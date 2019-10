Threads di Instagram è l’app per messaggiare che punta alla privacy

Per rimanere in contatto con la propria cerchia ristretta di amici e condividere solo con loro foto, video, messaggi, stato personale e Storie in uno spazio dedicato e privato ora c’è un’app: si chiama Threads di Instagram ed è stata sviluppata da Facebook, che gioca tutte le sue carte intorno alla privacy. L’arrivo di Threads conferma le anticipazioni che circolano da fine agosto e anche prima.

«Negli ultimi anni, abbiamo introdotto diverse modalità di condivisione tramite video e immagini su Instagram e per connetterci con le persone che ci stanno a cuore: dalle Storie ai messaggi visuali di Direct» scrive l’azienda sull’info center di Instagram «Quando si tratta però della cerchia più stretta di amici la musica cambia: per questo abbiamo creato Threads, un modo nuovo per scambiarsi messaggi con gli amici più stretti in uno spazio privato dedicato».

In breve si tratta di una nuova applicazione di messaggistica, disponibile per iPhone e Android, con accesso diretto alla fotocamera per rimanere connessi agli amici più stretti. Al suo interno si possono condividere foto, video, messaggi, Storie e altro con la lista di amici Instagram più stretti, avendo il pieno controllo di chi può contattarci tramite Threads di Instagram e con la possibilità di personalizzare l’esperienza in base alle persone che si ritengono più importanti, con una inbox e notifiche dedicate solo a quella lista di amici.

L’app, il cui sviluppo era trapelato in via non ufficiale a fine agosto, include la funzione “Stato” che ricorda molto da vicino quel che faceva quasi vent’anni fa MSN Messenger, cioè permette di scegliere tra uno stato suggerito – ad esempio 📚 Sto studiando – crearne uno ex novo – 😅 Sto procrastinando – o attivare uno stato automatico – 🚗 In giro – che automaticamente mostra alcune informazioni su dove ci si trova, ma senza alcuna coordinata di localizzazione.

Solo gli amici più stretti potranno leggerlo, opzione di sicurezza che comunque è a propria discrezione attivare o disattivare. Naturalmente l’utente può scegliere se attivare o meno gli aggiornamenti di stato automatico e personalizzare chi vede cosa. Questa nuova applicazione sopperisce all’assenza di Direct per Instagram, che fu chiusa proprio lo scorso maggio.