Offerte di Primavera Amazon su Electraline: prolunghe multipresa per scrivania, esterno e giardino

Le prese a disposizione in casa, in ufficio e pure in giardino non bastano mai e avere a disposizione una prolunga o “ciabatta” con le caratteristiche giuste è fondamentale per organizzare la nostra vita costellata da accessori che necessitano di alimentazione diretta o di ricarica.

La produzione Electraline prevede una sterminata serie di accessori per gestire al meglio prese di qualsiasi forma e pure alimentazione USB per ricaricare cellulari o dare vita ai tanti gadget che possono funzionare con i 5V dello standard.

Nel catalogo dell’azienda troviamo, oltre ai classici multipresa da terra anche queli da scrivania, quelli da esterno e prolunghe di ogni tipo oltre a dei comodissimi box che permettono di nascondere cavi e cavetti e rendere più facili le pulizie di casa o ufficio.

Da notare il modello multipresa da scrivania (o comodino o cucina) con caricatore wireless Multipresa Mini Cubo (qui sotto) con Fast Wireless Charger Qi, 3 porte USB 2.4A e 3 prese Schuko e la scatola IP a protezione stagna che vi permette di collegare in sicurezza tutti i vostri aggeggi voraci dl elettricità all’esterno.

Tantissimi dei prodotti Electraline sono disponibili in sconto nelle offerte di Primavera Amazon. Trovate qui sotto una selezione ragionata con i dispositivi raggruppati per tipologia di utilizzo.

Electraline 62098 Multipresa Cubo Powercube, 3 prese da 10/16A, 2 prese Schuko + 10A, Spina 16 A, Colore Nero, Cavo 1.5 m In offerta a 13,39 € – invece di 24,99 €

sconto 46%

Electraline 62099 Multipresa Cubo Powercube 4 Posti con 2 USB 2.1A, 2 Schuko + Spina Italiana, 2 Bivalenti 10/16 Italiane, Colore Nero, Cavo 1.5M In offerta a 21,49 € – invece di 29,99 €

sconto 28%

Electraline 62044 Multipresa Cubo Powercube 5 posti 2 Schuko + Spina Italiana, 3 Bivalenti 10/16A Italiane, Colore Bianco, Cavo 1,5M In offerta a 16,09 € – invece di 24,99 €

sconto 36%

Electraline 62079, Multipresa Mini Cubo con Caricatore wireless rapido, Fast Wireless Charger Qi, con 3 porte USB 2.4A e 3 prese Schuko/tedesca, Cavo 1,5M, Spina Schuko/tedesca In offerta a 25,69 € – invece di 35,99 €

sconto 29%

Electraline 61914 Multipresa Scrivania Alu-Line di Design 2 Posti 10/16A + 2 porte USB 2.1A, Cavo 1.5M, Nero In offerta a 18,29 € – invece di 26,99 €

sconto 32%

Electraline 61915 Multipresa da Scrivania 3 Posti Polivalenti, Schuko + 10/16 A, con 3 USB 3.4 A, con Supporti per Fissaggio alla Scrivania Bianco/Argento In offerta a 21,59 € – invece di 31,99 €

sconto 33%

Electraline 300178 Scatola Organizzatore Cavi con Multipresa 6 posti Polivalenti Schuko + 10/16A – cavo 1,5m In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27%

Electraline 62085 Multipresa Professionale da Lavoro per Outdoor, 4 prese Schuko con tappo IP44, appendibile con 2 ganci, Cavo in gomma 4 m H07RN-F 3G1,5, Nero/Verde In offerta a 21,59 € – invece di 27,49 €

sconto 21%

Electraline 300175 Scatola di Protezione Stagna da Esterno Impermeabile IP 54, Nero In offerta a 30,39 € – invece di 36,59 €

sconto 17%

Electraline 58110 Timer Programmatore da Esterno Ip44 Funzione Countdown con Sensore e Telecomando, Nero/Verde In offerta a 18,49 € – invece di 24,99 €

