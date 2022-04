Offerte Amazon 13 aprile fino al 67% su Apple, Elgato, Tronsmart, Philips Hue, Meross, Samsung, Oppo – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – verde

In offerta a 718,06 € – invece di 839,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 (128GB) – (PRODUCT) RED

In offerta a 789,00 € – invece di 889,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione)

In offerta a 798,75 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento

In offerta a 2439,95 € – invece di 2849,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1999,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) In offerta a 194,99 € – invece di 279,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 45W MagSafe Power Adapter for MacBook Air In offerta a 71,98 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Convertitore da MagSafe a MagSafe 2 In offerta a 10,00 € – invece di 10,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

realme GT Neo 2 Smartphone, Processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, Display AMOLED E4 120 Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Tripla Fotocamera da 64MP, Dual Sim, NFC, 8GB+128GB, Blu NEO In offerta a 308,45 € – invece di 449,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A22 5G Smartphone 6,6 Pollici , Display Infinity-V FHD+, Telefono Cellulare Android 11, Tripla fotocamera posteriore, 4GB RAM e 64GB, Batteria 5.000 mAh, Gray [Versione Italiana] 2021 In offerta a 168,90 € – invece di 249,90 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A52 Smartphone, Display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6 GB RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, Batteria 4.500 mAh e ricarica Ultra-Rapida Black [Versione Italiana] In offerta a 245,99 € – invece di 379,90 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T5 da 1 TB, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Nero (MU-PA1T0B) In offerta a 99,99 € – invece di 99,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk iXpand Go 128 GB Unità Flash USB Per Backup Di iPhone E iPad, Nero In offerta a 43,39 € – invece di 72,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO da 1 TB SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura e scrittura fino a 2.000 MB/s, resistente e impermeabile, moschettone In offerta a 198,99 € – invece di 286,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con Cappuccio Protettivo e Anello Portachiavi in Colori Multipli In offerta a 12,79 € – invece di 18,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Netac 128GB Scheda Micro SD, Scheda di Memoria A1, U3, C10, V30, 4K, 667X, UHS-I velocità Fino a 100/30 MB/s (R/W) Micro SD Card per Telefono, Videocamera, Switch, Gopro, Tablet In offerta a 18,99 € – invece di 19,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM502), Flat 32″, 16:9, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB In offerta a 237,90 € – invece di 329,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips 278B1 Monitor 27″, IPS 4K UHD (3840 x 2160), Regolabile Ergonomicamente, 2 HDMI, Display Port, Hub USB, Casse integrate, Power Sensor, Vesa, Low blue Mode, Nero In offerta a 366,36 € – invece di 366,36 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità Di Download 150Mbps, Modem WiFi Con Sim, Batteria Ricaricabile, Nero In offerta a 45,31 € – invece di 48,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (Scuro) In offerta a 72,98 € – invece di 114,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kindle, ora con luce frontale integrata – senza pubblicità – Bianco In offerta a 64,99 € – invece di 89,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

BYTRON Caricatore [Apple MFI] per iPhone iPad iPod Airpods Cavo incluso In offerta a 11,99 € – invece di 12,90 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 32LQ63006LA Smart TV 32″ Full HD, TV LED 2022 con Processore α5 Gen 5, webOS 22, Wi-Fi, Google Stadia e GeForce NOW [Classe di efficienza energetica G] [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 245,25 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hagibis Spazzola per pulizia degli auricolari Bluetooth multifunzione, compatibile con AirPods 1/2, compatibile con AirPods Pro, compatibile per AirPods 3 In offerta a 10,99 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Electraline 61903 Multipresa Alu-Line 10 Posti Polivalenti, Schuko +10/16 A & 62019 Multipresa 9 Posti 3 Polivalenti Schuko 10/16A + 6 Bivalenti 10/16A-Cavo, Nero, 1.5 m In offerta a 34,58 € – invece di 39,98 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Alpina Motosega da potatura APR 25 (10)’’, per Potatura di Alberi e Operazioni Domestiche di Taglio Legno, Barra di Taglio 25 cm (10’’), Motore a Scoppio 25,4 cc, 900 W, Velocità catena 21 m/s In offerta a 114,90 € – invece di 219,00 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Fon C6, Telefono Cordless DECT (display a colori di alta qualità, telefonia HD, servizi Internet, ottimizzato per il funzionamento solo con FRITZ!Box), colore bianco, versione internazionale In offerta a 99,60 € – invece di 99,60 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Microsoft 365 Family, fino a 6 persone, 1 Abbonamento Annuale, PC/Mac, SCATOLA In offerta a 54,99 – invece di 99

