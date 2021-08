Offerte Amazon 27 agosto fino al 70%: Apple, Trascend, Sandisk, Lifeproof, Seven, Sabrent

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

Sono ancora valide queste promozioni

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

AVM FRITZ! 2400 Ripetitore / estensore segnale WiFi AC+N (Dual Band fino a 1.733 MBit/s a 5GHz + 600MBit/s a 2,4 GHz), Bianco

In offerta a 78,39 € – invece di 89,99 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

WD 2TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0

In offerta a 58,40 € – invece di 118,85 €

sconto 51% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Tab A7 Tablet, Display 10.4″ TFT, 32GB Espandibili fino a 1TB, RAM 3GB, Batteria 7.040 mAh, WiFi, Android 11, Fotocamera posteriore 8 MP, Dark Gray [Versione Italiana]

In offerta a 179,08 € – invece di 239,90 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo

In offerta a 119,00 € – invece di 179,00 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Meliconi Control TV.1 Telecomando Universale, per TV standard e per Smart TV

In offerta a 9,37 € – invece di 10,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi;

In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

sconto 26% – fino al scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 512GB) – Argento (3ª generazione)

In offerta a 1080,32 € – invece di 1229,00 €

sconto 12% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm)

In offerta a 8,99 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Arlo Essential Spotlight, 3 Telecamere di videosorveglianza WiFi senza fili, Faro e Sirena integrati, Visione Notturna a Colori, 1080p, Audio 2 vie, Interno ed Esterno, non richiede Base Arlo, Bianco

In offerta a 247,99 € – invece di 365,35 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Amazon Brand – Eono Supporto Tablet Regolabile, Universale Stand Porta Cellulare da Tavolo Dock per iPad Pro 9.7/10.5/11/12.9, Air Mini 2 3 4, Galaxy Tab, iPhone 12 11, Altri 5″-13″ Tablets – Nero In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 29 ago 21

Amazon Brand – Eono Supporto per Apple Watch, Stazioni di Ricarica : Notturno Stand Dock Gestione Cavi per Apple Watch Series SE, 6, 5, 4, 3, 2, 1, iWatch 44mm / 42mm / 40mm / 38mm – Argento In offerta a 9,29 € – invece di 10,99 €

sconto 15% – fino al 29 ago 21

Transcend Unità a Stato Solido Interna PCIe Gen 3×4 MTE220S, M.2 NVMe TS256GMTE220S, 256 GB, Con DRAM Cache In offerta a 45,50 € – invece di 51,98 €

sconto 12% – fino al 5 set 21

Transcend Hard Disk Esterno Portatile StoreJet SJ25M3 USB 3.1 Gen 1 1TB – TS1TSJ25M3S In offerta a 43,70 € – invece di 49,99 €

sconto 13% – fino al 5 set 21

Transcend TS256GJDL130 JetDrive Lite 130 Carta di Espansione da 256 GB per MacBook Air 13” Fine 2010 – 2017 In offerta a 45,50 € – invece di 58,98 €

sconto 23% – fino al 5 set 21

SanDisk MAX Endurance Scheda microSDHC 32 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, 15.000 ore di Endurance In offerta a 14,99 € – invece di 15,97 €

sconto 6% – fino al 29 ago 21

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 32 GB SDHC fino a 300 MB / s, UHS-II, Classe 10, V90, U3 In offerta a 54,99 € – invece di 67,99 €

sconto 19% – fino al 29 ago 21

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30 In offerta a 104,99 € – invece di 130,27 €

sconto 19% – fino al 29 ago 21

SanDisk iXpand Luxe Unità Flash 64 GB, 2-in-1 Lightning e connettori USB Type-C per iPhone e iPad In offerta a 41,99 € – invece di 52,70 €

sconto 20% – fino al 29 ago 21

Sabrent Rocket 4 Plus SSD Interno M.2 NVMe PCIe 4.0 Gen4 da 2TB Unità di Memoria a Stato Solido R/W 7100/6600MB/s (SB-RKT4P-2TB) In offerta a 399,49 € – invece di 449,99 €

sconto 11% – fino al 29 ago 21

Sabrent HUB 36W 7-Port USB 3.0 con interruttori di Alimentazione individuali e LED Include Un Adattatore di Alimentazione 36W 12V/3A (HB-BUP7) In offerta a 33,14 € – invece di 38,99 €

sconto 15% – fino al 29 ago 21

Sabrent Case USB 3.2 Tipo C Tool-Free per SSD M.2 NVMe PCIe e SATA (EC-SNVE) In offerta a 28,04 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino al 29 ago 21

