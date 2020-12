Per iPhone 12 calano i tempi di consegna, ma la domanda resta forte

I fornitori di Apple stanno cominciando a riprendere fiato: lo suggerisce un report di Samik Chatterjee, analista di JP Morgan, che ha monitorato la nuova linea di iPhone 12 notando l’approssimarsi di una fase di stabilizzazione tra la domanda e l’offerta. I tempi di consegna per iPhone 12 Pro e 12 Pro Max sono in calo – scrive – ma la richiesta resta comunque forte. Molti acquirenti devono ancora attendere molto per avere il terminale Apple di ultima generazione, ma la tendenza – confermata dai numeri che Apple riporta sul suo Apple Store online – è effettivamente questa.

I tempi di consegna più alti sono per iPhone 12 Pro che, da quando viene ordinato, in media richiede 26 giorni (18 giorni per Pro Max) per essere recapitato al destinatario. Più stabili e nettamente inferiori invece quelli di iPhone 12 e 12 mini, che in media hanno un tempo di consegna di circa quattro giorni.

Andando a guardare la situazione nei singoli mercati, negli Stati Uniti ad esempio un cliente deve attendere circa 29 giorni per ricevere un iPhone 12 Pro, 19 giorni per il Pro Max e solamente 4 giorni per gli altri due modelli della nuova gamma. Il ritiro in negozio invece è di un solo giorno per tutti i modelli tranne che per il 12 Pro che non è disponibile in acquisto con questa opzione.

In Cina, un altro dei mercati più importanti per Apple, il ritiro in negozio non è ancora disponibile per tutti i modelli della serie 12, mentre i tempi di consegna sono leggermente inferiori: nel momento in cui scriviamo siamo a 23 giorni per iPhone 12 Pro, 11 giorni per il Pro Max, e poi due giorni e un solo giorno rispettivamente per iPhone 12 e 12 mini.

In Germania si devono attendere 10 giorni per la consegna di iPhone 12 e 12 mini, mentre per la serie Pro l’attesa è di 25 giorni per il più piccolo dei due e 21 giorni per il modello Max. La situazione per il ritiro in negozio è invece la medesima che troviamo attualmente in Cina: nessuno disponibile.

Nel Regno Unito l’attesa più lunga è ancora quella di iPhone 12 Pro, per il quale passano 25 giorni dall’acquisto alla consegna. Il Pro Max invece viene consegnato entro massimo 22 giorni mentre i tempi per iPhone 12 e 12 mini sono stabili a un giorno. Il ritiro in negozio, come negli Stati Uniti: tutti disponibili in un giorno tranne il 12 Pro, che non c’è per nessuno.

Infine in Italia i tempi medi di consegna di iPhone 12 Pro sono di 25 giorni, mentre per il Pro Max scendono a 15 giorni. Per iPhone 12 e 12 mini invece l’attesa è di massimo 6 giorni. Il ritiro in negozio invece è disponibile in giornata, al massimo per il giorno successivo, per tutti i modelli ad eccezione del 12 Pro, che invece non è disponibile in nessun Apple Store del Bel Paese.

Secondo diversi analisti c’è la possibilità che nel 2021 Apple effettui un numero maggiore di spedizioni di quelle record registrate nel 2014 con iPhone 6 e 6 Plus che, ad oggi, sono gli iPhone che hanno venduto di più in assoluto. Come sottolineato da Chatterjee, nonostante il fatto che la domanda e l’offerta sembrano stabilizzarsi, i tempi di consegna prolungati del modello 12 Pro indicano ancora una domanda piuttosto forte, avvalorando così la tesi che Apple possa effettivamente battere i propri record.

Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti, invece tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 lo trovate in questo approfondimento di macitynet. Sulle pagine di macitynet trovate anche le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max.