteristica di questo caricatore da auto Choetech è la robustezza. Seppur leggero, prendendolo in mano si avverte una sensazione di robustezza. E’ in grado di “afferrare” il dispositivo e di mantenerlo saldo in posizione, grazie ad una presa piuttosto forte, che non rovina lo smartphone grazie alla gomma presente sui due ganci.

E’ composto, principalmente, da due parti: una prima, il piede, con una ventosa finale adesiva, da attaccare al parabrezza o sul cruscotto (sempre che la superficie sia abbastanza liscia). Una seconda, invece, rappresentata dall’alloggiamento in cui inserire lo smartphone.

Sul retro due pulsanti, che aprono e regolano l’apertura delle braccia, sia quelle laterali, che quello inferiore.



Il sistema di braccia regolabile permette di alloggiare, praticamente, qualsiasi smartphone o phablet attualmente disponibile sul mercato, e la robustezza generale del caricatore offre supporto a dispositivi di qualsiasi peso. Questo vuol dire che il caricatore wireless di Choetech non teme iPhone XS Max, né qualsivoglia altro terminale dal peso non indifferente. Naturalmente, può alloggiare iPhone 8, 8 Plus, iPhone XR, e tutti i terminali Android che supportano la ricarica wireless.

Ovviamente, l’alloggiamento per lo smartphone può essere ruotato di 360 gradi, così da posizionare il dispositivo in modalità landscape o portrait.

Caratteristiche tecniche

Il caricatore wireless in prova gode di tre diverse modalità di ricarica:, 5W, 7.5W e 10W, offrendo così una velocità di ricarica massima a 7,5W per iPhone X, XS, XS Max, XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus e altri simili. Anche in questo caso è possibile raggiungere una ricarica 10W con alcuni dispositivi Android supportati, come alcuni dei modelli top di gamma più recenti.

Le velocità di ricarica dipendono dal cavo utilizzato e dall’adattatore che avrete in auto. La ricarica più veloce che siamo riusciti a raggiungere, provando diversi adattatori, è stata di 1.1A, non sufficiente ad attivare la “ricarica rapida”, ma comunque sufficienti a fornire una buona velocità di ricarica. A differenza di altri caricatori wireless Choetech da auto, il design di quest’ultimo in prova non consente di alloggiare e sfilare il dispositivo con una sola mano, essendo necessario utilizzare due mani per agganciare saldamente il device e stringere la morsa delle due braccia.

Il sistema di alloggiamento è davvero robusto e tiene in sede lo smartphone anche su manti stradali particolarmente accidentati, così da rendere la ricarica wireless costante, peraltro anche nel caso in cui lo smartphone sia dotato di cover. I ganci laterali sono molto spessi e robusti e finiscono leggermente sul display, non lasciandolo completamente visibili ai bordi. Si tratta comunque di un piccolo contro, assolutamente giustificabile considerando il sistema di aggancio particolarmente robusto.

Conclusioni

Chi fosse alla ricerca di un caricatore da auto wireless potrà fare affidamento su questo Choetech, non rimanendone deluso. L’unica indicazione che sentiamo di darvi è relativa alle dimensioni: questo in prova si adatta su una macchina più grande, mentre per abitacoli più piccoli potrebbe essere consigliabile qualcosa di più minimal, come quello recensito a questo indirizzo.

PRO

Robusto

Tiene ben saldo lo smartphone

La USB-C permette maggiore velocità di ricarica

Prezzo

CONTRO

Ingombrante per le auto più piccole

Disponibilità e prezzi

Il caricatore Choetech in prova costa 24,99 euro e si acquista direttamente da qui; la versione da auto precedentemente testata, quella più minimal, costa invece 23,99 euro e si acquista a questo link.