SABRENT Box Case Adattatore da SSD M.2 [NGFF] a USB 3.0 / SATA III da 2,5” in Alluminio (EC-M2CU) In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino al 29 ago 21

Sabrent Mouse Ottico da Viaggio Mini USB, con Cavo Retrattile In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino al 29 ago 21

realme 8 5G Smartphone, Processore 5G Dimensity 700, Display fluido a 90 Hz, Grande batteria da 5.000 mAh, Fotocamera da 48 MP con modalità Nightscape, Dual Sim, NFC, 4+64GB, Nero (Supersonic Black) In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino al 27 ago 21

realme 8 Pro Smartphone, Ultra Quad Camera da 108 MP, Display Super AMOLED da 16,3 cm (6,4″), Ricarica SuperDart da 50W, Grande batteria da 4.500 mAh, Dual Sim, NFC, 6+128GB, Infinite Black In offerta a 219,00 € – invece di 279,00 €

sconto 22% – fino al 27 ago 21

realme Buds Air 2 Cuffie Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, TWS Auricolari Senza Fili con Latenza ultra bassa a 88 ms, Driver Bass Boost Hi-Fi da 10 mm, IPX5 Impermeabili, 25H Playtime In offerta a 35,00 € – invece di 49,83 €

sconto 30% – fino al 27 ago 21

YEELIGHT, Staria Lampada da tavolo Pro, EU-Version In offerta a 66,10 € – invece di 79,35 €

sconto 17% – fino al 10 set 21

ESR Cover Compatibile con iPhone XS,X, Custodia Protettiva in Vetro Temperato 9H, Asseconda Il Vetro Retrostante, AntiGraffio, Cornice Paraurti in Silicone Morbido, Antiurti In offerta a 9,76 € – invece di 9,99 €

sconto 2% – fino al 27 ago 21

ESR Slim Cover Compatibile con iPad Air 4 (2020) 10.9″ [Due Modi di Piegatura e inclinazione] [Custodia Posteriore Morbida in TPU] Serie Rebound – Nero In offerta a 11,46 € – invece di 13,49 €

sconto 15% – fino al 27 ago 21

LifeProof per iPhone 12, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Nero In offerta a 52,90 € – invece di 63,64 €

sconto 17% – fino al 14 set 21

LifeProof per iPhone Xs Max, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Nero In offerta a 10,90 € – invece di 35,95 €

sconto 70% – fino al 14 set 21

LifeProof per iPhone 12 mini, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Viola In offerta a 52,90 € – invece di 79,99 €

sconto 34% – fino al 14 set 21

Neewer – Sfondo fotografico pieghevole in mussola 100%, Bianco, 1.8 x 2.8 m In offerta a 16,56 € – invece di 19,99 €

sconto 17% – fino al 27 ago 21

Neewer 10084194 – Sfondo fotografico pieghevole in mussola 100%, Grigio, 1.8 x 2.8 m In offerta a 20,39 € – invece di 23,99 €

sconto 15% – fino al 27 ago 21

Neewer 10083673 Photo Studio Fondale pieghevole 100% puro di mussola Sfondo per fotografia, video e televisione 3 x 6 M, Verde In offerta a 41,59 € – invece di 50,99 €

sconto 18% – fino al 27 ago 21

Neewer 3x6m Studio Fotografico Professionale 100% Mussolina Pura Fondale Sfondo Pieghevole per Fotografia, Video e Televisione (SOLO sfondo) – Bianco In offerta a 39,46 € – invece di 51,99 €