sconto 26%

Electraline 01368 Prolunga Elettrica da Giardino con Presa Europea a 2 Poli Electralock di Meccanismo di Blocco che Impedisce Disconnessioni Accidentali della Spina, Nero/Arancione, 40 m 2 x 1.5 mm In offerta a 38,99 € – invece di 49,99 €

sconto 22%

Electraline 01572 Prolunga Giardino 20 mt Spina 16A e Presa polivalente (schuko + 10/16A) Adatta per elettrodomestici da Giardinaggio-sezine Cavo 3G1,5 mm², Viola In offerta a 23,79 € – invece di 28,99 €

sconto 18%

Electraline 01573 Prolunga giardino 30 mt spina 16A e presa polivalente (schuko + 10/16A) adatta per elettrodomestici da giardinaggio – sezine cavo 3G1,5 mm², Colori Assortiti In offerta a 22,39 € – invece di 36,99 €

sconto 39%

Electraline 01651 3G1.5 Prolunga Elettrica con Presa Electralock Dotata di Meccanismo di Blocco che Impedisce Disconnessioni Accidentali Della Spina, 5 M, Arancione In offerta a 10,29 € – invece di 16,99 €

sconto 39%

Electraline 01731 3G1.5 Prolunga Elettrica con Presa Electralock Dotata di Meccanismo di Blocco che Impedisce Disconnessioni Accidentali Della Spina, 20 M, Arancione In offerta a 24,09 € – invece di 35,99 €

sconto 33%

Electraline 300180 Scatola di Protezione Stagna IP54 XL vuota, Scatola Organizzatore Cavi 5 uscite per cavi (da 7,5 mm a 12,4 mm), Possibilità di fissaggio a parete, Dimensioni 390x228x138 mm, Verde In offerta a 21,89 € – invece di 30,99 €

sconto 29%

Electraline 300181 Scatola di Protezione Stagna IP54 con inclusa Multipresa 4 Posti Schuko con tappi a chiusura automatici IP44, Cavo 5M H05RR-F 3G1.5mm², Scatola Organizzatore Cavi 5 uscite In offerta a 36,49 € – invece di 52,99 €

sconto 31%

Electraline 46142 Prolunga in Gomma Presa Industriale IEC Spina a 3 Poli Adatta per Camper, Campeggio, Caravan, Barca, cantiere-IP67, Sezione Cavo 3G1.5mm, 10 mt In offerta a 24,39 € – invece di 35,99 €

sconto 32%

Electraline 46149 Prolunga Industriale in Gomma H07RN-F 10 M con doppia presa (1 Industriale IEC + 1 Schuko), Spina a 3 Poli CEE Adatta per Camper, Campeggio, Caravan, Barca, cantiere, IP44 In offerta a 24,59 € – invece di 35,99 €

sconto 32%

Electraline 49010 Prolunga Elettrica 20 Mt Con avvolgicavo in Metallo con 4 Prese Schuko +10/16A, Spina 16A per Uso Professionale, Sezione Cavo 3G1,5 In offerta a 37,99 € – invece di 60,99 €

sconto 38%

Electraline 49024 Prolunga con Avvolgicavo UFO Design Super Slim 5 mt, 4 bivalenti (10/16A), Spina 16A, con 2 Prese USB-Sezione 3G1 mm², Nero, 5 m In offerta a 15,29 € – invece di 22,99 €

sconto 33%

Electraline 49035 Avvolgicavo uso professionale con prolunga e con Proiettore LED 10W, 4 prese 10/16A, con tamburo fisso, sezione cavo 3G1,5 lunghezza 20m In offerta a 55,79 € – invece di 68,19 €

sconto 18%

Electraline 55080 Presa Professionale Schuko, Protezione IP54, con Tappo con Chiusara a Molla Automatica per Consentire Operazione a Mano Libera In offerta a 7,69 € – invece di 13,56 €

