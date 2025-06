Liberate spazio sul Mac in un clic con BuhoCleaner a 4,99 $

Per mantenere il Mac sempre efficiente e ordinato potete adottare diverse strategie. Tra le più semplici e allo stesso tempo efficaci c’è BuhoCleaner, un software che attraverso una serie di strumenti ad hoc permette di liberare spazio su disco e migliorare le prestazioni del sistema in pochi passaggi. Al momento la licenza a vita è in offerta speciale su BundleHunt.

Tra questi c’è ad esempio il Flash Clean che con un solo clic elimina file inutili come cache, cookie, log e file nel cestino, recuperando così preziosi gigabyte di spazio senza rischiare di cancellare dati importanti. Uno strumento come questo può fare una differenza significativa soprattutto quando il disco inizia a riempirsi, permettendo anche una migliore gestione dello spazio dedicato ai dati di sistema.

Altra funzione utile riguarda la gestione delle applicazioni: tramite il suo sistema di App Uninstall riesce ad eliminrea completamente un’applicazione insieme a tutti i suoi file residui sparsi in cache, librerie o altre cartelle di sistema. Questo aiuta a evitare l’accumulo di file inutilizzati che spesso restano dopo una disinstallazione tradizionale. Inoltre, grazie alla possibilità di ordinare le app in base all’ultimo utilizzo, è più semplice individuare quelle meno usate e decidere quali rimuovere per recuperare altro spazio.

BuhoCleaner si occupa anche di individuare e rimuovere file di grandi dimensioni che possono occupare molto spazio senza che ce ne si renda conto. Parallelamente, la funzione di rimozione dei duplicati permette di trovare ed eliminare copie identiche di file o cartelle, liberando spazio e contribuendo a mantenere l’archivio più ordinato.

Per chi vuole ottimizzare ulteriormente il Mac, quest’app permette anche di gestire gli elementi di avvio, disabilitando quelli superflui che rallentano l’accensione e il funzionamento generale del sistema.

Come se non bastasse mette sulla barra dei menu parametri come l’utilizzo della RAM, lo spazio su disco, il carico della CPU e la temperatura per poter così tenere sotto controllo lo stato del Mac con estrema facilità. Il pulsante qui presente per liberare rapidamente la RAM aggiunge un ulteriore livello di controllo per migliorare la reattività della macchina in un lampo.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 10.10 o successivi. È ottimizzata per macOS Sequoia ed è compatibile sia coi Mac Intel sia con i più recenti chip Apple M1-M4.

La licenza è perpetua, è valida per 1 solo Mac e include anche i futuri aggiornamenti.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 4,99 $ invece che 15 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

