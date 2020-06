Offerte Amazon 26 giugno fino al 59%: GoPro, MacBook, iPhone Pro, Ecovacs, Belkin

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Lo sapete? Sono ancora attive alcune delle offerte segnalate nei giorni scorsi sui prodotti Samsung, tado, D-Link, SanDisk, Apple, Huawei e quelle sui Monopattini Xiaomi, e-bike Nilox, Philips, iRobot, Eastpak. Sono inoltre ancora attivi i Samsung Days, i SanDisk Days e gli iRobot Days: non fatevele sfuggire!

Aspirapolvere Robot, ECOVACS DEEBOT OZMO 905, Laser, Aspira e Lava 2in1, Incremento aspirazione, Barriere virtuali, modalità Personalizzata, Comando Tramite App e Alexa, per Tutti i Tipi di Pavimento In offerta a € 279,98 – sconto 20%

– fino al 26 giugno

Neewer NW-565EX-C-TTLSlave Flash Speedlite con Flash Diffusore per Canon e altri Modelli Canon DSLR In offerta a € 36,03 – sconto 26%

– fino al 26 giugno

AUKEY Cavo Lightning (1m – 2 Pezzi) Nylon [Apple MFi Certificato] Ideale per Giocare i Giochi Cavo iPhone per iPhone 11/8 / 8 Plus, iPad e d’Altri Dispositivi Apple In offerta a € 12,99 – sconto 24%

– fino al 26 giugno

Bosch Avvitatore Elettrico IXO (6a Generazione, Ricaricabile con Cavo Micro-USB, Controllo Velocità Variabile, In Valigetta, Verde) In offerta a € 41,99 – sconto 30%

– fino al 26 giugno

Eono by Amazon – Organizzatori da Viaggio a Compressione, Organizer per Valigie, Organizer Valigia Set, Cubo di Viaggio, Cubi di Imballaggio, Compression Packing Cube, Navy, 4 Set In offerta a € 23,79 – sconto 15%

– fino al 26 giugno

Bilancia Cucina Digitale, Etekcity Bilancia da Cucina Elettronica in Acciaio Inossidabile 5kg/ 11lb con Ciotola Rimovibile, Funzione Tare, Timer Allarme, Indicatore Temperatura, Display LCD, Argento In offerta a € 16,99 – sconto 58%

– fino al 26 giugno

Belkin BSV103VF Surge Cube Protezione dalle Sovracorrenti fino a 306 Joules, con 1 Presa e 2 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 2.4 A, Bianco In offerta a € 14,99 – sconto 40%

– fino al 26 giugno

FARMAMED Termometro Digitale Infrarossi Frontale senza contatto, fronte, ambiente, oggetti, Display Retroilluminato a 3 colori, adatto per neonati, bambini e adulti In offerta a € 55,67 – sconto 20%

– fino al 26 giugno

Striscia LED 10m, GLIME Strisce LED RGB Impermeabile con Telecomando per TV Stanza Festa Balcone Bar [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 25,49 – sconto 29%

– fino al 26 giugno

GoPro HERO8 Black – Fotocamera digitale impermeabile 4K con stabilizzazione ipersfondata, touch screen e controllo vocale – Streaming live HD, 12 MP In offerta a € 299,99 – sconto 30%

– fino al 28 giugno

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale In offerta a € 24,99 – sconto 38%

– fino al 28 giugno

Apple MacBook Air (13″, Processore Intel Core i5 quad‑core di decimo generazione a 1,1GHz, 8GB RAM, 512GB) – Argento In offerta a € 1.339,00 – sconto 12%

– fino al 28 giugno

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 240 GB, Velocità di Lettura fino a 530 MB/s, 2,5″, Sata III In offerta a € 34,50 – sconto 59%

– fino al 28 giugno

Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) – Oro In offerta a € 999,00 – sconto 22%

– fino al 28 giugno

Philips Lighting White Starter Kit E27 con 1 Bridge e 2 Lampadine White Connesse Incluse, 9 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 49,90 – sconto 38%

– fino al 28 giugno

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