sconto 44% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A52s 5G Smartphone, Display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, Batteria 4.500 mAh e Ricarica Ultra-Rapida Black [Versione Italiana] In offerta a 289 – invece di 469,9

sconto 38% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Samsung Smartphone Galaxy S21 5G, Display 6.2″ Dynamic AMOLED 2X, 3 fotocamere posteriori, 128 GB, RAM 8GB, Batteria 4000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Grigio (Phantom Gray) In offerta a 569 – invece di 879

sconto 35% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

SAMSUNG Smartphone Galaxy S20 FE 5G, Display 6.5″ Super AMOLED, 3 fotocamere posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 4.500mAh, Hybrid SIM, (2020) [Versione Italiana], Navy (Cloud Navy) In offerta a 419 – invece di 650

sconto 36% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OPPO Reno 7 Smartphone, NFC, AI Tripla fotocamera 64+2+2MP, Display 6.4? 90HZ AMOLED, 4500mAh, Ricarica 33W , RAM 8GB(Esp. 2GB, 3GB, 5GB) ROM 128GB espandibile (1TB), IPX4, Cosmic Black In offerta a 299,99 – invece di 329,99

sconto 9% – fino a 21 apr 22

Click qui per approfondire

Soundcore Anker Life A1 – Auricolari Bluetooth True Wireless, Potente audio personalizzato, 35h, Ricarica wireless, Ricarica rapida USB-C, Grado IPX7, Controllo pulsanti, Nero In offerta a 37,49 – invece di 49,99

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Anker Soundcore Liberty 2 Pro Cuffie True Wireless, auricolari In-Ear Bluetooth con architettura acustica coassiale Astria, 32 ore di riproduzione, equalizzazione personalizzata, ricarica wireless In offerta a 89,99 – invece di 119,99

sconto 25% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi In offerta a 99,99 – invece di 129,99

sconto 23% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC In offerta a 67,99 – invece di 79,99

sconto 15% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Tronsmart 40W Altoparlante Bluetooth 5.0 Cassa, NFC, Pulsanti Touch,Sound Digital 3D Riproduzione di 15 ore, per Telephone, Computer, Laptop In offerta a 59,49 – invece di 79,99

sconto 26% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC – Rosso In offerta a 69,69 – invece di 81,99

sconto 15% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Altoparlante da esterni Anker Soundcore Motion Boom con driver in titanio, tecnologia BassUp, impermeabile IPX7, riproduzione 24 h, altoparlante Bluetooth portatile per esterni, campeggio In offerta a 74,99 – invece di 99,99

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 2Pezzi/2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 11/12/13 Pro Max/X/XS/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5/SE 2020 In offerta a 7,64 – invece di 12,99

sconto 41% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo USB C [2Pezzi, 2m] Cavo USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo USB Type-C Ricarica Rapida Caricatore per Samsung S21/S20/S10/S9/S8/A12/A52/A51/A71, Huawei P40/P30/P20, Mi 11 10, OnePlus, Sony In offerta a 6,79 – invece di 13,99

sconto 51% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

SKROSS | 1.302523 | PRO+ USB (AC) | Adattatore Universale da Viaggio – Porte 1 USB Tipo C 3.0A ed 1 tipo A 2,4A – Tensione e Potenza 100V ? 700W / 250V ? 1750W. Protezione Anti Scossa In offerta a 32,8 – invece di 74,9

sconto 56% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

ProCase Custodia per iPad 9.7 2018 6a Generazione/2017 iPad 5a Generazione ? Smart Cover Stand Ultral Leggero Slim,con Cover Posteriore Traslucida Smerigliata per iPad 9,7 pollici ?Oro In offerta a 11,89 – invece di 29,99

sconto 60% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

M-Audio Uber MIC – Microfono USB Professionale con Uscita Cuffie e 4 Figure Polari Selezionabili per Registrazioni in Qualsiasi Situazione + Software In offerta a 75,2 – invece di 119,99

sconto 37% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

LifeProof per Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, Custodia sottile e trasparente resistente a cadute, gamma SEE, Trasparente/Grigio In offerta a 20,6 – invece di 34,99

