Samsung Galaxy Fold Premiere Service disponibile in USA

Il costruttore ha annunciato Samsung Galaxy Fold Premiere Service tra i lunghi posticipi e gli annunci dei miglioramenti hardware per risolvere i problemi riscontrati nelle prime unità: ora il pacchetto che include supporto dedicato e garanzia extra per il primo pieghevole Samsung è disponibile in USA. Ricordiamo che sempre per il Fold, Samsung ha anche pubbicato una guida e consigli su come maneggiarlo al meglio per evitare problemi.

Innanzitutto Samsung Galaxy Fold Premiere Service permette di ottenere un sensibile sconto sulla prima sostituzione dello schermo pieghevole che al proprietario costerà solamente 149 dollari. Anche se Samsung ha migliorato sensibilmente costruzione e resistenza dello schermo, alcuni test effettuati dopo la commercializzazione del terminale, quindi su unità con hardware riprogettato, dimostrano che aperture e chiusure ripetute nel tempo possono ancora danneggiare lo schermo ben al di sotto del 200.000 cicli dichiarati dal costruttore.

Samsung Galaxy Fold Premiere Service include anche supporto dedicato tramite chat video oppure, se l’utente preferisce, tramite le più tradizionali chiamate vocali. Per chi vive non distante da un negozio Samsung supporto e tutorial possono avvenire anche di persona tramite esperti di prodotto.

Senza dubbio il pacchetto di garanzia su misura abbinato al primo pieghevole Samsung, segnalato in USA da Sammobile, contribuisce a giustificare il prezzo elevato di acquisto che in USA è di 1.980 dollari, oltre che rassicurare gli acquirenti dell’investimento effettuato. Ma tenendo conto delle caratteristiche del terminale e anche dei problemi riscontrati, supporto e garanzia proposti suonano come l’ammissione che si tratta di un dispositivo sperimentale. Un extra già incluso nel prezzo in grado di rendere l’acquisto meno rischioso in un settore in cui nel giro di 6 mesi o un anno anche i dispositivi più avanzati e sofisticati vengono immancabilmente superati da altre novità.

