Nikon NX Field 1.2.0 supporta a pieno le mirrorless Z9

Nikon ha da poco lanciato la versione 1.2.0 di Nikon NX Field, il sistema di ripresa a distanza che ora supporta a pieno le funzionalità della mirrorless a pieno formato Nikon Z 9 lanciata a novembre. Questa nuova versione infatti consente, tra le altre cose, di rilevare con facilità nove tipi di soggetti (persone, cani, gatti, volatili, bici, moto, automobili, treni e aerei) e di riprendere il soggetto in modo più preciso anche mediante il funzionamento a distanza.

Inoltre, la tecnologia Dual Stream incorporata nella Z 9 consente la visualizzazione Live View su uno smartphone o un tablet con un brevissimo ritardo e senza alcun blocco durante le riprese in sequenza: ciò garantisce un’acquisizione affidabile di quei momenti imperdibili, anche con il funzionamento a distanza. Questa tecnologia, unita all’ultimo aggiornamento software e a un design del corpo macchina che elimina la necessità di un otturatore meccanico, rende la Z 9 una buona scelta per i fotografi professionisti.

L’aggiornamento supporta inoltre la funzione Acquisizione fotogrammi ad alta velocità della Z 9 (con AF/AE tracking in JPEG, e con l’impostazione C30 è possibile riprendere immagini da circa 45 megapixel a 30 fps), che utilizza una frequenza di scatto pari a 120 fps e consente l’acquisizione a distanza di quei momenti cruciali e decisivi che altrimenti andrebbero persi a occhio nudo e che invece sono fondamentali per i fotografi di sport e i fotoreporter.

Nikon ha annunciato che continuerà a fornire aggiornamenti per NX Field in modo tale da supportare i fotografi professionisti che sono attivi in prima linea nel campo delle informazioni.

Ricordiamo che Nikon aveva già aggiornato questo sistema di ripresa già a febbraio, introducendo la ripresa a distanza con le mirrorless FF tramite la versione 1.1.0. Lato hardware invece la società ha recentemente lanciato un nuovo super-tele da 800 mm leggero per mirrorless e l’ottica Nikon 28-75mm per la serie Z.