sconto 41% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Lifeproof Custodia per iPhone 11 Pro Wallet Anti Caduta con Cover Posteriore, Nero In offerta a 23,8 – invece di 49,99

sconto 52% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

ProCase Custodia per iPad 9.7 2018 6a Generazione/2017 iPad 5a Generazione ? Smart Cover Stand Ultral Leggero Slim,con Cover Posteriore Traslucida Smerigliata per iPad 9,7 pollici ?Nero In offerta a 9,76 – invece di 29,99

sconto 67% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Striscia Led Intelligente Meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming In offerta a 36,14 – invece di 56,39

sconto 36% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

meross Wifi Apriporta Garage, Door Opener Apricancello Smart Intelligente, APP Controllo Remoto, interruttore WIFI, Compatibile con SmartThings, Alexa, Google Assistant e IFTTT, Nessun Hub Richiesto In offerta a 34,06 – invece di 49,99

sconto 32% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Umidificatore MINI Ambiente Bambini 320ml Intelligente Silenzioso Modalità Regolabile Autospegnimento, Luce Notturna, Controllo Remoto via App, per Auto Ufficio, meross In offerta a 23,99 – invece di 34,99

sconto 31% – fino a 23 apr 22

Click qui per approfondire

meross Lampadine Smart Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBWW Compatibile con Apple HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, 2 pezzi In offerta a 27,99 – invece di 39,99

sconto 30% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Pillar, 2 Faretti Led Smart, Lampadina GU10 Inclusa, Telecomando Dimmer Switch Incluso, Dimmerabile, con Bluetooth, 2 x 5.5 W, Bianco In offerta a 120,99 – invece di 149,9

sconto 19% – fino a 19 apr 22

Click qui per approfondire

Presa Intelligente Wifi 16A 3680W Smart Plug(Type F) Energy Monitor Protezione Sovraccarico, Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Home e IFTTT, 2pcs In offerta a 23,79 – invece di 33,99

sconto 30% – fino a 23 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Lampadina LED Smart, 2 Pezzi, con Bluetooth, Attacco E14, 5W, Dimmerabile, Bianco In offerta a 74,4 – invece di 99,99

sconto 26% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Lampadina Smart LED, Bluetooth, Dimmerabile, Controllo Vocale, E27, 8W, 1100lm In offerta a 27,6 – invece di 34,9

sconto 21% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Lampadina Smart LED Smart, Bluetooh, Controllo Vocale E27, 13.5W, Dimmerabile, 1600 Lumen, Luce Bianca da Calda a Fredda, Bianco In offerta a 40,2 – invece di 49,9

sconto 19% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Filament ST64, Lampadina a Filamento Connessa, Bluetooh, Controllo Vocale E27, Dimmerabile, 7 W, Luce Bianca da Calda a Fredda In offerta a 32,1 – invece di 39,9

sconto 20% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Runner, Faretto Led Smart, Lampadina GU10 Inclusa, Telecomando Dimmer Switch Incluso, Dimmerabile, Bluetooh, Controllo Vocale 5.5 W, Nero In offerta a 60,2 – invece di 84,9

sconto 29% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

LG SPD7Y Soundbar TV 380W 3.1.2 Canali Meridian con Subwoofer Wireless, Bluetooth, Tecnologia DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Audio Alta Risoluzione, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB – Nero In offerta a 353,38 – invece di 499

sconto 29% – fino a 21 apr 22

Click qui per approfondire

TONOR Lampada ad Anello Grande per Selfie da 12? Luce Rotonda a LED con Supporto Treppiede Remoto Bluetooth con Supporto per Phone per Conferenza/Tiktok/YouTube/Makeup, Compatibile con iOS/Android In offerta a 41,99 – invece di 71,99

sconto 42% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

TONOR PC Microfono USB Cardioide Condensatore per Computer Gioco Mic Plug & Play con Treppiede e Filtro Pop per Registrazione Vocale, Podcasting, Streaming, Video di Youtube per Laptop PC Desktop In offerta a 29,74 – invece di 49,99

sconto 41% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Cuffie wireless Shure AONIC 50 con cancellazione del rumore, eccellente qualità sonora da studio, Bluetooth 5, confortevole design over-ear, 20 h di durata della batteria, facili da usare, Marroni In offerta a 231 – invece di 299

