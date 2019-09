Agli sviluppatori la seconda beta di iOS 13.1, iPadOS 13.1 e la nona beta di tvOS 13

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la seconda beta di iPadOS e iOS 13.1. Le nuove beta arrivano a una settimana di distanza dalle precedenti, e in vista del rilascio della versione definitiva di iOS 13 e iPadOS.

Come sempre, sia iOS 13.1, sia iPad OS 13.1 possono essere scaricate dall’Apple Developer Center o, in alternativa, con il consueto meccanismo degli aggiornamenti over-the-air.

A fine agosto Apple ha rilasciato iOS 13.1. iOS 13 non è stato ancora rilasciato e dunque, com’è facile immaginare, queste versioni integrano funzionalità non ancora pronte per quando saranno rilasciati iOS 13 / iPad OS 13 (prima della fine di settembre in concomitanza dei nuovi iPhone).

Tra le novità di iOS 13.1/iPad OS 13.1, il ritorno di alcune funzionalità di automazione nei Comandi Rapid e il ripristino dell’ETA per l’app Mappe, una funzione che consentirà agli utenti di condividere l’orario di arrivo previsto con un amico o un familiare dopo aver inserito le indicazioni di navigazione verso una determinata destinazione. Altre novità minori riguardano: nuove icone per l’indicatore del volume quando è inserito uno speaker o un auricolare nel dispositivo (con icone specifiche per AirPods, le cuffie Beats e l’HomePod), icone più dettagliate per l’app Casa e versioni aggiornate degli sfondi dinamici. In iOS 13.1/iPad OS 13.1 è stato migliorato il supporto ai mouse (utile nell’ambito dell’Accessibilità) con la possibilità di far sì che il tasto destro controlli la funzione 3D Touch. L’elenco di tutte le novità è a questo indirizzo.

Apple ha anche rilasciato – sempre ai soli sviluppatori – la nona beta di tvOS 13. Questa nuova release arriva a una settimana dalla precedente e a oltre du mesi dalla presentazione di tVOS 13 in concomitanza della Worldwide Developers Conference (WWDC).