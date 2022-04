Offerte Amazon 12 aprile fino al 60% su Apple, Kesingotn, Sony, JBL, Razer, House of Marley, Proscenic, Flip

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 512GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 1209,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovo Apple AirPods Max – Celeste In offerta a 399,90 € – invece di 629,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro In offerta a 803,00 € – invece di 939,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning In offerta a 16,99 € – invece di 19,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore duo MagSafe In offerta a 89,99 € – invece di 149,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano In offerta a 127,99 € – invece di 179,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 10 5G 4GB+128GB Gris Dual SIM In offerta a 164,90 € – invece di 185,90 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

LG 24GN53A UltraGear Gaming Monitor 24″ Full HD 1ms, 1920×1080, AMD FreeSync 144Hz, HDMI 1.4 (HDCP 2.2), Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a 149,99 € – invece di 219,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Sandisk Ultra Flair 32 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 8,99 € – invece di 18,99 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO, Scheda Di Memoria Da 64 GB SDXC Fino A 170 MBs, Nero In offerta a 21,99 € – invece di 36,06 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

WD 1TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 46,90 € – invece di 77,70 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Leelbox DVB T2 Decoder Digitale Terrestre H.265 HEVC Main 10 Bit Ricevitore Digitale Terrestre Full HD 1080p MPEG-2/4 Dolby, Supporta HDMI e SCART Multimedia PVR USB WiFi [2in1 Telecomando Universale] In offerta a 19,54 € – invece di 26,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

INIU Caricabatterie Auto USB, [USB C 30W+USB A 30W] 5A PD QC3.0 Ricarica rapida USB C presa usb auto, Caricatore Auto interamente in metallo per iPhone13 12 Samsung S20 Huawei iPad MacBook AirPods In offerta a 8,03 € – invece di 12,99 €

sconto 38% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Syncwire Anello Supporto Telefono Cellulari – Universale Cellulare Anello Metallico Rotazione 360° Gradi Smartphone Ring per iPhone X/XS, XR, 8 7 6s Plus, Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi, LG e Altro In offerta a 10,99 € – invece di 10,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Marvel’s Spider-Man – PlayStation 4 In offerta a 19,48 € – invece di 46,80 €

sconto 58% – fino a scadenza sconosciuta

Svater Catena Luminosa Esterno 11M/36FT G40 Catena di Lampadina con 20 LED Lampadine, Impermeabile Catena Luci Decorative Perfetto per Festa-Giardino-Casa, Decorazioni, Feste, Matrimonio, Natale [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 35,99 € – invece di 35,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Faretto LED RGB Esterno Proiettore, modifica del colore 35W, modalità di strobo personalizzata DIY, colori RGB 12, tempi, telecomando incluso, IP66 impermeabile [Classe di efficienza energetica E] In offerta a 16,14 € – invece di 19,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da tavolo a LED a batteria metallo portatile, dimmerabile, senza fili, con interruttore touch, in RGB, cambia colore, per camera da letto, lettura, lavoro, bar, ristoranti (Grigio) In offerta a 55,24 € – invece di 64,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Confezione da 6 lampadine a LED, con attacco Edison E27, piccole, da 7 W (equivalenti a 60 W), con filamento in vetro trasparente, non dimmerabili [Classe di efficienza energetica E] In offerta a 14,21 € – invece di 16,80 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Weber E-4710 Barbecue Antracite Carrello Nero, Argento In offerta a 179,99 € – invece di 219,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

NOKLEAD Igrometro Termometro per interni – Indicatore digitale con sensore di monitoraggio della temperatura, Portable misuratore di umidità accurato per Ambiente Stanza monitoraggio (Bianco) In offerta a 13,99 € – invece di 17,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Lifewit 15L Borsa Termica Manutenzione di Freddo e Caldo per Uomo/Donna/Bambino Porta Pranzo Cibo Alimentazione per Campeggio Lavoro Scuola (Nero) In offerta a 20,39 € – invece di 23,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Microonde MG23K3614AW Forno Microonde Grill, 23 Litri, 800 W, Grill 1100 W, Bianco In offerta a 95,00 € – invece di 159,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Kensington K62591EU Zaino TripleTrek, per dispositivi da 13.3″, Zaino unisex, si può utilizzare come bagaglio a mano, Sistema di protezione SnugFit per proteggere UltraBook, laptop o notebook In offerta a 50,14 € – invece di 105,48 €