sconto 23% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

TONOR Microfono Dinamico Professionale 4,8m Cavo per DVD/TV/KTV Audio/Risuonatore In offerta a 20,99 – invece di 39,99

sconto 48% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Microfono a Condensatore, TONOR Microfono Professionale Cardioid XLR con Braccio T20, Supporto Antiurto, Filtro Pop per Registrazione, Podcasting, Voice Over, Streaming, Home Studio, YouTube (TC20) In offerta a 54,99 – invece di 100,99

sconto 46% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Microfono wireless, TONOR UHF sistema microfonico portatile in metallo cordless con ricevitore ricaricabile, uscita 1/4″ per amplificatore, sistema PA, macchina da karaoke cantante, 60m (TW-620) In offerta a 45,99 – invece di 78,99

sconto 42% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Linksys WHW0301 Velop Sistema Wifi Mesh Tri-Band per Tutta la Casa, Router/Range Extender Wifi Ac2200 per una Copertura Completa, Copertura fino A 175 M², Filtro Famiglia, Confezione da 1, Bianco In offerta a 127,11 – invece di 179,99

sconto 29% – fino a 21 apr 22

Click qui per approfondire

Elgato Wave:3 – Microfono USB a condensatore premium per streaming, podcast, registrazioni, gioco, home office e videoconferenze, plug&play, muto con tocco e software di mixaggio digitale per Mac, PC In offerta a 129,99 – invece di 169,99

sconto 24% – fino a 25 apr 22

Click qui per approfondire

Elgato Cam Link 4K, scheda di acquisizione esterna, streaming, registrazioni con DSLR, camcorder, webcam in 1080p60, 4K30 per videoconferenze, home office, gaming, su OBS, Zoom, Teams, PC/Mac In offerta a 105,99 – invece di 129,99

sconto 18% – fino a 25 apr 22

Click qui per approfondire

Elgato 4K60 Pro MK.2, scheda acquisizione interna, streaming e registrazione in 4K60 HDR10 con latenza molto bassa su PS5, PS4/Pro, Xbox Serie X/S, Xbox One X, in OBS, Twitch, YouTube, per PC In offerta a 199,99 – invece di 249,99

sconto 20% – fino a 25 apr 22

Click qui per approfondire

Elgato Ring Light – Luce premium, 2500 lumen, morsetto da tavolo e attacco a sfera per streaming, TikTok, Instagram, home office, temperatura e luminosità regolabili con app su Mac, PC, iOS, Android In offerta a 163,99 – invece di 199,99

sconto 18% – fino a 25 apr 22

Click qui per approfondire

Anker Nebula Capsule Max, mini proiettore portatile Wi-Fi, 200 lumen ANSI, HD da 720p nativo, altoparlante da 8 W, proiettore film, immagine da 100 pollici, 4 ore di video, intrattenimento domestico In offerta a 399,99 – invece di 499,99

sconto 20% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

YABER Proiettore WiFi, 6000 Lumens Mini Videoproiettore Portatile 1080P Full HD[Schermo proiezione incluso]Mini Proiettore Wireless Home cinema Portatile per iOS/Android/Laptop/TV Box/PS4 ecc In offerta a 93,49 – invece di 259,99

sconto 64% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

YABER Proiettore 2.4G/5G WiFi, 8500 Lumens Bluetooth Videoproiettore 1080P Proiettore Full HD Supporto 4K[Borsa per proiettore incluso]4D/4P Keystone Correction&Zoom Home Cinema per iOS/Android/PPT In offerta a 173,39 – invece di 469,99

sconto 63% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

ThiEYE Carview 3 Dash Cam Specchietto 10″ 2.5K+1080P Doppia 170° Touchscreen Telecamera GPS per Auto Sensore Sony, Sensore G, Registrazione Loop, Visione Notturna, Monitor Parcheggio e Scheda SD 32GB In offerta a 118,99 – invece di 169,99

sconto 30% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Oral-B Smart 4 45 Spazzolino Elettrico Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, Bluetooth, 1 Testina, Sbiancante Denti, Batteria Litio, Idea Regalo, Design Special Edition, Bianco In offerta a 54 – invece di 99,99

sconto 46% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Samsonite Paradiver Light 15.6 Pollici Zaino Porta PC L, 45 cm, 19 L, Giallo (Yellow) In offerta a 92,93 – invece di 119

