Apple Watch Serie 6 arriva domani se lo comprate su Amazon adesso

Amazon è ancora la soluzione più rapida per mettersi il nuovo Apple Watch 6 al polso. Nel momento in cui scriviamo, gli abbonati Amazon Prime che lo ordinano entro le 15:00 di oggi lo riceveranno nella mattinata o, alla peggio, entro le 20:00 di domani. Rispetto ai preordini lanciati il 19 settembre le opzioni di Apple Watch 6 disponibili su Amazon sono minori ma per chi ha fretta resta al momento la scelta migliore.

Su Apple Store infatti la maggior parte degli Apple Watch sono in consegna tra la metà e la fine di ottobre, quelli con i nuovi colori blu e rosso o accompagnati dai nuovi bracciali Solo Loop addirittura a fine novembre, quindi con almeno tre settimane di ritardo rispetto ai tempi di consegna assicurati invece da Amazon. Qui ancora non sono disponibili le opzioni di Apple Watch 6 con Solo Loop: in sostituzione c’è ancora il cinturino in silicone vecchio stampo, ma come avevamo già spiegato qualche giorno fa eventualmente si può comprare il Solo Loop su Apple Store, visto che i tempi di consegna del solo cinturino sono molto più bassi.

Però, come dicevamo chi vuole comprare Apple Watch Series 6 ad esempio nella versione GPS con cassa in alluminio da 40 mm e colorazione PRODUCT(RED) con cinturino Sport PRODUCT(RED), se lo acquista su Amazon entro le 15:00 di oggi, martedì 22 settembre, lo paga allo stesso prezzo dell’Apple Store (439 euro) e lo riceve entro domani anziché tra diversi giorni. Stesso discorso vale ad esempio per il modello GPS + Cellular con cassa in acciaio inossidabile da 40 mm e cinturino Loop in maglia milanese.

Senza considerare che la garanzia è quella di Apple ma c’è l’aggiunta dell’affidabilità di Amazon e le sue politiche per quanto riguarda la gestione della spedizione e le possibilità di reso. Se ha qualche problema lo sostituite a costo zero anche più volte se necessario, e se invece non vi piace o non vi convince lo potete rimandare indietro entro 30 giorni con il totale rimborso della spesa, a patto ovviamente che non lo danneggiate.

Potete dare uno sguardo a tutti gli Apple Watch in vendita su Amazon cliccando qui.

Al fianco di Apple Watch 6, Apple ha presentato anche la versione SE. Se volete scoprire le differenze tra un modello e l’altro, date uno sguardo a questo nostro articolo di confronto.