sconto 52% – fino a 13 apr 22

Kensington K64444WW Lucchetto per laptop con chiave NanoSaver, Per laptop ultrasottili con slot di sicurezza Nano, Tecnologia di blocco Cleat & cavo in acciaio al carbonio antitaglio In offerta a 33,14 € – invece di 74,29 €

sconto 55% – fino a 13 apr 22

Kensington K72359Ww Mouse Expert – Mouse Wireless Ergonomico con Trackball, per Pc, Mac E Windows, Design Ambidestro, Tracciamento Ottico, Rotella di Scorrimento & Sfera da 55 Mm, Nero In offerta a 88,21 € – invece di 153,92 €

sconto 43% – fino a 13 apr 22

Kensington Mini-Tastiera Wireless via Bluetooth o USB 3.0, Tastiera Compatta QWERTY IT Multi Device e Dual Wireless, Compatibile con Windows, Mac, iOS e Chrome OS, K75502IT In offerta a 30,40 € – invece di 38,99 €

sconto 22% – fino a 13 apr 22

Kensington Orbit Mouse Wireless (2,4 GHz) con Trackball e Anello di Scorrimento, Tracciamento Ottico e Sicurezza e Crittografia AES, Utilizzabile sia da Mancini che Destrimani – Nero (K70992WW) In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 13 apr 22

Kensington Supporto di Raffreddamento per Laptop SmartFit Easy Riser, Ergonomico (12″-17″) per Windows & Mac, Dell, Toshiba, HP, Samsung, MacBook, Lenovo con Secure Fit e SmartFit, Nero (K52788WW) In offerta a 19,86 € – invece di 30,65 €

sconto 35% – fino a 13 apr 22

Kensington UH1400P Dock Universale Portatile Driverless USB-C 8-in-1, universale, 8 porte, alimentazione fino a 85 W, Ultra HD (singolo 4K a 60 Hz) ad alta risoluzione, plug & play, con cavo In offerta a 71,34 € – invece di 84,69 €

sconto 16% – fino a 13 apr 22

Kensington Docking Station Universale USB3.0 SD3600, K33991WW In offerta a 157,47 € – invece di 348,40 €

sconto 55% – fino a 13 apr 22

Samsung Stampante Laser ML-3310ND 31PPM 1200 DPI LAN FRONTE RETRO (Ricondizionato) In offerta a 114,94 € – invece di 139,00 €

sconto 17% – fino a 13 apr 22

Philips Box UV-C per la Disinfezione di Oggetti, 135 W, Bianco In offerta a 119,99 € – invece di 179,99 €

sconto 33% – fino a 13 apr 22

Philips Lampada da Tavolo UV-C per la Disinfezione di Ambienti, 24 W, Alluminio In offerta a 79,99 € – invece di 119,90 €

sconto 33% – fino a 13 apr 22

Philips Lighting Mini Box UV-C per la Disinfezione di Oggetti, 4W, Bianco In offerta a 44,99 € – invece di 55,00 €

sconto 18% – fino a 13 apr 22

JBL PartyBox 710 Cassa Altoparlante Wireless Bluetooth con Effetti Luce, Speaker Portatile Impermeabile IPX4 per Feste e Karaoke, USB, TWS, AUX, Ingressi Microfono e Strumenti, Nero In offerta a 599,99 € – invece di 799,00 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Sony SRS-XG500 – Cassa Bluetooth portatile e resistente ideale per feste con suono potente, effetti luminosi ed autonomia fino a 30 ore (Nero) In offerta a 329,00 € – invece di 420,00 €

sconto 22% – fino a 13 apr 22

JAM Spun Out Turntable, Giradischi Vinile Bluetooth, Impianto Stereo con Trasmissione a Cinghie, Connettività Bluetooth Integrata, 3 Velocità, Uscita Jack per Cuffie e AUX, Coperchio Antipolvere, Nero In offerta a 104,99 € – invece di 124,99 €

sconto 16% – fino a 13 apr 22

JAM Casse Altoparlanti Bluetooth, 34.4 x 34 x 30.2 cm, Legno In offerta a 92,99 € – invece di 109,99 €

sconto 15% – fino a 13 apr 22

JBL Xtreme 2 Speaker Bluetooth Portatile ? Cassa Altoparlante Bluetooth Waterproof IPX7 ? Con Microfono, Porta USB, JBL Connect+ e Bass Radiator, Fino a 15h di Autonomia, Nero In offerta a 199,99 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 13 apr 22

