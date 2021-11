Offerte Amazon 13 novembre fino al 50% su Apple, Xiaomi, Bticino, Vimar, Logitech, Nest

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

E per il pre-Black Friday:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2174,28 € – invece di 2349,00 €

sconto 7% – fino al scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (128GB) – bianco In offerta a 779,00 € – invece di 889,00 €

sconto 12% – fino al scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 751,99 € – invece di 819,00 €

sconto 8% – fino al scadenza sconosciuta

Trust Gaming GXT 705W Ryon Sedia Gaming Ergonomica, Progettata per Offrire Ore di Confortevoli Sessioni di Gioco, Bianco In offerta a 112,00 € – invece di 129,63 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Yamaha C20A Soundbar – Cassa Altoparlante TV Compatta con Suono Surround e Subwoofer Integrato per Bassi Profondi – Connettività Bluetooth per lo Streaming di Musica senza Fili, Nero In offerta a 149,90 € – invece di 249,00 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro In offerta a 179,90 € – invece di 258,28 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Bianco In offerta a 59,99 € – invece di 109,99 €

sconto 45% – fino al scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 44,99 € – invece di 84,99 €

sconto 47% – fino al scadenza sconosciuta

Kindle Paperwhite, resistente all’acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, 32 GB – Con pubblicità (generazione precedente – 10ª) In offerta a 89,99 € – invece di 159,99 €

sconto 44% – fino al scadenza sconosciuta

WD 3TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 77,75 € – invece di 77,75 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Sony WF-1000XM4 – Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa, Microfono Integrato per chiamate, Batteria fino a 24 ore (Nero) In offerta a 241,00 € – invece di 280,00 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Valigia Trolley rigido con rotelle girevoli, 68 cm, Nero In offerta a 48,69 € – invece di 64,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Razer Viper Mini Gaming Mouse, Gioco Design Ambidestro, Solo 61 G, Sensore Ottico da 8500 DPI, Cavo Razer SpeedFlex e Illuminazione RGB Chroma, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart, Display LCD TFT 1.4”, Fino a 9 Giorni di Autonomia con una Ricarica, GPS integrato, Monitora 11 Tipologie di Sport, Nero, Versione Italiana In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino al 17 nov 21

Vimar 14594 Plana Comando connesso VIEW Wireless con uscita a rel�, per tapparella con lamelle orientabili e controllo da remoto, doppia tecnologia Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 36 – invece di 42,5

sconto 15% – fino al 21 nov 21

Vimar 19594 Ark� Comando connesso VIEW Wireless con uscita a rel�, per tapparella con lamelle orientabili, controllo da remoto, doppia tecnologia Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 37,7 – invece di 44,5

sconto 15% – fino al 21 nov 21

Vimar 14592 Plana Deviatore connesso VIEW Wireless con uscita a rel�, per lampade, trasformatori e controllo remoto con doppia tecnologia Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 29,8 – invece di 43,3

sconto 31% – fino al 21 nov 21

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, Nessun Hub Richiesto In offerta a 32,99 – invece di 43,99

sconto 25% – fino al 14 nov 21

Presa Intelligente Compatibile con HomeKit, Presa WLAN meross, Spina Smart(Type�F), Compatibile con Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16 A, 2,4 GHz, 2 Pezzi In offerta a 27,74 – invece di 34,99

sconto 21% – fino al 11 nov 21

Striscia LED Intelligente meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming In offerta a 39,09 – invece di 65,99

sconto 41% – fino al 14 nov 21

Logitech G305 K/DA LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Attrezzatura Ufficiale di League of Legends, Sensore HERO, Leggero, Tasti Programmabili, Autonomia 250h, Memoria Integrata – Bianco In offerta a 51,2 – invece di 61,99

sconto 17% – fino al 21 nov 21

Logitech G923 Volante da Corsa e Pedali per PS5, PS4 e PC, UK Inglese Spina di Alimentazione Tipo G, Nero In offerta a 282,1 – invece di 409,99

sconto 31% – fino al 21 nov 21

Google Nest Learning Thermostat 3rd Generation Bianco, Si Controlla Direttamente dallo Smartphone e Ti Aiuta a Risparmiare Energia In offerta a 188,99 – invece di 249

sconto 24% – fino al 18 nov 21

Google Nest Wifi di Seconda Generazione: Sistema Wi-Fi Mesh, Wi-Fi Che Funziona, Fino a 85 m2 di Copertura per Punto, Singola confezione In offerta a 74,99 – invece di 99,99

sconto 25% – fino al 18 nov 21

Cronotermostato settimanale wireless T3R di Honeywell Home In offerta a 76,79 – invece di 98,35

sconto 22% – fino al 18 nov 21

Cronotermostato T3C110AEU Settimanale Cablato T3 di Honeywell Home, Bianco In offerta a 51,92 – invece di 65,57

