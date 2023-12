Offerte Amazon 21 dicembre fino al 65% su Apple, Motorola, Samsung, Kingston, Xiaomi, Ugreen

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo per 7 giorni

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi con 64GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 149,00 € – invece di 169,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 859,00 € – invece di 959,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 639,00 € – invece di 729,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1449,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1179,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio blu In offerta a 1169,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 (128 GB) – nero In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 699,00 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 489,00 €

sconto 12% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 239,00 € – invece di 319,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 239,00 € – invece di 289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 95,00 € – invece di 119,00 €

sconto 20% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65,00 € – invece di 85,00 €

sconto 22% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri In offerta a 178,00 € – invece di 205,00 €

sconto 13% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 119,00 € – invece di 135,00 €

sconto 11% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 99,00 € – invece di 109,00 €

sconto 8% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 107 € – invece di 149,00 €

sconto 28% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 279,00 €

sconto 11% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Motorola moto g84 5G, Cellulare, Display 6.55 Pollici pOLED FHD+ 120 Hz, 50+8 MP, 5G, 5000 mAh, Ricarica 30W, 12/256 GB, Dual SIM, IP52, NFC, Android 13, Cover Inclusa, Marshmallow Blue

In offerta a 229,99 € – invece di 299,90 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Soundbar HW-Q990C/ZF Serie Q, 22 Speaker, Wireless Dolby Atmos, Audio a 11.1.4 Canali, Q-Simphony, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Black 2023

In offerta a 1009,00 € – invece di 1489,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GBSP Scheda microSD Classe 10, senza Adattatore SD, 128 GB

In offerta a 11,05 € – invece di 18,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

UGREEN Supporto di Ricarica Magnetico 2 in 1, Stazione di Ricarica Wireless Caricabatterie iPhone con Cavo USB-C Compatibile con iPhone 15/14/ 13/12 Serie, AirPods 3, 2

In offerta a 34,49 € – invece di 45,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno Tapo C100, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento, Bianco

In offerta a 19,99 € – invece di 28,99 €

sconto 31% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mijia Compressore Aria Portatile 2, Portable Electric Air Compressor 150 PSI 2000mAh, Nuovo 2023 Portable Air Pump, 6 modalità Mini Compressore Lampada LED per Auto,Bici,Moto,Scooter,Pallone

In offerta a 49,99 € – invece di 56,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Meross Ciabatta WiFi Smart Alexa, 4000W Multipresa Controllo Intelligente con 4 Schuko 4 Porte USB, Riduzione Consumo Elettrica, Protezione da Sovraccarico Compatibile con Alexa, Google Home

In offerta a 35,99 € – invece di 44,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic ’23

Click qui per approfondire

ESR Cover con Cavalletto Magsafe, Compatibile con iPhone 15 PRO Max, Custodia con Halolock, Protezione di Livello Militare, Supporto ad Anello per la Fotocamera Integrato,Trasparente

In offerta a 18,40 € – invece di 23,99 €

sconto 23% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

JETech Cover Opaca per iPhone 13 6,1 Pollici, Protezione Anticaduta Antiurto di Grado Militare, Custodia Posteriore Glassata Traslucida, Anti-Impronte (Nero)

In offerta a 11,39 € – invece di 17,99 €

sconto 37% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

Lexar 128 GB Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore A1, U3, C10, V30, SD Card

In offerta a 10,25 € – invece di 29,99 €

sconto 66% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

Aigostar – Faro led esterno con pannello solare,50W,luce bianca 6500k.Grado di Protezione IP66, Lunghezza del cavo 2M.

In offerta a 26,07 € – invece di 44,99 €

sconto 42% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

Aigostar – Lampadina LED GU10 8W, Luce Bianca Fredda 6500K 640 Lumen, Angolo a Fascio 100-120 Gradi, Nessun Sfarfallio, Pacco da 5

In offerta a 13,03 € – invece di 23,99 €

sconto 46% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

Aigostar – Faro led esterno con pannello solare,100W,luce bianca 6500k.Grado di Protezione IP66, Super luminosa ,Lunghezza del cavo 2M

In offerta a 38,34 € – invece di 69,99 €

sconto 45% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

Aigostar – Faro led esterno con pannello solare,200W.Due modalità: faretto a sensore di movimento e sensore crepuscolare. Faretto led solare con telecomando,luce Freddo 6500K, Impermeabile IP65.

In offerta a 49,08 € – invece di 125,99 €

sconto 61% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

Aigostar – Faretto led esterno con pannello solare,200W, luce bianca 6500k. Super luminosa faro con pannello solare. Grado di Protezione IP65/IK08, Faretto solare con telecomando è funzione timer.