Blue Blackout Spark SL Microfono a Condensatore XLR con Shockmount Personalizzato, Modello Polare Cardioide, per Registrazione, Broadcast, Podcast, Twitch Gaming Streaming, YouTube Video, Nero In offerta a 177,65 € – invece di 209,00 €

sconto 15% – fino a 13 apr 22

Blue Ember Microfono a Condensatore XLR per la Registrazione e lo Streaming, Capsula Cardioide Personalizzata e Supporto per Microfono, Grigio In offerta a 90,10 € – invece di 109,99 €

sconto 18% – fino a 13 apr 22

Sony WF-1000XM3 – Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 24 ore (Nero) In offerta a 99,99 € – invece di 250,00 €

sconto 60% – fino a 13 apr 22

Sony WH-1000XM3 Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore e Ricarica Rapida, Nero In offerta a 199,99 € – invece di 380,00 €

sconto 47% – fino a 13 apr 22

Sony WH-1000XM4 – Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri e Batteria Fino a 30 ore (Argento, 2020) In offerta a 279,99 € – invece di 380,00 €

sconto 26% – fino a 13 apr 22

Sennheiser Cuffie wireless HD 450SE con Alexa, Bluetooth 5.0 e Cancellazione Attiva del Rumore [Amazon Exclusive], Nero In offerta a 99,00 € – invece di 199,99 €

sconto 50% – fino a 13 apr 22

Sennheiser HD 599 Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero [Esclusiva Amazon] In offerta a 99,00 € – invece di 179,99 €

sconto 45% – fino a 13 apr 22

Sennheiser IE 300 Auricolari in-ear per audiofili: isolamento del suono e trasduttori XWB per un suono bilanciato, cavo rimovibile e ganci auricolari flessibili; 2 anni di garanzia inclusi (neri) In offerta a 182,99 € – invece di 299,00 €

sconto 39% – fino a 13 apr 22

Sony WF-C500G – Auricolari True Wireless, Batteria fino a 20 ore, Compatibile con assistenti vocali, Microfono integrato (Verde) In offerta a 56,99 € – invece di 99,99 €

sconto 43% – fino a 13 apr 22

Razer Blackshark V2 Pro Cuffie da Gioco senza Fili In offerta a 137,99 € – invece di 248,55 €

sconto 44% – fino a 13 apr 22

Razer Opus X : Cuffie wireless a bassa latenza con tecnologia ANC- Bianco ( Mercury) In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino a 13 apr 22

JBL CLUB PRO+ TWS Cuffie In-Ear True Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili con Cancellazione Attiva del Rumore, per Musica, Chiamate e Sport, fino a 24h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 177,90 €

sconto 44% – fino a 13 apr 22

JBL LIVE 300 TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth ? Auricolari con Microfono, Noise Cancelling, Alexa integrata e Assistente Google ? Fino a 20h di Autonomia, Nero In offerta a 84,99 € – invece di 149,00 €

sconto 43% – fino a 13 apr 22

JBL LIVE 650BTNC – Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth, Con Alexa integrata e Assistente Google, Fino a 30h di Autonomia, Colore Blu In offerta a 99,99 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino a 13 apr 22

House Of Marley Uplift 2 Cuffie Auricolari In ear con Cavo, Microfono Integrato, Auricolari con Filo in Tessuto Anti-Aggrovigliamento, Gommini in Gel da 3 Dimensioni, Custodia, Bianco In offerta a 18,50 € – invece di 29,99 €

sconto 38% – fino a 13 apr 22

House of Marley Cuffie Wireless 2 In-Ear con Isolamento Acustico Bluetooth, 9 Ore di Riproduzione con Ricarica Rapida, IPX-4, Microfono Certificato FSC, Taglia Unica, Beige (Rame) In offerta a 29,90 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

