Magsafe e Magsafe Duo, ora disponibili anche su Amazon

I primi due caricabatterie ufficialmente rilasciati e disponibili per l’ecosistema Magsafe sono finalmente su Amazon. Parliamo di Magsafe e Magsafe duo, accessori magnetici che agevolano la ricarica degli iPhone 12, apparsi nelle passate ore sul negozio on line allo stesso prezzo di Apple: 49 euro per Magsafe e 149,99 euro per Magsafe Duo,

Ricordiamo che Magsafe, recensito da Macitynet qui, è il primo caricabatterie a fornire ad iPhone 14W di ricarica. Si tratta del doppio di quanto possibile alla concorrenza, questo grazie ad un sistema proprietario che abilità queste prestazioni sugli iPhone 12. Oltre a questo Magsafe si attacca magneticamente al dorso di un iPhone 12 agevolando di molto il posizionamento del magnete. Interessante anche il fatto che, nonostante il cavo un po’ corto, sia possibile usare l’iPhone mentre è in ricarica.

Magsafe Duo (recensito da Macitynet qui) fa la stessa cosa, ricarica magneticamente iPhone 12, ma nello stesso tempo permette anche di ricaricare un Apple Watch di qualunque generazione. Anche qui c’è una corona magnetica, ma si tratta di un accessorio da scrivania. La potenza è molto elevata (15W per un iPhone), la maggiore tra i dispositivi di ricarica wireless. È anche pieghevole e praticamente tascabile.

Questi due caricabatterie devono essere necessariamente abbinati ad un caricabatterie PowerDelivery protocollo 3 da almeno 20W (per Magsafe) o da almeno 30W (per Magsafe Duo). Se non ne avete uno in casa vi consigliamo di acquistare Anker Nano (20W) il più piccolo caricabatterie da 20W in circolazione, oppure questo, sempre di Anker, da 30W.

Ricordiamo che i dispositivi Magsafe collocati in una custodia possono essere ricaricati con Magsafe Duo o Alimentatore Magsafe solo se la custodia è compatibile. Amazon ha tutte le custodie Magsafe originali Apple.