In offerta a 40,26 € – invece di 95,99 €

sconto 58% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

Reolink 12MP Kit Videosorveglianza Poe, NVR 8CH 2TB e 4X Telecamera Esterno Interno con Faretto, Rilevamento di Persona/Veicolo/Pet, Audio Bidirezionale, Sistema Espandibile a 12TB, RLK8-1200D4-A

In offerta a 678,29 € – invece di 959,99 €

sconto 29% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

AKASO EK7000 Action Cam 4K 30FPS con Scheda di Memoria MicroSDXC da 64GB, WiFi 20MP Fotocamera Subacquea, Videocamera Stabilizzata Caricabatterie con 2 Batterie, Angolo di 170°

In offerta a 60,79 € – invece di 106,99 €

sconto 43% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

AKASO Brave 7 Action Cam 4K 30FPS 20MP, IPX8 Fotocamera Subacquea Stabilizzata, Impermeabile Videocamera con Comando Vocale, Grandangolare, Doppio Touchscreen

In offerta a 148,19 € – invece di 239,99 €

sconto 38% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

ThermoPro TP53 Termometro Igrometro Interno Misuratore di Umidità e Temperatura Ambiente Digitale Termoigrometro Professionale per Casa con Tocca Retroilluminazione

In offerta a 12,00 € – invece di 19,99 €

sconto 40% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

ThermoPro TP53 Termometro Igrometro Interno Misuratore di umidità e Temperatura Ambiente Digitale Termoigrometro Professionale per Casa con Tocca Retroilluminazione, 2 Pacchi

In offerta a 22,24 € – invece di 36,99 €

sconto 40% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

ThermoPro TP49-2 Piccolo Igrometro Digitale Termometro Interno Termometro Dell’atmosfera Monitor di Temperatura e Umidometro per il Comfort Home Office Termometro di Rettile, 2 Pezzi

In offerta a 14,53 € – invece di 21,99 €

sconto 34% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

MATEIN Borsa Accessori Elettronici, da Viaggio Custodia Cavi, Organizzatore Grande per Caricatore Portatile, Chiavetta USB, Auricolare, Power Bank, Hard Disk, Scheda SD, 2 Strati, Nero

In offerta a 14,53 € – invece di 25,99 €

sconto 44% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

MATEIN Zaino Uomo, Zaino Porta PC 15,6 Pollici con Caricatore USB Zaino da lavoro, Zaino per PC Portatile Impermeabile Zaino per Laptop, Computer, Notebook, Scuola, Viaggio Regalo Uomo & Donna, Blu

In offerta a 36,77 € – invece di 51,99 €

sconto 29% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

Seven Trolley Fit Seven Pinkshade, Blu, 35 Lt, 2 in 1 Zaino con Sollevamento Spallacci Per Uso Trolley, Scuola y Viaggio

In offerta a 60,00 € – invece di 92,90 €

sconto 35% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

Seven Astuccio Scuola 3 Zip, Rosa, Glamheart Girl, Accessoriato con Matite, Penne e Pennarelli, Accessori Scuola, Accessori Zaino, Scuola e Tempo Libero, Bambine e ragazze

In offerta a 22,50 € – invece di 32,90 €

sconto 32% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

Seven Trolley New Tech, 3 In 1 Zaino Sganciabile, Scuola e Tempo Libero, Zaino Bambini e ragazzi, Rosso e Nero

In offerta a 77,50 € – invece di 109,90 €

sconto 29% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

Proscenic WashVac F20 3-In-1 Aspirapolvere Senza Fili,Lavapavimenti,Serbatoio dell’Acqua 1L e Batteria Rimovibile, APP& Assistente Vocale,Pulizia per Superfici Asciutti o Bagnati,Colore Grigio

In offerta a 239,00 € – invece di 369,00 €

sconto 35% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 Pezzi, Bianco

In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 31 dic ’23

Click qui per approfondire

Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action, 12 Testine, Adatto per Buca delle Lettere

In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino a 31 dic ’23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, 3 Testine, 2 Spazzolini, 1 Custodia da Viaggio, Nero e Rosa, Idea Regalo

In offerta a 199,99 € – invece di 429,99 €

sconto 53% – fino a 31 dic ’23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 7N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, Ricarica Rapida, Bianco

In offerta a 169,99 € – invece di 299,99 €

sconto 43% – fino a 31 dic ’23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, 7 Modalità, 1 Testina, 1 Spazzolino, 1 Custodia da Viaggio, Nero, Idea Regalo

In offerta a 219,99 € – invece di 399,99 €

sconto 45% – fino a 31 dic ’23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 7N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Ricarica Rapida, 2 Testine, 1 Custodia da Viaggio, Blu

In offerta a 169,99 € – invece di 299,99 €

sconto 43% – fino a 31 dic ’23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, 7 Modalità, 1 Testina, 1 Spazzolino, 1 Custodia da Viaggio, Rosa, Idea Regalo

In offerta a 219,99 € – invece di 399,99 €

sconto 45% – fino a 31 dic ’23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, 7 Modalità, 1 Testina, 1 Spazzolino, 1 Custodia da Viaggio, Blu, Idea Regalo

In offerta a 219,99 € – invece di 399,99 €

sconto 45% – fino a 31 dic ’23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).