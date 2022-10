AirPods Pro 2, le batterie degli auricolari sono più grandi

La maggiore autonomia degli AirPods Pro 2 di seconda generazione (qui la recensione) è in parte dovuta all’impiego di batterie fisicamente più grandi: è quanto si apprende dai documenti normativi, che indicano un valore di 49,7 mAh come capacità di carica della batteria del singolo auricolare.

Ci troviamo quindi di fronte ad un aumento del 15% rispetto ai 32,24 mAh di capacità che hanno le cuffie della generazione precedente e che promette all’incirca 1,5 ore di autonomia in più sul nuovo modello, per un totale quindi di 6 ore di ascolto ininterrotto con la funzione di cancellazione del rumore costantemente attiva.

Per la custodia di ricarica MagSafe di AirPods Pro 2 (a proposito: pochi giorni fa abbiamo stilato un elenco dei migliori caricatori compatibili con la tecnologia di Apple che appunto ora troviamo anche nella custodia dei nuovi auricolari) invece l’incremento è quasi insignificante: parliamo infatti di 4 mAh in più rispetto al modello precedente che non cambia molto in fatto di autonomia complessiva. I dati ufficiali infatti indicano un totale di 30 ore di ascolto (con ANC attivo) sfruttando la custodia per la ricarica degli auricolari quando vi vengono riposti al suo interno.

Gli incrementi di autonomia sono quindi dati principalmente dalla maggiore capacità delle batterie montate sui singoli auricolari di AirPods Pro 2; ma anche i nuovi chip Apple H2 e i sensori di rilevamento della pelle contribuiscono a prolungare l’autonomia complessiva grazie a una migliore efficienza energetica.

Gli AirPods Pro 2 sono già stati provati e recensiti dalla nostra redazione e chi volesse acquistarli li trova anche in pronta spedizione su Amazon. Tra le nostre pagine trovate diversi approfondimenti tra cui un elenco delle 6 novità per chi le acquista provenendo da un vecchio modello e le specifiche relative alla tecnologia Bluetooth 5.3 impiegata.

Nel ricordarvi infine al bug che attualmente interessa alcune unità e riguarda principalmente la caduta improvvisa del collegamento, vi rimandiamo all’articolo riepilogativo di tutte le novità, le caratteristiche e le funzioni offerte dai nuovi AirPods Pro di seconda generazione.