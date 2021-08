Zoom Focus impedisce agli studenti di distrarsi

L’ultimo aggiornamento della piattaforma di videoconferenza Zoom introduce diverse novità tra cui una nuova modalità denominata Focus progettata appositamente per impedire agli studenti di distrarsi durante le lezioni online. Complice la pandemia di coronavirus, che ha obbligato decine di migliaia di studenti a proseguire gli studi a distanza, applicazioni come quella di Zoom hanno visto crescere esponenzialmente la propria popolarità, e di conseguenza lo sviluppo della piattaforma e il rilascio degli aggiornamenti hanno subìto un’importante accelerazione.

La nuova modalità Focus introdotta dall’ultimo aggiornamento di Zoom può essere usata da chiunque anche se chiaramente ne beneficiano in maniera maggiore studenti e insegnanti. Sono questi ultimi infatti che, come organizzatori della videochiamata, possono decidere se attivarla oppure no, disabilitando così i riquadri degli altri partecipanti. In questo modo ciascuno studente vedrà soltanto il professore e la lavagna e non sarà così distratto dal flusso video dei suoi compagni, mentre l’insegnante manterrà l’accesso a tutte le telecamere dei singoli alunni in modo tale da poterli controllare da un’unica schermata.

Questa funzione può essere abilitata sia a livello di account che per gruppi o anche solo per singoli utenti, bloccando quindi il flusso video dei compagni soltanto agli scolari che si distraggono più facilmente. Vi si accede dal pulsante “Altro” visibile dopo aver avviato la videochiamata.

Per certi versi ricorda la modalità Focus che sarà introdotta con iOS 15, anche se in questo caso funziona in maniera diversa. Su iPhone gli utenti possono infatti creare diversi profili “Focus” in base alle attività, consentendo cioè la segnalazione di specifiche notifiche e l’accesso a determinate applicazioni quando si sta lavorando, studiando o dormendo. Ogni profilo può essere personalizzato selezionando singolarmente applicazioni e contatti: chi resta fuori dalla selezione può comunque contattare o inviare un messaggio: semplicemente, vengono raccolte nel Centro Notifiche senza emettere suoni.

Della modalità Focus di iOS 15 abbiamo parlato più diffusamente in questo articolo, mentre il modo in cui l’AI influisce sul sistema di notifica è stato descritto in questo articolo. Se volete saperne di più su iOS 15 potete invece fare riferimento a questo articolo.