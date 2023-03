Scissione di Apple TV plus vince due Writers Guild Awards

Le votazioni per gli Oscar stanno per concludersi e in occasione degli WGA Awards, i premi della Writers Guild Association, il sindacato degli sceneggiatori di Hollywood che spesso si allinea con l’Academy per gli Oscar, è stata premiata con due riconsocimenti la serie di Apple TV+ Severance, in italiano Scissione.

Scissione ha vinto i premi Best Drama e Best New Series, ed è stata l’unica serie a vincere due premi nella categoria. Lo scorso anno a vincere un premio come miglior sceneggiatura adattata fu “I segni del cuore – CODA” . prodotto sempre da Apple Tv+, film che ha ottenuto un oscar lo scorso anno.

Altri premi assegnati quest’anno sono stati all’episodio “Prison or Palace” (La vita secondo Ella), sempre su Apple TV+. Severance – Scissione ha debuttato lo scorso annno agli Emmy con 14 nomination per la sua prima stagione.

In “Scissione”, Mark Scout (Adam Scott) guida un team alla Lumon Industries i cui impiegati hanno subito una procedura di scissione che divide chirurgicamente i loro ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata. L’audace esperimento sull’equilibrio tra lavoro e vita privata viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero che lo costringerà ad affrontare la vera natura del suo lavoro, e di sé stesso.

“Scissione” è scritta e ideata da Dan Erickson, che è anche produttore esecutivo insieme a Mark Friedman, Chris Black, John Cameron e Andrew Colville. Ben Stiller, Nicky Weinstock e Jackie Cohn sono produttori esecutivi tramite Red Hour Productions, Patricia Arquette e Adam Scott sono i produttori, mentre lo studio di produzione è Endeavor Content.

