Offerte Amazon 22 dicembre fino al 48% su Apple, Samsung, Kingston, Audio Technica, Yamaha, Arlo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo per 7 giorni

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi con 64GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 149,00 € – invece di 169,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 859,00 € – invece di 959,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 639,00 € – invece di 729,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1449,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1179,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio blu In offerta a 1169,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 (128 GB) – nero In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 699,00 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 9 GPS 41mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua

In offerta a 399,00 € – invece di 459,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 489,00 €

sconto 12% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 239,00 € – invece di 319,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 239,00 € – invece di 289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 95,00 € – invece di 119,00 €

sconto 20% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65,00 € – invece di 85,00 €

sconto 22% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri In offerta a 178,00 € – invece di 205,00 €

sconto 13% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 119,00 € – invece di 135,00 €

sconto 11% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 99,00 € – invece di 109,00 €

sconto 8% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 107 € – invece di 149,00 €

sconto 28% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 279,00 €

sconto 11% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Samsung MU-PC1T0T/WW T7 – SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio

In offerta a 88,50 € – invece di 159,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB 3.2 Gen 1 DTXM/128GB – con cappuccio removibile (Nero + Rosso)

In offerta a 11,47 € – invece di 15,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk 128GB Extreme PRO scheda microSDXC + adattatore SD + RescuePro Deluxe, fino a 200 MB/s, con prestazioni app A2 UHS-I Class 10 U3 V30

In offerta a 30,00 € – invece di 47,26 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung MU-PC1T0T/WW T7 – SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio

In offerta a 88,50 € – invece di 159,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Audio-Technica AT-LP60XBT – Giradischi completamente automatico con trasmissione a cinghia e connessione Bluetooth, Nero

In offerta a 196,65 € – invece di 229,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fender Ampli Combo per Chitarra Frontman 10G – L’ampli ideale per esercitarsi, perfetto per la chitarra elettrica

In offerta a 69,90 € – invece di 94,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JYX Casse karaoke con 2 microfoni wireless, Altoparlante portatile Bluetooth per Casse karaoke completo con supporto per controllo bassi/alti TF/USB, AUX IN, FM, REC

In offerta a 140,05 € – invece di 148,99 €

sconto 6% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ibiza – PORT10VHF-BT – Altoparlante portatile da 10″/500W MAX con 2 microfoni (cablati e VHF), telecomando e copertura protettiva – Bluetooth, USB, SD – Durata della batteria da 5 a 7h

In offerta a 156,49 € – invece di 229,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Yamaha Digital Keyboard PSR-F52, Tastiera Digitale Compatta per Principianti con 61 Tasti, 144 Voci Strumentali e 158 Stili di Accompagnamento

In offerta a 89,00 € – invece di 118,34 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RockJam Macchina per karaoke da discoteca RockJam con due microfoni – Nero

In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Arlo Essential Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili, 1080p HD, 130° Visione Notturna, Sirena, Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Prova Arlo Secure Inclusa, 1 Telecamera, Nera

In offerta a 89,99 € – invece di 149,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

roborock S8 Pro Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Svuotamento/Lavaggio/Asciugatura/Pulizia Della Stazione/Rabbocco Automatico, Reattivo 3D, 6000Pa

In offerta a 1111,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 26% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo P125M Matter Presa Smart Italiana, Monitoraggio Energia, WiFi Intelligente Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Vocale e Remoto, Tempo di Preselezione

In offerta a 12,99 € – invece di 14,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Energizer Alkaline Power AAA, 32 Pack AMZ,

In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Daily Collection Bollitore in Metallo Elettrico, 1,7 L, Coperchio a Molla, Spia Luminosa, Resistenza piatta, Filtro con micro-trama, Tecnologia di controllo Strix, Acciaio Inox (HD9350/90)

In offerta a 32,99 € – invece di 49,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bonsenkitchen Macchina per Sottovuoto Alimenti, Macchina per Sottovuoto per Alimenti Freschi e Secchi, Vuoto Esterno, Bianco VS2000

In offerta a 37,99 € – invece di 37,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

adidas Entrada 22 Sweat Hoodie, Felpa con Cappuccio Uomo

In offerta a 23,99 € – invece di 40,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Cappello Bluetooth Idee Regalo Uomo – Cappello Uomo Donna Invernali, Berretto Bluetooth 5.0 Musica Cappello Migliori Regali Natale, Cappello Sportivo da Esterno Campeggio Sci, Ultra Morbidi Lavabili

In offerta a 9,90 € – invece di 18,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

DANISH ENDURANCE Cappello Lana Merino, Berretto Beanie in Maglia Termica, da Uomo e Donna

In offerta a 20,60 € – invece di 27,95 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Altre Offerte