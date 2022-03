Offerte Amazon 19 marzo fino al 58% su Apple, Sandisk, WD, Bontec, Otterobox, Honor, Amazfit

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 Pro Max (128GB) – Argento In offerta a 1200,00 € – invece di 1289,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 829,00 € – invece di 939,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 369,00 € – invece di 389,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12/13, iPhone 12/13 Pro, iPhone 12/13 Pro Max e iPhone 12/13 mini) In offerta a 89,99 € – invece di 109,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,99 € – invece di 45,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OPPO A54s Smartphone, AI Triple Camera 50+2+2 MP, 6.52” 60HZ HD+ Batteria da 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile, IPX4, [Versione Italiana], Colore Crystal Black In offerta a 179,99 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 128 GB, fino a 130 MB/s In offerta a 18,55 € – invece di 20,20 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk iXpand Go 128 GB Unità Flash USB per Backup di iPhone e iPad In offerta a 45,99 € – invece di 72,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Flair Unità Flash USB 3.0 da 128 GB, con Rivestimento in Metallo Resistente ed Elegante e Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 20,90 € – invece di 20,90 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WD 4TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 89,90 € – invece di 132,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WD 8TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0 In offerta a 147,92 € – invece di 247,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Combo Touch Custodia con Tastiera per iPad Pro 12,9 pollici (5a gen – 2021), Tastiera Retroilluminata Rimovibile, Trackpad Click-Anywhere, Smart Connector, Layout Italiano QWERTY – Grigio In offerta a 176,99 € – invece di 229,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Keys Tastiera Wireless Illuminata Avanzata, Bluetooth, Digitazione tattile, Tasti Retroilluminati, USB-C, PC/Mac/Laptop Windows/Linux/IOS/Android, Layout Italiano QWERTY – Nero Grafite In offerta a 69,99 € – invece di 78,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità di Download 150Mbps, Modem WiFi con Sim, Batteria Ricaricabile, Nessuna Configurazione Necessaria In offerta a 45,99 € – invece di 48,99 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Wacom OneByWacom Small Tavoletta Grafica con Penna, Compatibile con Windows, Mac, Chromebook – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 32,90 € – invece di 39,90 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Bianco ghiaccio In offerta a 49,99 € – invece di 84,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JETech Cover Compatibile con iPhone 13 6,1 Pollici, Custodia con Assorbimento degli Urti e Anti-Graffio (Trasparente) In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG SN4 Soundbar TV Bluetooth 300W 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Tecnologia DTS Virtual:X, Dolby Digital, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI, Nero In offerta a 119,90 € – invece di 199,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

EasyULT Adattatore USB C a USB 3.0 [4 Pezzi], Adattatore Tipo-C a USB A con OTG Connettore Alta velocità Compatible per Galaxy S8/LG Q8/OnePlus 5T/Honor 9 e Altri Dispositivi USB C (Nero) In offerta a 3,99 € – invece di 4,19 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caricatore USB, Beikell Caricatore USB da Muro a 4 Porte 5A / 25W con Tecnologia Smart-Adaptive di ricarica rapida In offerta a 13,99 € – invece di 14,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

20W iPhone Caricabatterie [certificato Apple MFi] Caricabatterie adattatore USB C con cavo da USB C a Lightning da 2 m compatibile con iPhone SE 2020/12/12 Mini / 11/11 Pro/Xs/XR/X e altro In offerta a 12,74 € – invece di 15,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi MI-BHR4838GL Barra Luminosa da Monitor In offerta a 39,99 € – invece di 47,89 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, Controllo Vocale, Design Elegante & Mi Body Composition Scale 2, Bilancia Pesapersona Digitale, Misurazione Precisa [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 68,98 € – invece di 84,98 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Striscia LED Smart 5m Tapo L920-5, DIY Multicolore Segmentato, WiFi Strisce LED RGBIC Compatibile con Alexa e Google Assistant, Luci LED Adatto per Casa, Bar, Festa, Controllo dall’APP [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 34,98 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Makita DTM52Z 18V Li-ion LXT Brushless Multi-Tool – Batterie e caricabatterie non inclusi In offerta a 188,92 € – invece di 221,10 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