sconto 43%

Electraline 100237 Avvolgicavo Molla, 15M (13+2), con Staffa di Fissaggio a Muro, prolunga elettrica con Sistema di avvolgimento Automatico, 250 V, 16 A, Nero/Giallo, 15 M In offerta a 42,79 € – invece di 54,99 €

sconto 22%

Electraline 61900, Multipresa Alu-Line 9 Posti Polivalenti (Schuko+10/16A) e 3 Interruttori Luminosi (3 Prese per Interruttore), 2M, con Corpo in Alluminio, Argento/Nero In offerta a 29,39 € – invece di 40,69 €

sconto 28%

Electraline 61901, Multipresa Alu-Line 6 posti polivalenti (Schuko+10/16A) e 2 interruttori luminosi (3 prese per interruttore), 2M, con corpo in alluminio In offerta a 22,39 € – invece di 27,99 €

sconto 20%

Electraline 61904 Multipresa Alu-Line 6 Posti Polivalenti, Schuko +10/16 A con Interruttore, 2 M, con Corpo in Alluminio, Spina 90° Salvaspazio 16 A con Protezione, Fissaggio a parete In offerta a 19,29 € – invece di 24,99 €

sconto 23%

Electraline 61905 Multipresa 4 Posti Polivalenti, Schuko + 10/16 A, con 3 USB 3.4 A, con Supporti per Fissaggio alla Scrivania, Nero/Argento In offerta a 24,59 € – invece di 32,99 €

sconto 25%

Electraline 61906 Multipresa Corpo in Alluminio con 5 Posti Polivalenti, Schuko + 10/16 A, 2 Supporti per Fissaggio alla Scrivania, Spina Piccola 10 A, Nero/Argento In offerta a 18,89 € – invece di 27,99 €

sconto 33%

Electraline 61908 Multipresa Alu-Line 8 Posti Polivalenti, Schuko +10/16 A + 2 USB 2.4 A con Interruttore Luminoso ON/OFF, 2 M, con Corpo in Alluminio, Nero In offerta a 24,49 € – invece di 32,99 €

sconto 26%

Electraline 61996 Multipresa 9 Posti, 3 Polivalenti, 6 Bivalenti 10/16A, Cavo 2 m, Spina Piccola 10A, Nero In offerta a 10,19 € – invece di 16,99 €

sconto 40%

Electraline 62046, Multipresa Professionale da Lavoro 5 prese schuko, 5 metri, appendibile con

sconto 26% – fino a 13 apr 22

Electraline 01730 3G1.5 Prolunga Elettrica con Presa Electralock Dotata di Meccanismo di Blocco che Impedisce Disconnessioni Accidentali Della Spina, 10 M In offerta a 15,19 € – invece di 24,99 €

sconto 39% – fino a 13 apr 22

Electraline 1364 Prolunga Elettrica da Giardino con Presa Europea a 2 Poli Electralock, 3500 W, 20 m, 2 x 1.5 mm, Nero/Arancione In offerta a 23,09 € – invece di 30,99 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Electraline 62512 Multipresa ad Angolo Multifunzione con 3 Prese Schuko/Tedesca, 2 Porte USB con Interruttore Luce Notturna LED On/off, Cavo 1.5 Metri, Nero In offerta a 21,89 € – invece di 30,99 €

sconto 29% – fino a 13 apr 22

Electraline 62513 Multipresa ad Angolo Multifunzione con 3 Prese Schuko/Tedesca, 2 Porte USB con Interruttore Luce Notturna LED On/off, Cavo 1.5 Metri, Bianco In offerta a 19,29 € – invece di 30,99 €

sconto 38% – fino a 13 apr 22

Electraline 92394 Confezione da 3 Adattatori Permanenti da Spina Tedesca/Schuko/Europea a Italiana 10A,Schuko Fix, grigio scuro In offerta a 11,39 € – invece di 16,99 €

sconto 33% – fino a 13 apr 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).