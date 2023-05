Apple TV Plus, Tim Cook a Cannes per Killers of the Flower Moon

Il CEO di Apple, Tim Cook, è stato visto a Cannes, presente al festival per “Killers of the Flower Moon“, il nuovo film di Martin Scorsese passato fuori concorso.

Cook, con smoking d’ordinanza per l’occasione, è stato visto vicino a Leonardo DiCaprio. Il CEO di Apple ha scritto in un tweet che “Apple TV+ è stata creata per raccontare storie che fanno la differenza, e and Killers of the Flower Moon fa esattamente questo”, ringraziando Osage Nation, Martin Scorsese e altri coinvolti nel racconto in lingua Osage.

Il film in questione è un tributo agli Osage, popolazione nativa americana deportata in Oklahoma alla fine dell’Ottocento, un tributo alla loro memoria e di tutti i nativi in genere che vari governi americani hanno depredato, ucciso, ingannato, espropriandoli della loro terra e della loro cultura.

Stando a quanto riferisce The Independent, il film ha ricevuto una standing ovation di 9 minuti ed è stato acclamato dalla critica, indicato capolavoro. A complimentarsi con Martin Scorsese, seduti in prima fila al Grand Theatre Lumiere, anche colleghi del calibro di Costa Gavras, Claude Lelouch e Alfonso Cuaron.

In “Kller of Flower Moon” (in uscita il 19 ottobre), i protagonisti sono la coppia premio Oscar Robert De Niro-Leonardo DiCaprio; La storia è vera e narra una sequenza di omicidi particolarmente efferati che insanguinarono l’Oklahoma degli anni 20. Fra i protagonisti del film anche il candidato all’Oscar Jesse Plemons, Lily Gladstone e Brendan Fraser, vincitore agli Academy Award 2023 per “The Whale”.

We created Apple TV+ to tell stories that make a difference, and “Killers of the Flower Moon” does just that. Thank you to the Osage Nation, Martin Scorsese and all involved in telling this important story. And thank you to the Cannes Film Festival for an unforgettable night! pic.twitter.com/6zbxResida — Tim Cook (@tim_cook) May 21, 2023

“La criminalità aveva un controllo così capillare su ogni cosa che era più facile andare in galera per aver ucciso un cane che per aver ucciso un indiano”, ha riferito Scorsese che ha parlato del film come di un “Un western con le automobili”. Dopo l’arrivo nelle sale il 19 ottobre, “Killer of Flower Moon” arriverà in streaming su Apple Tv+

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.