atolla Adattatore USB Ethernet, Adattatore USB Rete 1000 Mbps Gigabit LAN RJ45, Supporta iPad PRO, MacBook PRO/Air, Surface Book, Huawei Matebook, ChromeBook, dell Xps In offerta a 14,44 € – invece di 21,99 €

sconto 34% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

Divoom Ditoo Altoparlante Bluetooth Portatile con Display Pixel Retro, Controllo con Smartphone APP/Tastiere Meccaniche Retroilluminate RGB (bianco) In offerta a 76,49 € – invece di 99,00 €

sconto 23% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

Beelink Mini PC GK Mini with Intel Processor J4125(up to 2.7GHz) Windows 10, 8G LPDDR4/256G SSD Mini Computer,4K UHD,2.4G/5G Dual WiFi,BT4.0,Dual HDMI Ports,Gigabit Ethernet,Mini Desktop Computer In offerta a 220,15 € – invece di 279,00 €

sconto 21% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

Beelink U59 Mini PC Windows 10 con Jasper N5095 Processore (fino a 2,9 GHz) Mini Computer Desktop supporto 8GB DDR4 + 256GB M.2 SSD/Dual HDMI/WiFi 5/ BT4.0/ LAN/ 4K In offerta a 252,00 € – invece di 309,00 €

sconto 18% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

ProCase Cover per iPad 6/ iPad 5/ iPad 9.7?, iPad Air 2 / iPad Air 1(A1893 A1954 A1822 A1823 A1566 A1567 A1474 A1475 A1476), Flessibile Morbida TPU Cover Traslucida Smerigliata Sottile -Blu Marino In offerta a 11,89 € – invece di 18,99 €

sconto 37% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

ProCase Cover per iPad 6/ iPad 5/ iPad 9.7?, iPad Air 2 / iPad Air 1(A1893 A1954 A1822 A1823 A1566 A1567 A1474 A1475 A1476), Flessibile Morbida TPU Cover Traslucida Smerigliata Sottile -Nero In offerta a 11,19 € – invece di 18,99 €

sconto 41% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

ProCase Custodia per iPad Pro 11″ 2021 (3ªGenerazione, A2377, A2459, A2301, A2460), Smart Cover Ultra Sottile Leggero Traslucida Smerigliata con Auto Svegliati/Sonno -Nero In offerta a 10,80 € – invece di 18,99 €

sconto 43% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

ProCase Custodia per iPad Pro 11″ 2021 (3ªGenerazione, A2377, A2459, A2301, A2460), Smart Cover Ultra Sottile Leggero Traslucida Smerigliata con Auto Svegliati/Sonno -Oro Rosa In offerta a 13,59 € – invece di 22,99 €

sconto 41% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

ProCase Custodia per iPad Pro 11″ 2021 (3ªGenerazione, A2377, A2459, A2301, A2460), Smart Cover Ultra Sottile Leggero Traslucida Smerigliata con Auto Svegliati/Sonno -Vino In offerta a 13,59 € – invece di 22,99 €

sconto 41% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

Striscia LED 10M Musicale, ALED LIGHT Nastri LED Bluetooth RGB IP65 Impermeabile 12V, con Controller Bluetooth + Telecomando, Striscia Luminosa LED per Smartphone Android e IOS Controllo APP In offerta a 19,20 € – invece di 39,99 €

sconto 52% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto da Tavolo Per TV LCD LED 26-55″, Support TV Regolazione in Girevole one-touch, Piedistallo TV che Regge fino a 40 Kg, VESA Max 400×400 mm In offerta a 34,84 € – invece di 41,99 €

sconto 17% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto Monitor Braccio con Vassoio per Laptop per Schermo LED LCD da 13 a 27 Pollici, Inclinazione Rotazione Supporto Ergonomico da Tavolo con Morsetto, Dimensioni VESA: 75×75-100×100 mm In offerta a 51,84 € – invece di 64,99 €

sconto 20% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto Piedistallo TV per Schermi TV LED LCD OLEDPlasma da 22-65 pollici, Può Supportare in Sicurezza 50 kg e il Peso Massimo. VESA 800 x400mm In offerta a 22,94 € – invece di 28,99 €

sconto 21% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, Notebook, iMac, W540 x D255 x H104mm In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto TV da Pavimento con Ruote Carrello, Staffa Porta Mobile Supporto per Schermi 23″-60″ Plasma/LCD/LED, Con portata max. 25 kg In offerta a 79,04 € – invece di 91,99 €

