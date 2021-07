Apple TV+ firma un accordo con la società del regista di “The Big Short”

Apple continua a investire nel catalogo di Apple TV+ con produzioni nuove di qualità. Questa volta lo fa stringendo un accordo con Adam McKay, regista apprezzato da critici e pubblico e premio Oscar per la miglior sceneggiatura del film “The Big Short – La grande scommessa” con Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt. La tv di Cupertino ha annunciato in questi giorni un accordo con Hyperobject Industries, la società di produzione cinematografica di Adam McKay.

Una firma, quella con la società del regista e sceneggiatore Adam McKay, che arriva a poche ore dall’annuncio della candidatura di Apple TV+ ai premi per gli show televisivi TCA – Television Critics Association Awards 2021: Cupertino ha ricevuto 5 nomination ai TCA 2021.

Apple avrebbe confermato, secondo quanto riportato dal giornale specializzato in cinema e tv Deadline, un accordi pluriennale con Hyperobject Industries. Sebbene la società produca anche programmi TV, l’accordo con Apple dovrebbe riguardare in maniera specifica i lungometraggi.

Nella società Hyperobject Industries il nome di McKay non è l’unico a farsi notare: ne fanno parte anche produttori come Kevin Messick, Betsy Koch, Todd Schulman e Maeve Cullinane. La casa di produzione ha lavorato a progetti come Step Brothers, The Big Short e Vice.

Ricordiamo che per moltissimi utenti Apple il lungo periodo di prova gratuita di Apple TV+, ulteriormente prorogato da Cupertino durante la pandemia, sta per terminare.

A seconda del giorno di attivazione il periodo di prova gratuita andrà in scadenza negli ultimi giorni di giugno o nei primi giorni di luglio: chi desidera rimanere abbonato non deve fare nulla e dalla scadenza inizierà a pagare 4,99 euro al mese per il servizio. Se invece non desiderate rimanere abbonati e pagare per l’abbonamento, abbiamo realizzato una guida che spiega come disattivarlo per tempo.

