Black Friday della pandemia: Amazon sconta mascherine, termometri, guanti, saturimetri

Il Black Friday di quest’anno sarà come nessun altro. Lo si capisce anche da Amazon che propone una pagina speciale di sconti per prodotti come mascherine, termometri, guanti e saturimetri. Il grande rivenditore on line si adegua così ad un tempo complicato, quello della pandemia, dove oggi sono proprio questi i prodotti che ciascuno di noi cerca con maggior frequenza per fare fronte alle necessità di prevenzione dal virus.

Nella pagina allestita da Amazon ci sono alcune categorie di prodotti che altrove non sono facilmente reperibili, come quello saturimetro che costa appena 15,99 euro. Ricordiamo che il saturimetro, che viene denominato anche pulsossimetro, serve a misurare l”ossigenazione del sangue uno degli indicatori precoci dell’aggravamento dell’infezione da Coronavirus. Le autorità sanitarie consigliano di averne sempre uno in casa e di affiancarlo ad un termometro per tenere sotto controllo la situazione.

A proposito di termometri, Amazon presenta nella pagina anche un non facilmente reperibile (almeno a questo prezzo: 24,99 euro) termometro digitale. Serve a prendere la temperatura a distanza di sicurezza; è utile in casa ma anche in un negozio o in un ufficio. Disponibile anche un modello più sofisticato a 42,99 euro. Nella lista dei prodotti da acquistare in sconto troviamo anche un igienizzante all’aloe vera (un litro solo 13,50 euro), guanti monouso per alimenti e visiere.

Domina però la lista di prodotti Amazon in sconto la mascherina. Ce ne sono disponibili di tutti i tipi, per adulti e per bambini, colorate e neutre, chirurgiche usa e getta e quelle lavabili. Non mancano ovviamente le FFp2/KN95 (ad appena un euro l’una) e neppure quelle in stile “partriottico”. Infine nella lista in sconto ci sono anche quelle trasparenti.

AFAC Saturimetro Ossimetro Pulsossimetro Da Dito Professionale Portatile per Frequenza Cardiaca PR e Saturazione Ossigeno SpO2 Misure, Lettura Istantanea, Nero In offerta a 15,99 € – invece di 39,99 €

sconto 60% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Termometro digitale a infrarossi Cloc In offerta a 24,99 € – invece di 99,90 €

sconto 75% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

FARMAMED Termometro Digitale Infrarossi senza contatto, Auricolare e Frontale, Multifunzione 4 in 1 per neonati, bambini e adulti In offerta a 42,99 € – invece di 61,50 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Gel Per Le Mani Igienizzante on Aloe Vera – Dispenser 500 ML / 1000 ML (1000 ML) In offerta a 13,50 € – invece di 18,00 €

sconto 25% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Guanti Usa e Getta, per Alimenti, in polietilene, Monouso (200) In offerta a 4,70 € – invece di 5,90 €

sconto 20% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Visiera Protettiva di Sicurezza, Visiera Trasparente Regolabile, Visiera di Sicurezza Antinebbia Proteggi Gli Occhi e Il Viso – 10 Pezzi In offerta a 10,40 € – invece di 13,00 €

sconto 20% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

MASKOne – Mascherine Chirurgiche 50 pezzi non sterili di tipo I monouso – Mascherine certificate CE a 3 strati con elastici – Mascherine imbustate singolarmente, a uso medico In offerta a 14,60 € – invece di 19,90 €

sconto 27% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

ISN mask2 – FFP2/KN 95 Maschera Facciale di Protezione Respiratoria, Antipolvere, Imbustate singolarmente – Mascherina 5 Strati Traspiranti Certificata CE Confezione da 10 pezzi In offerta a 10,46 € – invece di 13,95 €

sconto 25% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

10 Schermi Facciali In Plastica Trasparente, Visiera Protettiva, Mascherine Lavabili E Riutilizzabili Per Protezione Naso Bocca Anche Da Liquidi e Saliva In offerta a 11,80 € – invece di 16,99 €

sconto 31% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

My Custom Style Mascherina Sartoriale #Bandiera-Italia# Riutilizzabile In offerta a 7,49 € – invece di 9,99 €

sconto 25% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

4 Pezzi Mascherina Junior filtrante lavabile, doppio tessuto sagomato, microfibra poliammide ed elastan, trattamento antibatterico e anti goccia (Arancione, 10-13 Anni) In offerta a 16,92 € – invece di 16,92 €

sconto 0% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

My Custom Style Mascherina Sartoriale #Arte-Gioconda, Leonardo# Riutilizzabile In offerta a 8,49 € – invece di 14,90 €

sconto 43% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

My Custom Style Mascherina Sartoriale #Texture-Leopardata# Riutilizzabile In offerta a 8,49 € – invece di 14,90 €

sconto 43% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

4 Pezzi Mascherina Versione Light, Filtrante, Protezione naso e bocca, Tessuto Doppio Strato Antibatterico, Lavabile e Riutilizzabile, Made in Italy (Nero, Taglia Unica) In offerta a 15,92 € – invece di 19,90 €

sconto 20% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Mascherina per Viso con elastici, lavabile e sterilizzabile, Unisex, Made in Italy (BLU NAVY) In offerta a 8,41 € – invece di 9,89 €

sconto 15% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Sono ancora attivi fino al 30 Novembre gli sconti su:

Sei sicuro di conoscere tutte le promozioni Amazon?

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte seguendoci con Telegram (canale offerte) in cui segnaliamo offerte esclusive e pure a brevissima durata.