House of Marley Positive Vibration XL ANC, Cuffie Bluetooth Over-Ear con ANC, Senza Fili, Durata della Batteria Fino a 35 Ore, Microfono Incorporato e Comandi Volume Integrati, Rame In offerta a 149,99 € – invece di 179,99 €

sconto 17% – fino a 13 apr 22

House Of Marley Exodus ANC, Cuffie Over Ear Wireless con Riduzione del Rumore Regolabile, Auricolare Pieghevoli senza Fili con Bluetooth 5.0, fino a 28 Ore di Autonomia, Microfono Incorporato, Nero In offerta a 185,00 € – invece di 229,99 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

The House of Marley Redemption ANC, Cuffie Wireless con Chip Qualcomm QCC5124 Bluetooth 5.0, IPX4 Impermeabile, Comodo da Indossare, Gommini intercambiabili S-M-L In offerta a 159,99 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

ECOVACS DEEBOT N8+ Robot aspirapolvere 2-in-1 Aspira e Lava,con Stazione di Svuotamento Automatico?Modalità Max+,Pulizia personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo APP & Alexa In offerta a 455,00 € – invece di 599,98 €

sconto 24% – fino a 13 apr 22

ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT N8, 2-in-1 Aspira e Lava,modalità Max+,2300 Pa, Pulizia Personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo App & Alexa (Nuova Versione di OZMO 920) In offerta a 319,00 € – invece di 399,98 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Proscenic A8 Purificatore d’Aria, Depuratore Air Smart con APP , CADR Fino a 220m³/h,55?,Filtro Ioni d’Argento Antibatterico & Antiallergico, Basso Rumore per Casa/Ufficio/Spazio Privato In offerta a 79,00 € – invece di 129,00 €

sconto 39% – fino a 13 apr 22

Proscenic A9 Purificatore d’Aria,Depuratore Air Smart con APP,CADR Fino a 460m³/h,90m²,Filtrazione a 4 Strati, Rimozione Odore Particolare,Polline, Fumo,Polveri per Casa/Ufficio/Spazio Privato In offerta a 139,30 € – invece di 199,00 €

sconto 30% – fino a 13 apr 22

Proscenic M8 PRO Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Robot Navigazione Laser LDS con Svuotamento Automatico, Controllo Smart APP & Alexa per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti In offerta a 374,25 € – invece di 499,00 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Proscenic M8 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti , Robot Navigazione Laser LDS con Mappatura Multipiano, Controllo Smart APP & Alexa per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti In offerta a 246,75 € – invece di 329,00 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Proscenic T22 Friggitrice ad Aria, 5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile,11 Programmi Preimpostati?Rumore Basso?Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Pizza In offerta a 104,25 € – invece di 139,00 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Broadlink – RM4 Mini – Telecomando universale IR audio/video, hub remoto WiFi per la casa intelligente, compatibile con Alexa (RM4 mini) In offerta a 24,74 € – invece di 32,99 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

BroadLink RM4 pro – Telecomando universale IR e RF, apprendimento codici, TV, AC, motori per tende, supporta Alexa In offerta a 37,49 € – invece di 49,99 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Broadlink Smart Home Hub, RM Mini3 Telecomando universale WiFi intelligente IR (a infrarossi), telecomando a infrarossi unico per tutti In offerta a 20,24 € – invece di 26,99 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Broadlink RM4 pro S e set di cavi sensore, hub di controllo remoto IR universale RF con cavo USB Monitoraggio dell’umidità della temperatura Cavo USB, funziona con Alexa, Google Home, IFTTT In offerta a 40,49 € – invece di 53,99 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

BroadLink – RM4 mini – Telecomando intelligente RM4 mini e cavo sensore, hub universale per telecomando IR con monitor temperatura/umidità, cavo USB, compatibile con Alexa, Google Home, IFTTT In offerta a 28,49 € – invece di 37,99 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

FLIR C5 Termocamera professionale potente e compatta con Wi-Fi, misura temperature fino a 400°C (752°F), touchscreen 3,5″, tecnologia brevettata MSX In offerta a 632,99 € – invece di 816,18 €

sconto 22% – fino a 13 apr 22

FLIR ONE iOS Termocamera per iOS, 80 x 60 Risoluzione Termica, Connettore Fulmine , Utente Domestico In offerta a 166,99 € – invece di 254,98 €

sconto 35% – fino a 13 apr 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Offerte ancora attive

Ecco infine l’elenco degli articoli già pubblicati che fanno parte delle Offerte di Primavera e i cui prodotti sono ancora in sconto: