Il visore Meta Quest può riprodurre i video spaziali di iPhone 15 Pro

Meta ha fatto sapere che il visore VR Quest sarà a breve in grado di riprodurre i video spaziali di iPhone, quelli in tre dimensioni che è possibile registrare su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

La novità fa parte dell’aggiornamento software v62 in fase di rollout e che, tra le altre cose, offre miglior supporto per giochi web-based.

I video stereoscopici registrati con gli iPhone di ultima generazione possono essere caricati sul visore Meta Quest usando l’app dedicata; Meta spiega che i filmati in questione consentono di rivivere determinati momenti “con sorprendente profondità”, rivivere ricordi e altri contenuti “come mai prima d’ora”.

Dopo il caricamento con l’app, i video spaziali sono convertiti per consentire la riproduzione con Meta Quest e memorizzati sul cloud. Indossando il visore Meta Quest, è possibile selezionare il contenuto spaziale da riprodurre dal menu File per esperienze di visualizzazione immersiva.

Apple suggerisce per la visione dei video spaziali il Vision Pro ma un visore come il Meta Quest 3 è decisamente più economico (549,99 €) rispetto al Vision Pro (3500$ negli USA).

Apple consente di visualizzare i video spaziali in due dimensioni su qualsiasi altro dispositivo Apple e condividerli come video standard.

I video spaziali vengono registrati in formato 1080p a 30 fps in SDR. Un minuto di video spaziale occupa circa 130 MB (un minuto di video standard in formato 1080p a 30 fps occupa circa 65 MB).

Per la registrazione di video spaziali (disponibile sugli iPhone 15 e iPhone 15 Pro con iOS 17.2 o seguenti) basta aprire l’app Fotocamera, selezionare la modalità Video, quindi ruotare iPhone in orientamento orizzontale, toccare il pulsante “Video spaziale” e poi il pulsante Registra o premere uno dei tasti del volume per avviare la registrazione.

Apple suggerisce di tenere iPhone in modo stabile e in piano, inquadrare il soggetto a una distanza di 1-3 metri dalla fotocamera e utilizzare un’illuminazione uniforme e intensa.