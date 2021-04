I migliori libri per la scrittura creativa

Dopo aver visto nella prima delle nostre puntate la selezione dei migliori libri sul marketing per prodotti e servizi nell’era digitale e nella seconda i migliori libri sul SEO, nella terza i migliori libri per una strategia digital personale, nella quarta i migliori libri di marketing e comunicazione dedicati al settore sportivo, nella quinta i migliori libri di email marketing, nella sesta i migliori libri di copywriting, nella settima il ruolo del social media manager e nella ottava i migliori libri per fare siti web, questa volta torniamo sul tema della scrittura, in chiave di scrittura creativa.

Esploreremo un po’ più nel dettaglio come si scrive, perché questo può servire sia dal punto di vista della creatività per il web, cioè la capacità di generare contenuti che siano interessanti e vengano letti non solo in ottica copywriter pubblicitario, che per la scrittura creativa personale orientata magari alla pubblicazione. DI questo secondo ambito ci occuperemo domenica prossima, invece adesso vediamo quali sono i migliori libri che insegnano e aiutano a scrivere per il web in maniera creativa e competente.

Li indichiamo anche con l’obiettivo di svelare un piccolo segreto: la scrittura creativa si impara, non ci si nasce. Anzi, mettiamola diversamente: tutti abbiamo la fantasia, tutti riusciamo soprattutto da bambini a inventarci giochi, idee, situazioni. Le persone senza fantasia non esistono (se non come eccezioni cliniche, ma sono molto rare) e invece quel che manca è una tecnica e una educazione a seguire la propria capacità creativa. Per questo ad alcuni la scrittura creativa pare impossibile: non c’è consuetudine ma soprattutto non c’è metodo. Quello che per alcuni è istintivo sin da piccoli (come i musicisti che imparano a suonare il proprio strumento senza apprendere la teoria, sostanzialmente perché continuano a usarlo da autodidatti tutti i giorni) per altri può essere tranquillamente una competenza acquisita tramite un corso e un po’ di esercizio regolare.

Alla fine, spero scoprirete che scrivere in maniera creativa è divertente (lo scopo è quello). E se si fa fatica, è come quando si correva molto giocando da bambini: si sudava e ci si stancava, ma si rideva molto. Questo per dire che non è “facile” ma sicuramente è “divertente”.

Minuti scritti. 12 esercizi di pensiero e scrittura

Lei è una pubblicitaria ed editorialista, esperta di scrittura e creatività. Questo libro è un piccolo e prezioso breviario per poter mettere a fuoco le capacità indispensabili alla scrittura creativa e anche in tutto quello che gira attorno alla fantasia. È un piccolo libro, è una sfida, è un eserciziario. Raccoglie spiegazioni, indicazioni, chiavi di lettura come workshop che permette poi di portare a termine brevi lavoretti in tempo prestabiliti e analizzarli. Offre strumenti, modi di esercitarsi e sicurezza.

Minuti scritti. 12 esercizi di pensiero e scrittura di Annamaria Testa

Laboratorio di Scrittura Creativa: Oltre 70 attività divertenti

Approccio più all’americana da parte di Lexi Rees, con questo libro che esce da una delle numerose accademie di scrittura creativa che abbondano negli Usa. Perché in quel Paese la gente si iscrive a così tanti corsi di scrittura creativa (che peraltro viene anche insegnata come materia curriculare all’università) e li frequenta con passione? La risposta sta nei numeri: gli Usa hanno 332 milioni di abitanti, l’Italia meno di un quinto. Le scuole non sono tantissime, ma certamente più che da noi. Questo vuol dire che ci sono molti insegnanti, le metodologie sono più raffinate ed esistono anche piccoli manuali pratici come questo, che fanno fare un utile viaggio con settanta esercizi dentro la scrittura creativa.

Laboratorio di Scrittura Creativa: Oltre 70 attività divertenti di Lexi Rees

52 idee di scrittura creativa

Sempre nel filone della scrittura creativa come pratica e non come teoria, questo eserciziario con la possibilità di passare un intero anno a scrivere, senza interruzioni, è stato realizzato dal team Cadabra ed è utile. Gli esercizi sono ben calibrati, essenziali, funzionali. Aiutano la creatività e spostano verso un percorso di crescita progressiva. È la ricetta più realistica, rispetto a quelli che invece dicono “impara magicamente a scrivere”. No, si fa fatica, ci si esercita, ma si trova anche gioia e soddisfazione in quel che si scrive e nei progressi che si fanno man mano che il lavoro procede. Peraltro, se andate a cercare altre cose fatte dal Team Cadabra, troverete dei diari delle Piccole Abitudini Straordinarie che sono spettacolari.

52 idee di scrittura creativa: esercizi settimanali per imparare a raccontare le tue storie di Team Cadabra

Storytelling, design thinking, copywriting

Abbiamo detto che questa serie di libri non tocca argomenti “tecnici” di scrittura per il copywriting ma più in generale la scrittura per il web e per il resto dei mezzi di comunicazione. In realtà, un po’ di cose da imparare volendo ci sono anche nell’ambito della scrittura professionalizzante e pubblicitaria. Perché anche là si sono posti domande fondamentali, come ad esempio “come si fa ad essere creativi?”. Questo libro di Deda Fiorini è uno strumento di formazione e si colloca esattamente al confine, attraversa il mondo della struttura formalizzata a scopo professionale per creare dei contenuti accattivanti e quello delle tecniche di scrittura creativa che appartengono alla fantasia e alla creatività. Al lettore la possibilità di scegliere verso quale direzione decidere di andare

Storytelling, design thinking, copywriting. Metodi innovativi di comunicazione creativa per il lavoro e per la vita di Deda Fiorini

Il mestiere di scrivere: Le parole al lavoro, tra carta e web

Scriviamo tutti, ogni giorno, sempre di più. Messaggini, post, tweet, testi di qua e di là. Però, rispetto al passato, al tempo che fu (e per i più anziani tra noi questo coincide con la scuola) si scrive in modo diverso. Il web, cioè per meglio dire internet o forse bisognerebbe dire il digitale, hanno cambiato il modo con il quale scriviamo. E non ci stiamo riferendo agli strumenti (anche se a dire il vero sono profondamente cambiati anche quelli) bensì al linguaggio, anzi ai linguaggi utilizzati in modi e contesti sempre diversi, cangianti. Non sono cambiate le regole, è proprio cambiato il tipo di sport che è la scrittura: è come passare dall’atletica al rugby, sono richieste una impostazione e una struttura fisica (per così dire) profondamente diverse. In questo libro le trovate.

Il mestiere di scrivere: Le parole al lavoro, tra carta e web di Luisa Carrada

Scrivere per il Web: Come Farsi Leggere nell’Oceano di Internet

Chiudiamo in bellezza con un interprete genuino, quasi un jazzista del mondo della scrittura creativa, che affronta in maniera originale il tema della rete e del modo con il quale trovare una propria voce che ci distingua dalla massa e ci renda riconoscibili anche in rete. Quali attrezzi utilizzare? Quali funzionalità avere a disposizione? Come evitare le “secche” della fantasia? Le sfide della scrittura online, che qui sono affrontate in maniera analitica e con schemi di utilizzo che apparentemente non si applicano alla scrittura creativa e invece risuonano in maniera quasi inquietante, possono essere affrontate e risolte. Il libro mira a un pubblico professionale, che vuole scrivere sul web per lavoro, ma ha senso anche in molti altri contesti.

Scrivere per il Web: Come Farsi Leggere nell’Oceano di Internet di Emanuele M. Barboni Dalla Costa