sconto 22% – fino a 20 apr 22

Click qui per approfondire

Microsoft 365 Family, fino a 6 persone, 1 Abbonamento Annuale, PC/Mac, SCATOLA In offerta a 54,99 – invece di 99

sconto 44% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A52s 5G Smartphone, Display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, Batteria 4.500 mAh e Ricarica Ultra-Rapida Black [Versione Italiana] In offerta a 289 – invece di 469,9

sconto 38% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Samsung Smartphone Galaxy S21 5G, Display 6.2″ Dynamic AMOLED 2X, 3 fotocamere posteriori, 128 GB, RAM 8GB, Batteria 4000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Grigio (Phantom Gray) In offerta a 569 – invece di 879

sconto 35% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

SAMSUNG Smartphone Galaxy S20 FE 5G, Display 6.5″ Super AMOLED, 3 fotocamere posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 4.500mAh, Hybrid SIM, (2020) [Versione Italiana], Navy (Cloud Navy) In offerta a 419 – invece di 650

sconto 36% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OPPO Reno 7 Smartphone, NFC, AI Tripla fotocamera 64+2+2MP, Display 6.4? 90HZ AMOLED, 4500mAh, Ricarica 33W , RAM 8GB(Esp. 2GB, 3GB, 5GB) ROM 128GB espandibile (1TB), IPX4, Cosmic Black In offerta a 299,99 – invece di 329,99

sconto 9% – fino a 21 apr 22

Click qui per approfondire

Soundcore Anker Life A1 – Auricolari Bluetooth True Wireless, Potente audio personalizzato, 35h, Ricarica wireless, Ricarica rapida USB-C, Grado IPX7, Controllo pulsanti, Nero In offerta a 37,49 – invece di 49,99

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Anker Soundcore Liberty 2 Pro Cuffie True Wireless, auricolari In-Ear Bluetooth con architettura acustica coassiale Astria, 32 ore di riproduzione, equalizzazione personalizzata, ricarica wireless In offerta a 89,99 – invece di 119,99

sconto 25% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi In offerta a 99,99 – invece di 129,99

sconto 23% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC In offerta a 67,99 – invece di 79,99

sconto 15% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Tronsmart 40W Altoparlante Bluetooth 5.0 Cassa, NFC, Pulsanti Touch,Sound Digital 3D Riproduzione di 15 ore, per Telephone, Computer, Laptop In offerta a 59,49 – invece di 79,99

sconto 26% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC – Rosso In offerta a 69,69 – invece di 81,99

sconto 15% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Altoparlante da esterni Anker Soundcore Motion Boom con driver in titanio, tecnologia BassUp, impermeabile IPX7, riproduzione 24 h, altoparlante Bluetooth portatile per esterni, campeggio In offerta a 74,99 – invece di 99,99

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 2Pezzi/2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 11/12/13 Pro Max/X/XS/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5/SE 2020 In offerta a 7,64 – invece di 12,99

sconto 41% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo USB C [2Pezzi, 2m] Cavo USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo USB Type-C Ricarica Rapida Caricatore per Samsung S21/S20/S10/S9/S8/A12/A52/A51/A71, Huawei P40/P30/P20, Mi 11 10, OnePlus, Sony In offerta a 6,79 – invece di 13,99

sconto 51% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

SKROSS | 1.302523 | PRO+ USB (AC) | Adattatore Universale da Viaggio – Porte 1 USB Tipo C 3.0A ed 1 tipo A 2,4A – Tensione e Potenza 100V ? 700W / 250V ? 1750W. Protezione Anti Scossa In offerta a 32,8 – invece di 74,9

sconto 56% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

ProCase Custodia per iPad 9.7 2018 6a Generazione/2017 iPad 5a Generazione ? Smart Cover Stand Ultral Leggero Slim,con Cover Posteriore Traslucida Smerigliata per iPad 9,7 pollici ?Oro In offerta a 11,89 – invece di 29,99

sconto 60% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

M-Audio Uber MIC – Microfono USB Professionale con Uscita Cuffie e 4 Figure Polari Selezionabili per Registrazioni in Qualsiasi Situazione + Software In offerta a 75,2 – invece di 119,99

sconto 37% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

LifeProof per Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, Custodia sottile e trasparente resistente a cadute, gamma SEE, Trasparente/Grigio In offerta a 20,6 – invece di 34,99