sconto 14% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Universale Supporto TV da pavimento per TV da 30-70 pollici LED OLED LCD, Porta TV da Terra Regolabile in Altezza con Ripiani in Vetro Temperato a 2 Livelli Max VESA 600x400mm, Fino a 40KG In offerta a 70,54 € – invece di 86,99 €

sconto 19% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

OtterBox 78-52376 Slim Bundle, Set Cover Antiurto Sottile e Proteggi Schermo in Vetro Temperato Performance Glass, Retro per iPhone Xs Max, Nero In offerta a 20,30 € – invece di 34,99 €

sconto 42% – fino a 27 mar 2022

Click qui per approfondire

OtterBox Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile, Anti Caduta e Minimalista per Apple iPhone 12/12 Pro, Versione Senza Retail Package, Nero In offerta a 18,60 € – invece di 34,99 €

sconto 47% – fino a 27 mar 2022

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 12 mini Custodia Trasparente Resistente a Cadute Sottile, Gamma Symmetry Clear, Trasparente In offerta a 24,10 € – invece di 34,99 €

sconto 31% – fino a 27 mar 2022

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 12 mini, Custodia sottile resistente a cadute, Gamma Sleek, Trasparente – Senza Retail Package In offerta a 16,60 € – invece di 24,99 €

sconto 34% – fino a 27 mar 2022

Click qui per approfondire

HONOR Band 5 Smartwatch, Activity Tracker Braccialetto, impermeabile, IP68, con cardiofrequenzimetro, fitness tracker con contapassi, Rosa In offerta a 33,91 € – invece di 59,00 €

sconto 43% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

HONOR Band 6 – Activity Tracker Sand Gray In offerta a 42,41 € – invece di 79,00 €

sconto 46% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

HONOR Band 6 Orologio-Smartband Fitness Tracker, 1.47″ AMOLED Display, SpO2 Monitor, Cardiofrequenzimetro Contapassi, Durata Della Batteria 14 Giorni, 10 modalità allenamento, Salute delle donne, Rosa In offerta a 42,41 € – invece di 79,00 €

sconto 46% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

Amazfit Bip U Pro Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Alexa Integrato TFT-LCD da 1,43″ Impermeabile 5 ATM, 60 Modalità di Allenamento con GPS, Contapassi, Monitor del Sonno per Sport, Nero In offerta a 59,41 € – invece di 69,90 €

sconto 15% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

Amazfit T-Rex Pro Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Schermo AMOLED da 1,3″, GPS Integrato Impermeabile 10 ATM, 100 Modalità di Allenamento, Durata della Batteria di 18 Giorni, Uomo, Donna, Nero In offerta a 129,90 € – invece di 169,90 €

sconto 24% – fino a 20 mar 2022

Click qui per approfondire

Casio EDIFICE Orologio, Robusta Cassa, 10 BAR, Nero, Uomo con Cinturino in Acciaio Inox EFV-560D-1AVUEF In offerta a 81,00 € – invece di 119,00 €

sconto 32% – fino a 27 mar 2022

Click qui per approfondire

Diesel Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inox DZ1864 In offerta a 92,00 € – invece di 219,00 €

sconto 58% – fino a 27 mar 2022

Click qui per approfondire

Seiko Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inox SUR269P1 In offerta a 143,60 € – invece di 199,00 €

sconto 28% – fino a 27 mar 2022

Click qui per approfondire

Zeppelin Orologio analogico Unisex per Adulti 1 In offerta a 229,50 € – invece di 279,00 €

sconto 18% – fino a 27 mar 2022

Click qui per approfondire

LEGO Art Progetto d’Arte – Creiamo Insieme, Mattoncini per Costruzioni, Lavoretti Creativi per Bambini e Adulti, 21226 In offerta a 83,00 € – invece di 119,99 €

sconto 31% – fino a 27 mar 2022

Click qui per approfondire

LEGO Technic Ford F-150 Raptor Furgone Pick-up, Set Costruzioni Avanzato per Adulti, Modellino Auto da Costruire, 42126 In offerta a 88,40 € – invece di 139,99 €

sconto 37% – fino a 27 mar 2022

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).