Offerte Amazon 11 maggio fino al 64% su Apple, Xiaomi, Xgimi, Amazon Echo, Tronsmart, TP-Link

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia

In offerta a 789,00 € – invece di 939,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021)

In offerta a 194,99 € – invece di 279,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​

In offerta a 135,00 € – invece di 155,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 11 – Smartphone 4+128GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Graphite Grey (IT + 2 anni garanzia) Alexa mani libere

In offerta a 177,00 € – invece di 249,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 11S – Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6.43” 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96, fotocamera professionale 108MP, 5000mAh, Graphite Grey (versione IT + 2 anni di garanzia)

In offerta a 218,92 € – invece di 299,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Tab A8 Tablet Android 10.5 Pollici Wi-Fi RAM 4 GB 64 GB Tablet Android 11 Gray [Versione italiana] 2022

In offerta a 189,00 € – invece di 279,90 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 2.0, USB Flash Drive Impermeabile, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV

In offerta a 8,54 € – invece di 8,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda Di Memoria microSDXC Da 128 GB, Nero Rosso

In offerta a 35,39 € – invece di 49,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

LG 27UL500 Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 269,99 € – invece di 349,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

DJI Mini 3 Pro (DJI RC) – Drone con fotocamera leggero e pieghevole con video in 4K/60fps, foto da 48 MP, autonomia di 34 minuti, rilevamento ostacoli tridirezionale, ideale per fotografia aerea

In offerta a 1009,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

DJI Mini 3 Pro – Drone con fotocamera leggero e pieghevole con video in 4K/60fps, foto da 48 MP, autonomia di 34 minuti, rilevamento ostacoli tridirezionale, ideale per fotografia aerea e social media

In offerta a 839,00 € – invece di 839,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

JBL GO 3 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 5 h di Autonomia, USB, Nero

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite

In offerta a 48,99 € – invece di 84,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi;

In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Tronsmart Cassa Bluetooth Impermeabile 40W, Altoparlante Bluetooth Senza Fili Portatile Speaker Waterproof IPX7,Effetti Tri-Bass, NFC, Tempo di Riproduzione di 15 Ore, per Smartphone, Computer

In offerta a 67,99 € – invece di 89,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Buds2 Cuffie Bluetooth, True Wireless, Cancellazione attiva rumori, Custodia di Ricarica, Audio bilanciato, IPx2, Ergonomici Peso 5g/auricolare, Black/Graphite, 2021 [Versione Italiana]

In offerta a 85,56 € – invece di 149,00 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale

In offerta a 29,74 € – invece di 35,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link LS108G Switch Ethernet 8 Porte Gigabit, Sdoppiatore Ethernet, Struttura in Metallo, Ideale per la Casa e il Ufficio, Plug-and-Play, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop o a Parete

In offerta a 19,99 € – invece di 22,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Batterie Alcaline AAA 20 Pezzi 1.5V LR03, Lunga Durata 10 Anni, Adatte per Torce Elettriche,Telecomandi, Giocattoli, Mouse, Ecc.

In offerta a 5,99 € – invece di 5,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Buds 3 (Carbon Black) con cavo USB-C 1m, Connessione Bluetooth 5.2, Fino a 32 Ore di Durata, Cancellazione del Rumore fino a 40dB, Resistente a polvere e acqua, Versione Italiana

In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino a 22 mag 22

Xiaomi Buds 3T Pro (Carbon Black) con cavo USB-C 1m, Connessione Bluetooth 5.2, Cancellazione del Rumore fino a 40dB, Ricarica Wireless, Resistente a polvere e acqua, Versione Italiana

In offerta a 135,99 € – invece di 169,99 €

sconto 20% – fino a 22 mag 22

Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27″, Monito per Gaming da 27″, Immagine Nitida 2560×1440, Porta USB 3.0, Frequenza di Aggiornamento da 165 Hz, Display HDR”, Certificazione TUV, Versione Italiana

In offerta a 300,60 € – invece di 499,99 €

sconto 40% – fino a 22 mag 22

XGIMI Elfin Mini proiettore, proiettore portatile ultra compatto 1080P, 800 ANSI lumen, ingresso 4K supportato per film e giochi, Android TV 10.0, altoparlanti Harman Kardon, Keystone automatico

In offerta a 551,65 € – invece di 649,00 €

sconto 15% – fino a 15 mag 22

YABER Proiettore 2.4G/5G WiFi, 8500 Lumens Bluetooth Videoproiettore 1080P Proiettore Full HD Supporto 4K[Borsa per proiettore incluso]4D/4P Keystone Correction&Zoom Home Cinema per iOS/Android/PPT

In offerta a 229,49 € – invece di 469,99 €

sconto 51% – fino a 15 mag 22

YABER Proiettore WiFi, 6500 Lumens Mini Videoproiettore Portatile 1080P Full HD[Schermo proiezione incluso]Mini Proiettore Wireless Home cinema Portatile per iOS/Android/Laptop/TV Box/PS4 ecc

In offerta a 93,49 € – invece di 259,99 €

sconto 64% – fino a 15 mag 22

Cassa Bluetooth Grande, Tronsmart 60W Speaker Bluetooth Portatile, Impermeabile Altoparlante Bluetooth, Bassi Potenti Con Luci, Incorporato Powerbank, NFC, U-disk, Carta di TF,AUX, APP Forte feste

In offerta a 93,49 € – invece di 109,99 €

sconto 15% – fino a 15 mag 22

Tronsmart Cassa Bluetooth Impermeabile 40W, Altoparlante Bluetooth Senza Fili Portatile Speaker Waterproof IPX7,Effetti Tri-Bass, NFC, Tempo di Riproduzione di 15 Ore, per Smartphone, Computer

In offerta a 67,99 € – invece di 89,99 €

sconto 24% – fino a 15 mag 22

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale -Rosso

In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino a 15 mag 22

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC

In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 15 mag 22

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC – Rosso

In offerta a 69,69 € – invece di 81,99 €

sconto 15% – fino a 15 mag 22

TP-Link Striscia LED Smart 5m Tapo L900-5, WiFi Strisce LED RGB Compatibile con Alexa e Google Assistant, Sync-to-Sound, Luci LED Adatto per Casa, Bar, Festa, Accorciabile e Controllo dall’APP

In offerta a 19,30 € – invece di 29,90 €

sconto 35% – fino a 22 mag 22

RAVIAD Cavo USB C [2Pezzi, 2m] Cavo USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo USB Type-C Ricarica Rapida Caricatore per Samsung S21/S20/S10/S9/S8/A12/A52/A51/A71, Huawei P40/P30/P20, Mi 11 10, OnePlus, Sony

In offerta a 6,79 € – invece di 13,99 €

sconto 51% – fino a 15 mag 22

RAVIAD Cavo USB C, [2Pezzi, 1m] Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S20/S10/ S9/ S8 Plus, Huawei P40/P30/ P20/ Mate20, Sony Xperia XZ (Argento)

In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 15 mag 22

Razer Kraken per Console Cuffie On-Ear Comode per Gioco, con Cuscinetti Auricolari in Gel Refrigerante, Compatibili con Tutte le Console Grazie allo Spinotto Jack da 3.5 mm, Nero-Blu (per Console)

In offerta a 51,30 € – invece di 79,99 €

sconto 36% – fino a 22 mag 22

Razer Orochi V2, il Mouse Wireless da Gaming Compatto e Leggero, Bianco (Mercury)

In offerta a 60,50 € – invece di 79,99 €

sconto 24% – fino a 22 mag 22

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Bianco ghiaccio

In offerta a 48,99 € – invece di 84,99 €

sconto 42% – fino a 16 mag 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).