sconto 41% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Lifeproof Custodia per iPhone 11 Pro Wallet Anti Caduta con Cover Posteriore, Nero In offerta a 23,8 – invece di 49,99

sconto 52% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

ProCase Custodia per iPad 9.7 2018 6a Generazione/2017 iPad 5a Generazione ? Smart Cover Stand Ultral Leggero Slim,con Cover Posteriore Traslucida Smerigliata per iPad 9,7 pollici ?Nero In offerta a 9,76 – invece di 29,99

sconto 67% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Striscia Led Intelligente Meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming In offerta a 36,14 – invece di 56,39

sconto 36% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

meross Wifi Apriporta Garage, Door Opener Apricancello Smart Intelligente, APP Controllo Remoto, interruttore WIFI, Compatibile con SmartThings, Alexa, Google Assistant e IFTTT, Nessun Hub Richiesto In offerta a 34,06 – invece di 49,99

sconto 32% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Umidificatore MINI Ambiente Bambini 320ml Intelligente Silenzioso Modalità Regolabile Autospegnimento, Luce Notturna, Controllo Remoto via App, per Auto Ufficio, meross In offerta a 23,99 – invece di 34,99

sconto 31% – fino a 23 apr 22

Click qui per approfondire

meross Lampadine Smart Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBWW Compatibile con Apple HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, 2 pezzi In offerta a 27,99 – invece di 39,99

sconto 30% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Pillar, 2 Faretti Led Smart, Lampadina GU10 Inclusa, Telecomando Dimmer Switch Incluso, Dimmerabile, con Bluetooth, 2 x 5.5 W, Bianco In offerta a 120,99 – invece di 149,9

sconto 19% – fino a 19 apr 22

Click qui per approfondire

Presa Intelligente Wifi 16A 3680W Smart Plug(Type F) Energy Monitor Protezione Sovraccarico, Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Home e IFTTT, 2pcs In offerta a 23,79 – invece di 33,99

sconto 30% – fino a 23 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Lampadina LED Smart, 2 Pezzi, con Bluetooth, Attacco E14, 5W, Dimmerabile, Bianco In offerta a 74,4 – invece di 99,99

sconto 26% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Lampadina Smart LED, Bluetooth, Dimmerabile, Controllo Vocale, E27, 8W, 1100lm In offerta a 27,6 – invece di 34,9

sconto 21% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Lampadina Smart LED Smart, Bluetooh, Controllo Vocale E27, 13.5W, Dimmerabile, 1600 Lumen, Luce Bianca da Calda a Fredda, Bianco In offerta a 40,2 – invece di 49,9

sconto 19% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Filament ST64, Lampadina a Filamento Connessa, Bluetooh, Controllo Vocale E27, Dimmerabile, 7 W, Luce Bianca da Calda a Fredda In offerta a 32,1 – invece di 39,9

sconto 20% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Runner, Faretto Led Smart, Lampadina GU10 Inclusa, Telecomando Dimmer Switch Incluso, Dimmerabile, Bluetooh, Controllo Vocale 5.5 W, Nero In offerta a 60,2 – invece di 84,9

sconto 29% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

LG SPD7Y Soundbar TV 380W 3.1.2 Canali Meridian con Subwoofer Wireless, Bluetooth, Tecnologia DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Audio Alta Risoluzione, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB – Nero In offerta a 353,38 – invece di 499

sconto 29% – fino a 21 apr 22

Click qui per approfondire

TONOR Lampada ad Anello Grande per Selfie da 12? Luce Rotonda a LED con Supporto Treppiede Remoto Bluetooth con Supporto per Phone per Conferenza/Tiktok/YouTube/Makeup, Compatibile con iOS/Android In offerta a 41,99 – invece di 71,99

sconto 42% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

TONOR PC Microfono USB Cardioide Condensatore per Computer Gioco Mic Plug & Play con Treppiede e Filtro Pop per Registrazione Vocale, Podcasting, Streaming, Video di Youtube per Laptop PC Desktop In offerta a 29,74 – invece di 49,99

sconto 41% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Cuffie wireless Shure AONIC 50 con cancellazione del rumore, eccellente qualità sonora da studio, Bluetooth 5, confortevole design over-ear, 20 h di durata della batteria, facili da usare, Marroni In offerta a 231 – invece di 299

