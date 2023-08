Offerte Amazon 11 agosto fino al 47% su Apple, Xiaomi, Samsung, Satechi, Ecovacs, Garmin

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento

In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 779,00 € – invece di 959,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1669,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1465,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1168,99 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale

In offerta a 899,00 € – invece di 1129,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Galassia

In offerta a 1465,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento

In offerta a 2399,00 € – invece di 2734,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1249,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro

In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Oro

In offerta a 1119,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 949,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo

In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1149,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 859,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all'acqua In offerta a 439,00 € – invece di 549,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all'acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 271,99 € – invece di 309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 114 € – invece di 135,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Xiaomi Redmi Smart Band Pro, Display 1,47″ Full Amoled, Resistenza All’Acqua 5 Atm, Oltre 110 Modalità Di Allenamento, Qualità Del Sonno, Frequenza Cardiaca, Versione Italiana, Nero, large

In offerta a 44,90 € – invece di 49,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G Smartphone, ipercarica da 120 W, fotocamera principale da 108 MP, schermo FHD+ AMOLED da 120 Hz, 4500 mAh, Dimensity MTK 920, 8+128 Grigio grafite [versione Global]

In offerta a 277,22 € – invece di 429,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Robot Vacuum S10+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Sistema 3D, Navigazione LDS, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Batteria 5200mAh, Pulizia Doppio Panno Rotante, Smart Google Home e Alexa, Bianco

In offerta a 339,99 € – invece di 428,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi – Smartphone Redmi 10 2022-6.5″ FHD – NFC – 4/128GB – Azul Martimo

In offerta a 118,45 € – invece di 181,78 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi 13 – Smartphone 8+256GB, FHD+ 120Hz AMOLED 6.36″, Snapdragon 8 gen 2, Leica main camera, 67W turbo charging, 4500mAh, Flora Green (IT + 2 anni garanzia)

In offerta a 799,00 € – invece di 877,84 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 11S – Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6.43” 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96, fotocamera professionale 108MP, 5000mAh, Graphite Grey (versione IT + 2 anni di garanzia)

In offerta a 177,50 € – invece di 299,90 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Watch 3, Display AMOLED HD 1.75″, Telefonate Bluetooth, Monitoraggio della SpO2 e Frequenza Cardiaca, Resistenza all’Acqua 5ATM, Autonomia di 12 giorni, 121 Modalità Fitness, Nero

In offerta a 87,00 € – invece di 129,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Body Composition Scale 2, Bilancia Pesapersone Digitale, Chip BIA ad alta precisione, 13 parametri di composizione corporea, Test dell’equilibrio, Bluetooth 5.0, Design semplice, Bianco

In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A14 Smartphone Android, Display LCD FHD+ 6.6″, 4GB RAM, 64GB Memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Black [Versione italiana]

In offerta a 129,00 € – invece di 209,90 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy S23+Smartphone Android, Caricatore incluso, Display 6.6” Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 256 GB, 4.700 mAh, Nero (Phantom Black) [Versione italiana]

In offerta a 949,99 € – invece di 1229,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung TV UE50CU8570UXZT Crystal UHD 4K, Smart TV 50″ Dynamic Crystal color, HDR, OTS Lite, AirSlim Design, Integrato con Bixby e Alexa compatibile con Google Assistant, Titan Gray 2023 [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 499,00 € – invece di 549,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Satechi Tipo-C Stand e Hub con alloggiamento SSD – Adatto per SSD SATA M.2, porta dati USB-C, lettori di schede Micro/SD, porte USB-A e jack per cuffie – Per Mac Mini M2/M1, Mac Studio (Argento)

In offerta a 80,90 € – invece di 109,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Satechi USB-C Dock di Ricarica Magnetico [Certificato MFi] Caricatore Portatile per Orologio – Compatibile con Apple Watch Ultra e Serie 8/7/6/SE/5/4/3/2/1 (Cavo Non Incluso)

In offerta a 28,90 € – invece di 44,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

ECOVACS Deebot N8 Pro Care, aspirapolvere robotizzato da pavimento con accessori e 3 panni per la pulizia, rilevamento ostacoli 3D, sensore laser D-TOF, potenza di aspirazione 2600PA, Alexa, Bianco

In offerta a 299,00 € – invece di 569,00 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT N8, 2-in-1 Aspira e Lava,modalità Max+,2300 Pa, Pulizia Personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo App & Alexa

In offerta a 269,00 € – invece di 399,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Garmin fēnix 7S Solar, Smartwatch con ricarica solare, 42mm, Display 1,2″, Touchscreen, +30 Sport, GNSS multi-band, Cardio, SpO2, Mappe, Musica, Garmin Pay, Autonomia 14 giorni (Slate Gray & Black)

In offerta a 599,00 € – invece di 799,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

JETech Cover per iPhone 14 6,1 Pollici, Anti Ingiallimento Custodia con Antiurto, Anti-Graffio e Retro Trasparente (Trasparente)

In offerta a 9,98 € – invece di 12,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

JETech Cover per iPhone 12/12 Pro 6,1 Pollici, Anti Ingiallimento Custodia con Assorbimento degli Urti e Anti-Graffio (Trasparente)

In offerta a 9,98 € – invece di 12,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).