Go64 scopre programmi e utility che saranno incompatibili con macOS 10.15

Go64 è un’applicazione gratuita che può essere utile nella transizione verso macOS 10.15 Catalina. Da tempo Apple ha avvertito utenti e sviluppatori che le future versioni di macOS non supporteranno le applicazioni a 32 bit. Vecchie applicazioni non potranno essere eseguite da macOS 10.15 in poi.

È possibile conoscere le applicazioni non compatibili in vari modi, compresa l’esecuzione dell’utility “Resoconto di Sistema“: nella finestra che appare è possibile selezionare nella sezione di sinistra la voce “Software” e da qui “Applicazioni”.

Attendendo qualche secondo (dipende da quante app sono installate nel sistema) viene visualizzato l’elenco delle applicazioni installate, il numero di versione, il nome della software house o sviluppatore e (nell’ultima colonna) l’indicazione se è o no a 64 bit. Facendo click sulla colonna “64 bit” è possibile ordinare l’elenco mettendo in alto tutte quelle che ancora non sono a 64 bit.

Un diverso modo di verificare quali sono i software a 32 bit installati attualmente nel Mac, è l’esecuzione di Go64: l’utility (si scarica da qui) scandaglia le varie applicazioni presenti sul disco di avvio, evidenziando la presenza di plug-in, framework e applicazioni helper o servizi a 32 bit.

Al termine della scansione è presentata una finestra con varie opzioni. È possibile sapere qual è l’ultima volta che un programma (tra quelli incompatibili con il futuro macOS 10.15) è stato aperto, chi l’ha realizzato, cancellarlo, ecc.

Una colonna consente anche di impostare i costi per i vari upgrade e capire quanto costerà aggiornare le varie applicazioni per la compatibilità con macOS 10.15 e seguenti.

Per un approfondimento su macOS 10.5 Catalina vi rimandiamo a questa pagina e a tutte le news dedicate in questa sezione di macitynet.it.