sconto 23% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

TONOR Microfono Dinamico Professionale 4,8m Cavo per DVD/TV/KTV Audio/Risuonatore In offerta a 20,99 – invece di 39,99

sconto 48% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Microfono a Condensatore, TONOR Microfono Professionale Cardioid XLR con Braccio T20, Supporto Antiurto, Filtro Pop per Registrazione, Podcasting, Voice Over, Streaming, Home Studio, YouTube (TC20) In offerta a 54,99 – invece di 100,99

sconto 46% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Microfono wireless, TONOR UHF sistema microfonico portatile in metallo cordless con ricevitore ricaricabile, uscita 1/4″ per amplificatore, sistema PA, macchina da karaoke cantante, 60m (TW-620) In offerta a 45,99 – invece di 78,99

sconto 42% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Linksys WHW0301 Velop Sistema Wifi Mesh Tri-Band per Tutta la Casa, Router/Range Extender Wifi Ac2200 per una Copertura Completa, Copertura fino A 175 M², Filtro Famiglia, Confezione da 1, Bianco In offerta a 127,11 – invece di 179,99

sconto 29% – fino a 21 apr 22

Click qui per approfondire

Elgato Wave:3 – Microfono USB a condensatore premium per streaming, podcast, registrazioni, gioco, home office e videoconferenze, plug&play, muto con tocco e software di mixaggio digitale per Mac, PC In offerta a 129,99 – invece di 169,99

sconto 24% – fino a 25 apr 22

Click qui per approfondire

Elgato Cam Link 4K, scheda di acquisizione esterna, streaming, registrazioni con DSLR, camcorder, webcam in 1080p60, 4K30 per videoconferenze, home office, gaming, su OBS, Zoom, Teams, PC/Mac In offerta a 105,99 – invece di 129,99

sconto 18% – fino a 25 apr 22

Click qui per approfondire

Elgato 4K60 Pro MK.2, scheda acquisizione interna, streaming e registrazione in 4K60 HDR10 con latenza molto bassa su PS5, PS4/Pro, Xbox Serie X/S, Xbox One X, in OBS, Twitch, YouTube, per PC In offerta a 199,99 – invece di 249,99

sconto 20% – fino a 25 apr 22

Click qui per approfondire

Elgato Ring Light – Luce premium, 2500 lumen, morsetto da tavolo e attacco a sfera per streaming, TikTok, Instagram, home office, temperatura e luminosità regolabili con app su Mac, PC, iOS, Android In offerta a 163,99 – invece di 199,99

sconto 18% – fino a 25 apr 22

Click qui per approfondire

Anker Nebula Capsule Max, mini proiettore portatile Wi-Fi, 200 lumen ANSI, HD da 720p nativo, altoparlante da 8 W, proiettore film, immagine da 100 pollici, 4 ore di video, intrattenimento domestico In offerta a 399,99 – invece di 499,99

sconto 20% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

YABER Proiettore WiFi, 6000 Lumens Mini Videoproiettore Portatile 1080P Full HD[Schermo proiezione incluso]Mini Proiettore Wireless Home cinema Portatile per iOS/Android/Laptop/TV Box/PS4 ecc In offerta a 93,49 – invece di 259,99

sconto 64% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

YABER Proiettore 2.4G/5G WiFi, 8500 Lumens Bluetooth Videoproiettore 1080P Proiettore Full HD Supporto 4K[Borsa per proiettore incluso]4D/4P Keystone Correction&Zoom Home Cinema per iOS/Android/PPT In offerta a 173,39 – invece di 469,99

sconto 63% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

ThiEYE Carview 3 Dash Cam Specchietto 10″ 2.5K+1080P Doppia 170° Touchscreen Telecamera GPS per Auto Sensore Sony, Sensore G, Registrazione Loop, Visione Notturna, Monitor Parcheggio e Scheda SD 32GB In offerta a 118,99 – invece di 169,99

sconto 30% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Oral-B Smart 4 45 Spazzolino Elettrico Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, Bluetooth, 1 Testina, Sbiancante Denti, Batteria Litio, Idea Regalo, Design Special Edition, Bianco In offerta a 54 – invece di 99,99

sconto 46% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Samsonite Paradiver Light 15.6 Pollici Zaino Porta PC L, 45 cm, 19 L, Giallo (Yellow) In offerta a 92,93 – invece di 119

sconto 22% – fino a 20 apr 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).