Motorola Edge Plus è il primo terminale 5G mmWave in Europa

Gli ultimi terminali top di gamma Android di Motorola sono stati presentati in aprile, ora però sta per iniziare la commercializzazione di Motorola Edge Plus nella versione 5G mmWave, annunciato come il primo smartphone commerciale a supportare questa tecnologia in Europa.

Il lancio è frutto della collaborazione tra tre società: Qualcomm, Motorola e l’operatore russo MTS che già propone i preordini del terminale sul proprio sito web. Funziona con il processore Qualcomm Snapdragon 865 abbinato al sistema chip modem-RF Qualcomm Snapdragon X55 5G, quest’ultimo in grado di supportare sia la connettività sub-6 GHz, sia quella più veloce mmWave.

Qualcomm dichiara che la propria soluzione permette a Motorola Edge Plus con supporto mmWave di raggiungere prestazioni mai viste su smartphone, con una velocità dei collegamenti wireless paragonabile alla fibra ottica, abbinata a latenze ultra basse.

L’operatore MTS dichiara incrementi nella banda cellulare del 30%, consumi inferiori di energia e un innovativo sistema di antenne in grado di supportare sia le frequenze sotto i 6 GHz sia quelle mmWave. Ricordiamo che le prime raggiungo prestazioni inferiori, ma comunque superiori a quelle possibili con LTE, su distanza maggiori, quindi è indicato per le aree rurali, mentre mmWave offre i picchi più alti per le comunicazioni 5G ma su distanze più brevi, risultando ideale per l’impiego nei centri urbani.

Naturalmente la disponibilità effettiva di queste prestazioni top è vincolata alla presenza di strutture di rete già pronte per questa tecnologia. Anche i prossimi iPhone 12 impiegheranno un chip modem Qualcomm per supportare la tecnologia 5G, ma non è chiaro se tutti i modelli sfrutteranno la connettività sub-6 GHz, quella mmWave oppure entrambe. Secondo alcuni Cupertino potrebbe escludere una o l’altra a seconda delle aree geografiche.

In questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android. Per chi invece è interessato agli iPhone trovate tutto quello che c’è da sapere su iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max ai rispettivi collegamenti, mentre per tutti gli articoli che parlano di iPhone rimandiamo a questa sezione di maciytnet.