sconto 21% – fino al 18 nov 21

Honeywell Home DT90A1008 Termostato Ambiente Digitale DT90 In offerta a 26,86 – invece di 39,9

sconto 33% – fino al 18 nov 21

BTicino 366821 Kit Audio 2 Fili bifamiliare con pulsantiera Linea 2000 da Parete e citofono Sprint L2 In offerta a 105 – invece di 140,01

sconto 25% – fino al 18 nov 21

BTicino Kit Videocitofono con Posto Esterno In offerta a 154,99 – invece di 229

sconto 32% – fino al 18 nov 21

BTicino 332353 Videocitofono Aggiuntivo 7 Pollici Effetto Specchio per Kit Videocitofonici 2 Fili, 2,6 x 23,8 x 16,7 cm In offerta a 124,99 – invece di 185,7

sconto 33% – fino al 18 nov 21

BTicino 317013 Kit Videocitofono 2 Fili Monofamiliare, predisposto per Bifamiliare, Display 7 pollici a colori finitura a specchio, Compatibile con telecamera IP 391438 In offerta a 199,99 – invece di 265,9

sconto 25% – fino al 18 nov 21

EZVIZ C3WN Telecamera WiFi Esterno 1080p Nuova Versione Videocamera Sorveglianza da Esterno con Visione Notturna Fino a 30M, Doppia Antenna Wi-Fi, Notifiche in Tempo Reale, IP66, Compatibile con Alexa In offerta a 49,99 – invece di 69,99

sconto 29% – fino al 18 nov 21

EZVIZ ezTube Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p, Videocamera di Sorveglianza con Visione Notturna fino a 30 m, Sistema d’Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile con Alexa In offerta a 51,99 – invece di 99,99

sconto 48% – fino al 18 nov 21

EZVIZ C1 Mini Telecamera di Sorveglianza 1080p, Telecamera WiFi Interno, Compatibile con Alexa, IP Camera per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Visione Notturna In offerta a 29,99 – invece di 39,99

sconto 25% – fino al 18 nov 21

EZVIZ C6W Telecamera wi-fi interno 2K Telecamera Wi-Fi con obiettivo motorizzato 4MP, Visione panoramica a 360�, Visione notturna, Audio Bidirezionale, Compatibilie con Alexa, Rilevamento di persone In offerta a 74,99 – invece di 99,99

sconto 25% – fino al 18 nov 21

EZVIZ ezCube Pro Telecamera 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Wifi ip Camera con Ottima Visione Notturna Avviso del Movimento Audio Bidirezionale Compatibile con Alexa Google Home In offerta a 29,99 – invece di 50

sconto 40% – fino al 18 nov 21

EZVIZ LC1C Telecamera Wi-Fi di Sorveglianza con Luce per Esterno 1080p, Illuminazione Faretti LED 2000 lumen, Sensore PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Nero In offerta a 126,99 – invece di 169,99

sconto 25% – fino al 18 nov 21

Legrand, presa multipla Keor per alimentazione senza interruzioni (impianto UPS), da 600 VA/360 W, a 6 uscite da ciascuna 230 W (prese Schuko), con caricatore USB, 310081 In offerta a 59,99 – invece di 70

sconto 14% – fino al 29 nov 21

Legrand Bticino UPS Gruppo di Continuit� Keor DC, Spina Italiana, 25W, Bianco E Nero In offerta a 44,99 – invece di 54,99

sconto 18% – fino al 29 nov 21

BTicino 3680GBF Multipresa Poker 4 Prese Universali con Interruttore Luminoso e Salvafulmine, 3500 W, 250 V, Nero In offerta a 16,99 – invece di 28,1

sconto 40% – fino al 17 nov 21

BTicino 3680DBF Multipresa Poker, 4 Prese Universali con Interruttore Luminoso e Salvafulmine, 3500 W, 250 V, Bianco In offerta a 16,99 – invece di 28,1

sconto 40% – fino al 17 nov 21

BTicino 3635GB Prolunga Domestica BTRE con Spina 16A, 2 Prese Bipasso, 10/16A e 1 Presa P30 e Interruttore Luminoso, Lunghezza 5 Metri, 3500 W, 250 V, Nero In offerta a 12,1 – invece di 23,2

sconto 48% – fino al 17 nov 21

Bialetti Mokona – Macchina Caff� Espresso, Sistema Aperto, Compatibilie con Capsule Bialetti, Cialde ESE e caff� Macinato, Trasparente Rossa In offerta a 86,99 – invece di 119,9

sconto 27% – fino al 14 nov 21

Bialetti Mokona – Macchina Caff� Espresso, Sistema Aperto (per Macinato, Capsule Bialetti e Cialde), Trasparente/Nera In offerta a 86,99 – invece di 119,9

sconto 27% – fino al 14 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).