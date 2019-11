Il Signore degli Anelli di Amazon Prime Video è stato rinnovato per la seconda stagione

La saga fantasy di J.R.R. Tolkien diventerà presto una serie tv grazie ad Amazon Studios e gli spettatori che seguiranno il prequel del Signore degli Anelli su Amazon Prime Video possono prepararsi a un grande show in stile Game of Thrones: è appena cominciata la produzione della serie e gli Amazon Studios hanno già confermato che ci sarà una seconda stagione.

La notizie è arrivata il 18 novembre 2019: la pubblicazione specializzata in mondo dello spettacolo e della tv Deadline ha riportato come per la prima stagione non siano ancora incominciate le riprese, mentre ci sono già dei piani per un seguito, una seconda stagione che renderà felici gli appassionati dell’universo tolkeniano.

Secondo quanto riportato da Deadline, il programma della produzione è quello di girare i primi due episodi della prima stagione, quindi fare una pausa di quattro o cinque mesi per elaborare la sceneggiatura in vista di una continuazione della serie.

La serie prequel sul Signore degli anelli non sarà uno show a basso costo e come i film, sarà girata in Nuova Zelanda. È probabile che, pianificando due intere stagioni, renda possibile la ripresa di entrambe nel più breve tempo possibile, limitando così i costi. La scelta di Amazon di dare il via alla seconda stagione prima della presentazione della prima non è così scontata: abbiamo visto Apple muoversi in questo senso negli ultimi mesi, ma per gli Studios di Amazon è una novità.

’adattamento televisivo della saga fantasy esplorerà nuove trame. L’ambientazione sarà quella della Terra di Mezzo, ma il periodo in cui si svolgeranno le vicende è precedente all’avventura della Compagnia dell’anello.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque

