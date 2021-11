Offerte Amazon 11 novembre fino al 50% su Wacom, Epson, Asus, Amazon, Lexar, Intex

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

E per il pre-Black Friday:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Azzurro

In offerta a 669,00 € – invece di 769,00 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Rosa (6ª generazione)

In offerta a 689,95 € – invece di 729,00 €

sconto 5% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64GB) – verde (4ª generazione)

In offerta a 613,65 € – invece di 669,00 €

sconto 8% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

BT Selfie Stick Treppiede pieghevole Rotazione a 360 ° Supporto per telefono cellulare regolabile multifunzionale per scattare foto Live Show Registrazione video

In offerta a 21,98 € – invece di 21,98 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart, Display LCD TFT 1.4”, Fino a 9 Giorni di Autonomia con una Ricarica, GPS integrato, Monitora 11 Tipologie di Sport, Nero, Versione Italiana

In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

NOW Smart Stick con i primi 3 mesi a scelta fra Cinema oppure Entertainment| Chiavetta streaming | TV

In offerta a 14,99 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Decoder DVB-T2 HD 1080p SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA Digitale terrestre Nuova Generazione HDMI HEVC Main 10 Bit H265 riceve TUTTI i canali gratuiti,USB,SCART,ETHERNET (GX2 (CON Tasti sul display))

In offerta a 25,94 € – invece di 27,90 €

sconto 7% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Hue Go, Lampada Portatile Connessa, 520 lm, Bluetooth (2019) + Smart Button Telecomando Illuminazione Intelligente, Bianco (2019)

In offerta a 66,99 € – invece di 83,82 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Hue Hue White And Color Ambiance 2 Lampadine Smart Attacco E14 + Controllo del Sistema, senza Fili, Bianco [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 94,99 € – invece di 141,76 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Yankee Candle candela profumata in giara grande

In offerta a 19,99 € – invece di 38,93 €

sconto 49% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Wacom Intuos Pro Medium Paper Edition Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione / Funzione digitalizzazione per disegno su carta / kit wireless incluso / Per Mac e PC / Nero

In offerta a 294 – invece di 429,9

sconto 32% – fino al 11 nov 21

Click qui per approfondire

Wacom Intuos Pro Large Paper Edition Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione / Funzione digitalizzazione per disegno su carta / Kit wireless incluso / Per Mac e PC / Nero

In offerta a 439 – invece di 599,9

sconto 27% – fino al 11 nov 21

Click qui per approfondire

Wacom Cintiq 16 � Tavoletta Grafica con Schermo per Disegno Digitale, Penna Wacom Pen Pro 2, Full HD 1920 x 1080, Nero

In offerta a 539 – invece di 599,9

sconto 10% – fino al 21 nov 21

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite, resistente all�acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, 32 GB – Con pubblicit� (generazione precedente – 10�)

In offerta a 89,99 – invece di 159,99

sconto 44% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite, resistente all�acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, Wi-Fi + connettivit� cellulare gratuita, 32 GB – Senza pubblicit� (generazione precedente – 10�)

In offerta a 139,99 – invece di 229,99

sconto 39% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

Datacolor SpyderX Pro – Calibrazione del Monitor Progettata per Fotografi e Designer (SXP100), Bianco

In offerta a 109 – invece di 179

sconto 39% – fino al 14 nov 21

Click qui per approfondire

Epson Videoproiettore EB-X06, Tecnologia 3LCD, 3600 Lumen, Rapporto di contrasto 16000:1, HDMI, Wi-Fi, Videoproiettore XGA portatile, Proietta fino a 330 pollici

In offerta a 447,9 – invece di 609,99

sconto 27% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

Epson EF-100W Il Videoproiettore per Ogni Occasione, Sorgente luminosa laser, Bianco

In offerta a 589,9 – invece di 1059

sconto 44% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

Epson EF-11 EpiqVision Videoproiettore 3 LCD, Full HD 1080 P, 1920 x 1080, 16:9, Wifi Miracast, Luminosit� 1.000 Lumen, Contrasto 2.500.000:1, Plug-and-Play Portatile

In offerta a 779,9 – invece di 1168,15

sconto 33% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

Epson EH-TW7000 Videoproiettore PRO-UHD 4K 16:9 , 3.000 Lumen, 3LCD, Contrasto 40.000:1, Display fino 500″, 2 HDMI, Straming Plug-and-play, Proiezione 2D e 3D

In offerta a 1069,9 – invece di 1389

sconto 23% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

Blue Yeti, microfono USB per registrazione e streaming su PC e Mac, 3 capsule del condensatore, 4 modalit� di rilevamento, uscita cuffie e controllo volume – Teal Black

In offerta a 118,99 – invece di 139,99

sconto 15% – fino al 17 nov 21

Click qui per approfondire

Google Chromecast, Grigio Antracite, Dai Il Via Allo Streaming

In offerta a 29 – invece di 42

sconto 31% – fino al 1 dic 21

Click qui per approfondire

Intex 28426 Pure Spa Bubble Therapy, 196 x 71 cm 4 Posti, Sabbia, Con Pompa, Riscaldatore, Sistema Purificazione Acqua, Beige Classic

In offerta a 419,99 – invece di 569

sconto 26% – fino al 15 nov 21

Click qui per approfondire

ASUS TUF Gaming K1 Tastiera Gaming USB, Membrana, RGB a 5 Zone, Rollover a 19 Tasti, Manopola Volume, Resistente ai Liquidi, Barra Luminosa Laterale, Macro Programmabili, Layout Italia, Nero

In offerta a 44,99 – invece di 59,9

sconto 25% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

ASUS ROG Keris Mouse Gaming Wireless/Bluetooth/USB, 3 Tipi di Connessione, Sensore Ottico 16.000 DPI, 7 Tasti Programmabili, RGB, Ergonomico, Adatto a FPS, RGB, Pulsanti Laterali Intercambiabili, Nero

In offerta a 79,99 – invece di 99,9

sconto 20% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

ASUS ROG Strix Go Cuffia Gaming Wireless, 2.4 GHz, Audio Alta Risoluzione, Microfono Cancellazione Rumore, Design Leggero, USB-C, 3.5mm, PC, Mac, Switch, Xbox One, PS4/PS5, Dispositivi Mobile, Nero

In offerta a 126,99 – invece di 179,9

sconto 29% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

Video Audio Grabber Capture – August VGB300 Convertitore da Hi8 VHS VCR a DVD Digitale Analogico Digitale per Windows/ Mac, USB Video Capture Card Converti Videocassette

In offerta a 24,71 – invece di 32,95

sconto 25% – fino al 11 nov 21

Click qui per approfondire

Antenna Portatile da Interno / Esterno per TV Digitale HD / Ricevitore Decoder TV TDT / PC TV USB / FM / DAB � August DTA180 Antenna TV Digitale HD Interna / Esterna MPEG4 (H.264) HEVC (H.265)

In offerta a 9,56 – invece di 15,95

sconto 40% – fino al 11 nov 21

Click qui per approfondire

August VGB500 HDMI Capture Card � USB 3.0 Full HD 1080p 60FPS � Perfetto per YouTube Twitch Mixer � Plug & Play � Cattura, registrazione e streaming PS4, Xbox One e Nintendo Switch per PC, Mac e Linux

In offerta a 82,46 – invece di 122,95

sconto 33% – fino al 14 nov 21

Click qui per approfondire

Polar Vantage M, Sportwatch per Allenamenti Multisport, Corsa e Nuoto, Impermeabile con GPS e Cardiofrequenzimetro Integrato, 46 mm, Unisex � Adulto, Nero, M/L

In offerta a 159,90 € – invece di 279,90 €

sconto 43% – fino al 14 nov 21

Click qui per approfondire

Polar M430, Orologio di Corsa con GPS Unisex Adulto, Nero, S

In offerta a 99,90 € – invece di 199,90 €

sconto 50% – fino al 14 nov 21

Click qui per approfondire

Fossil Smartwatch touch screen 5 LTE generazione con altoparlante, frequenza cardiaca, notifiche NFC e smartphone, oro rosa., Cinghia

In offerta a 244,92 – invece di 306,16

sconto 20% – fino al 16 nov 21

Click qui per approfondire

Canon P1-DTSC Calcolatrice, Grigio

In offerta a 29,9 – invece di 39,9

sconto 25% – fino al 13 nov 21

Click qui per approfondire

Amazon Brand � Eono Supporto TV da Parete Girevole e Inclinabile, per TV da 42-70”, Compatibile con la Maggior Parte dei Modelli, per VESA 200×100-600×400 mm, Peso Fino a 45,5 kg, Braccio TV PL2617

In offerta a 55,24 – invece di 64,99

sconto 15% – fino al 14 nov 21

Click qui per approfondire

Amazon Brand � Eono Braccio da scrivania per Singolo Monitor, Altezza Regolabile con pistone con Molla a Gas, per Monitor PC Fino a 27″ con VESA 75 x 75 e 100 x 100 mm, Base con morsa e Guarnizione

In offerta a 35,69 – invece di 40,99

sconto 13% – fino al 14 nov 21

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto TV da Pavimento per Schermo 30-65 pollici LCD/LED/Plasma, Girevole Supporto TV da Terra con 3 Ripiani in Vetro Temperato, Max VESA 600x400mm

In offerta a 73,09 – invece di 88,99

sconto 18% – fino al 14 nov 21

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto per TV Pavimento per Schermo 30″-65″ Plasma, LCD, LED, 3D, Supporto TV da Terra con Staffa Girevole e 2 Ripiani in Vetro Temperatoper, Max VESA 600x400mm

In offerta a 64,59 – invece di 76,99

sconto 16% – fino al 14 nov 21

Click qui per approfondire

Unit� Flash Lexar JumpDrive Fingerprint F35 USB 3.0

In offerta a 48,7 – invece di 62,29

sconto 22% – fino al 16 nov 21

Click qui per approfondire

Schede Lexar Professional 2000x 128GB SDXC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s (LSD2000128G-BNNAG)

In offerta a 145,97 – invece di 177,48

sconto 18% – fino al 16 nov 21

Click qui per approfondire

Schede UHS-I Lexar PLAY 1TB microSDXC, Lettura Fino a 150MB/s (LMSPLAY001T-BNNAG)

In offerta a 172,35 – invece di 209,97

sconto 18% – fino al 16 nov 21

Click qui per approfondire

Lexar nCARD NM 256GB Scheda di Memoria Nano per Telefoni Huawei (LNCARD-256AMZN)

In offerta a 66 – invece di 86,29

sconto 24% – fino al 16 nov 21

Click qui per approfondire

Lexar Schede Professional 633x 256GB SDXC UHS-I

In offerta a 42,92 – invece di 53,67

sconto 20% – fino al 16 nov 21

Click qui per approfondire

Lexar Professional Scheda di Memoria SDXC da 512 GB, 633x, UHS-1, Classe 10 U3, Nero

In offerta a 87,33 – invece di 112,72

sconto 23% – fino al 16 nov 21

Click qui per approfondire

Lexar Professional Scheda Compact Flash, 128 GB, Velocit� fino a 160 MB/s, 1066x, UDMA 7

In offerta a 144,4 – invece di 171,77

sconto 16% – fino al 16 nov 21

Click qui per approfondire

Lexar 8GB DRAM, DDR4 3200 MHz SODIMM Memoria per Laptop per Utenti Quotidiani, Aggiornamento delle Prestazioni (LD4AS008G-B3200GSST)

In offerta a 34,15 – invece di 40,66

sconto 16% – fino al 16 nov 21

Click qui per approfondire

Lexar Unit� a Stato Solido SATA III da 2.5 inch, 6 Gb/s, 512GB Lexar NS100

In offerta a 57,47 – invece di 71,84

sconto 20% – fino al 16 nov 21

Click qui per approfondire

Alesis Recital White – Pianoforte Pianola con Casse, 5 Suoni, 88 Tasti Semi Pesati, Alimentatore + 3 mesi di Abbonamento Skoove Premium, Bianco

In offerta a 187,49 – invece di 249,99

sconto 25% – fino al 14 nov 21

Click qui per approfondire

Alesis Recital Grand � Pianoforte digitale 88 tasti pesati di tipo Graded Hammer, 16 suoni di pianoforte e altoparlanti integrati

In offerta a 359,99 – invece di 449,99

sconto 20% – fino al 14 nov 21

Click qui per approfondire

Electraline 62045 Multipresa Cubo Powercube 4 Posti con 2 USB 2.1A, 2 Schuko + Spina Italiana, 2 Bivalenti 10/16 Italiane, Colore Bianco, Cavo 1.5M

In offerta a 19,49 – invece di 29,99

sconto 35% – fino al 17 nov 21

Click qui per approfondire

Electraline 49010 Prolunga Elettrica 20 Mt Con avvolgicavo in Metallo con 4 Prese Schuko +10/16A, Spina 16A per Uso Professionale, Sezione Cavo 3G1,5

In offerta a 39,99 – invece di 49,99

sconto 20% – fino al 17 nov 21

Click qui per approfondire

Electraline 49035 Avvolgicavo uso professionale con prolunga e con Proiettore LED 10W, 4 prese 10/16A, con tamburo fisso, sezione cavo 3G1,5 lunghezza 20m

In offerta a 54,99 – invece di 63,19

sconto 13% – fino al 17 nov 21

Click qui per approfondire

Electraline 62092 Multipresa Posti Polivalenti, Schuko + 10/16 A, con 2 USB 2.4 A, Inclusi 2 Supporti per Fissaggio alla Scrivania, Nero

In offerta a 18,49 – invece di 24,99

sconto 26% – fino al 17 nov 21

Click qui per approfondire

Electraline 62512 Multipresa ad Angolo Multifunzione con 3 Prese Schuko/Tedesca, 2 Porte USB con Interruttore Luce Notturna LED On/off, Cavo 1.5 Metri, Nero

In offerta a 19,89 – invece di 27,99

sconto 29% – fino al 17 nov 21

Click qui per approfondire

Electraline 61902 Multipresa telecomandata 6 posti polivalenti (Schuko+10/16A) facile da programmare con telecomando, cavo 2 Mt, spina 16A

In offerta a 24,99 – invece di 32,99

sconto 24% – fino al 17 nov 21

Click qui per approfondire

Gardena 1197-20 Distributore Automatico d’Acqua a 6 Vie, Ingombro Ridotto, Ottimo anche per Bassa Pressione dell’Acqua, Filetto 3/4″ Esterno

In offerta a 55,42 – invece di 65,11

sconto 15% – fino al 14 nov 21

Click qui per approfondire

Gardena 15005-47 Robot Tagliaerba Sileno City fino a 300 m� di Prato, Pendenza fino al 35%, Altezza di Taglio 20-50 Mm, Controllo Tramite Bluetooth App, Protezione Antifurto

In offerta a 659 – invece di 699

sconto 6% – fino al 14 nov 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).