sconto 24% – fino al 27 ago 21

Neewer NW-700 – Microfono Professionale a condensatore kit + 48 V alimentazione Phantom, con caricabatteria e un cavo audio per Microfono a Condensatore XLR, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 48,99 €

sconto 18% – fino al 27 ago 21

Neewer Supporto Sospeso di Microfono a Forma Forbici con Antivibrazione e Cavo XLR Maschio a Femmina Incorporato In offerta a 17,84 € – invece di 21,99 €

sconto 19% – fino al 27 ago 21

Neewer® fotografia 4 rulli da parete, sistema di supporto per fondale manuale, con due (2) quadruplo ganci, Six (6) espandere bars, tre (3) catene, dieci (10) viti morsetto In offerta a 97,74 € – invece di 105,99 €

sconto 8% – fino al 27 ago 21

Outsunny PawHut Trasportino Zaino per Cani e Gatti con Tasche Laterali, Maniglia Telescopica e Ruote, 42x25x55cm, Rosso In offerta a 27,16 € – invece di 33,95 €

sconto 20% – fino al 27 ago 21

UMAMI Premium Bento Lunch Box per Adulti/Bambini con Vaschetta Condimento & 3 Posate, Porta Pranzo Ermetico a 2 Scomparti – Pasti A Ufficio /A Lavoro – Zero Waste – Microonde e Lavastoviglie – No BPA In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 27 ago 21

Amazon Brand – Umi Set di 3 Accessori Bagno, Porta Carta Igienica, Portasciugamani e Ganci, Supporto della Carta Igienica per Bagno Cucina, Autoadesivo, Nero In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino al 27 ago 21

piero guidi Tote Bag, Borsa a Spalla Donna, Rosso (Bordeaux), 33x33x12 cm (W x H x L) In offerta a 64,20 € – invece di 88,41 €

sconto 27% – fino al 5 set 21

Endoscopio a Doppio Lente, YINAMA 1080P HD Telecamere di Ispezione 4.3 Pollice, Schermo LCD Boroscopio Snake Telecamera Impermeabile, 6 LED, Cavo Semirigido, Scheda TF da 32 GB Strumenti (5M) In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino al 27 ago 21

Anmossi Lampadina LED E27,Lampadine Mais12W Equivalenti a 100W Incandescenza,Bianca Calda 3000K,1200Lm,Non Dimmerabile,Lampadina Filettata Edison,E27 Illuminazione LED,4 Pezzi In offerta a 14,44 € – invece di 17,99 €

sconto 20% – fino al 27 ago 21

Auricolari Bluetooth, Bluedio Ei Cuffie Bluetooth 5.0 Senza Fili Auricolari Wireless in Ear con Custodia da Ricarica 40 Ore, Controlli Touch, Mini Cuffie con Mic per Sport, Lavoro, Viaggio, Bianco In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 27 ago 21

Amazon Brand – Eono Binocolo Professionale Potente 10×42 – STD1042A In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino al 27 ago 21

IMusicPack Seven, Nero, Con Cuffie Stereo incluse, Scuola e Tempo Libero In offerta a 31,60 € – invece di 33,76 €

sconto 6% – fino al 5 set 21

Trolley Tech Yub Graffiti, 2in1, Zaino staccabile, Rosa, 34 Lt, Scuola & Viaggio In offerta a 85,90 € – invece di 101,02 €

sconto 15% – fino al 5 set 21

ISchoolPack Seven, Check, Blu, con Power Bank integrato! Scuola e Tempo Libero In offerta a 18,00 € – invece di 22,27 €

sconto 19% – fino al 5 set 21

Vimar 14592 Plana Deviatore connesso VIEW Wireless con uscita a relè, per lampade, trasformatori e controllo remoto con doppia tecnologia Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 29,80 € – invece di 35,20 €

sconto 15% – fino al 5 set 21

Vimar 19593 Arké Attuatore connesso IoT VIEW Wireless con uscita a relè NO 16 A, controllo locale e remoto, doppia tecnologia su standard Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 36,80 € – invece di 46,14 €

sconto 20% – fino al 5 set 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).